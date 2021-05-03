Soykırım, siyaset ve tarih üzerinden mücadele

Kendinizi duygularınızdan arındırarak soykırım gibi bir olguyu tartışmanız her zaman zordur. Konu, mahiyeti itibariyle “insan olmak ne demektir”, “adil toplum nasıl teşekkül eder” gibi soruların özüne inmeyi gerektirir. Soykırım kavramının Ermeni sorunlarıyla iç içe geçtiği Türkiye’de konu tarihi bakımdan daha da karmaşık bir görünüm kazanmaktadır. Soykırım kavramının gelişmesinden 10 yıllar önce cereyan eden olaylar için bu terim kullanılabilir mi? Böyle bir nitelemede ısrar etmekte ne gibi bir amaç güdülmektedir? Bu sorulara cevap vermek kolay değildir. Ancak görünen odur ki, 1915 olaylarının soykırım olarak nitelendirilmesi nedeniyle Türkiye, ABD’nin tarihi hafızasını etkilemek için yürüttüğü mücadelede kayba uğramıştır. Bu sonuç nasıl ortaya çıktı, Türkiye için ne anlama gelmektedir?

● Siyasi kurgulara da malzeme teşkil ettiğinden, bu tartışma sık sık tarihi bağlamının dışına çıkarılmaktadır. Tarihle başlayalım. Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilerin yaşadıkları olayların tarihi zemini nedir?

Bu olayların tarihi bir bağlam içine oturtmak istiyorsak, Fransız İhtilalinin monarşinin sonunu getirmesi nedeniyle varlıksal bir tehdit ile karşı karşıya kaldığı korkusuna kapılan çok uluslu Avusturya İmparatorluğu’nun ihtilali ezerek Fransa’da yeniden monarşinin ihdasına kalkışmasına uzanmamız gerekiyor. Buna cevaben Fransa da çok uluslu imparatorluğun iç bütünlüğünü sarsacak fikirler geliştirdi. Böylece bir bağımsız ulus devlet ideolojisi olarak milliyetçilik şekillendi, derhal Kuzey İtalya’ya ihraç edildi.

Milliyetçilik düşünceleri kısa sürede Osmanlı İmparatorluğu’na da ulaştı. İlk bağımsızlık hareketi Mora’da başladı ve 1831’de Avrupa’nın büyük devletlerinden destek alan Yunanistan’ın bağımsızlığını elde etmesiyle sonuçlandı. Osmanlı İmparatorluğu, 19. Yüzyılın büyük bölümünü şurada veya burada patlak veren ayrılıkçı milliyetçilik hareketleriyle mücadele ederek geçirdi.

Bu hareketlerin bazı ortak yönleri bulunuyordu. İlkin, aynı toprakları sahiplenmek için birden fazla millet mücadele ediyordu. İkinci olarak, bu hareketler merkezi devletin gücü karşısında zayıf kaldıkları için dış güçlerin desteğini arıyorlar, birbiriyle rekabet eden emperyalist devletler ise heyecanla yardıma koşuyorlardı. Örneğin, Yunanistan’ın bağımsızlık hareketine bakacak olursak, bu hareketi Rusya başlatmış, geliştirmiş fakat Yunanlıların bağımsızlıklarını Rusya’ya borçlu olmalarını istemeyen İngiltere harekete sahip çıkmıştır.

Bu tür mücadeleler Osmanlı’nın Balkan toprakları üzerinde 19. yüzyıl boyunca devam etti. Bu süreç içinde milliyetçilik mücadeleleri sonucu bazı topraklar bağımsız ülke ya da yarı bağımsız bölge statüsü kazanırken, bu bölgelerde yaşayan Müslüman nüfus sık sık terör eylemlerine maruz kalarak Osmanlı’nın hükmünü sürdürdüğü yörelere göçe zorlanmıştır. Bu zorunlu göç sırasında çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Hatta, benim baba tarafından dedemin ailesi 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası ülkelerini işgal eden Avusturyalılara karşı savaştıklarından, canlarını kurtarmak için Bosna’dan kaçmak mecburiyetinde kalmışlardır. Uluslararası sistemin değişikliğe uğradığı, çok uluslu imparatorlukların yerini ulus devletlerin aldığı bir büyük karmaşa döneminden söz ettiğimizin bilincinde olmalıyız. Bu dönüşüm sürecinde çok sayıda insan yurdundan sürülmüş, terörize edilmiş ve öldürülmüştür.

● Çok taraflı bir soykırımlar dönemi mi yaşandı demek istiyorsunuz?

Çok anlam yüklenen soykırım kelimesi yerine aynı toprakları sahiplenen insanlar arasında, çoğu zaman dış güçlerin tahrik ettiği ve desteklediği karşılıklı öldürmeler -eski dilde mukatale deniyor- cereyan etmiş; insanlar toprak elde etmek için başkalarını öldürmüş veya sürmüşler diyelim. Aslında insanlık tarihinin kimsenin gurur duymayacağı gaddarlıkla yüklü bir döneminden söz ediyoruz. Hatta, Birinci Dünya Savaşı mezalimin daha da artmasına vesile teşkil etmiştir çünkü çok uluslu imparatorluklar döneminin sona erdiğini kestiren muhtelif gruplar kurmayı düşledikleri ulus devlet için sınırsız toprak edinme özlemlerini gerçekleştirme fırsatının doğduğunu düşünmüşlerdir.

● Bu bağlamda, soykırım terimi kullanıma nasıl girdi, bunun hukuken bağlayıcı bir niteliği var mı?

Konuya önce siyasi açıdan bakalım. Yaşadıkları yerleri terk etmek mecburiyetinde kalanlar, her zaman kimliklerini korumalarını sağlayacak anahtar bir kavrama ihtiyaç duymuşlardır. Bu çerçevede, ABD’ye yerleşen Ermenilerin göçlerinden çok sonraki bir tarihte icat edilen soykırım kavramına sarıldıklarını görüyoruz. Zaten etnik azınlıkların bir bileşimi olan ABD toplumu etnik azınlıklardan gelen taleplere karşı duyarlıdır. Etnik lobiler her zaman ABD hükümetinin icraatını kendi amaçları için etkilemeye çalışmışlardır. Amerikan hükümeti onlardan gelen baskıları bir yandan kendi görüşüne göre tanımladığı ABD milli çıkarları, diğer yandan rakip lobilerin desteğini kullanarak dengelemeğe çalışmıştır. Türkiye’nin ABD’de Ermeni ve Rum lobilerine karşı rakip lobileri harekete geçirme imkanları sınırlıdır, ABD’de fazla dostu kalmamıştır. Buna karşılık, Ermeni lobisi oldukça güçlü bir konumdadır. Şimdi de işin hukuki cephesine yönelirsek -ki bu konuda ihtisasım olmadığını hemen ekleyeyim- Soykırım Konvansiyonu, böyle bir olayın gerçekleştiğine hükmedilmesi için bir hukuk prosedürünün işlemesini öngörmektedir. Burada iki hususun göz önüne alınması gerekiyor. İlkin, Konvansiyonun yürürlüğe girdiği 1951 yılından önce gerçekleşen eylemler makabline şamil olarak yargı konusu yapılamaz. İkinci olarak, eylemlerin Uluslararası Adalet Mahkemesi ya da İnsanlığa Karşı İşlenmiş Suçlar Mahkemesinde ya da bir ulusal mahkemede yargılanıp hükme bağlanmış olması gerekir. Konuya hukuk bakımından yaklaşıldığında, herhangi bir hükümet kendi siyasi ihtiyaçlarına cevap veriyor diye birtakım olayların soykırım olduğuna karar veremez. 1915 olayları doğrudan herhangi bir hukuk işlemine tabi tutulmuş değildir.

● Eğer bu eylem sadece bir siyaset olgusu ise, devletler hukuku açısından Türkiye’yi etkilemiyorsa, bu Türkiye için ne anlam taşıyor?

Ne gibi sonuçları olur? Bir kere, siyasi kayıplar var. Hiçbir toplum soykırım yapmış olmakla itham edilmekten memnuniyet duymaz. Şimdi ABD hükümetinin soykırım ifadesini kullanmaya başlıyor olması, geçmişte bu ifadeyi kullanmakta tereddüt eden diğer ülkelerin de aynı ifadeyi daha rahat kullanmalarının yolunu açacaktır. Hukuk alanına geçtiğimize, ABD’de bazı çevreler başkanın soykırım şeklindeki açıklamasının Türkiye’ye karşı davalar açılmasına imkan vereceğinden, olaylarda yakınlarını kaybedenlerin ve maddi kayıplara uğrayanların tazminat talep edebileceklerinden söz ediyorlar. İhtisasım olmadığını tekrar hatırlatarak belirteyim, Başkanın açıklamasının hukuki bir işleme temel teşkil edemeyeceği ifade ediliyor. Bununla birlikte, bilindiği gibi, ABD yargı sistemi siyaset ortamının derin etkisi altındadır. Dolayısıyla, olayların hukuki sonucu olmayacağını peşinen ifade edemeyiz. Türkiye endişe etmekte haklı olabilir.