Söylemeye çekindi ama online yemek siparişi günde 2.5 milyon oldu

18 ARALIK 2019, İstanbul… Marka Konferansı’nın konuşmacıları arasında Lucca ve Cantinery adlı mekanların kurucu Cem Mirap da var.

Mirap, dünyada yeme-içme trendlerle ilgili konuşurken tereddüt etti ama yine de şu mesajı verdi:

-Lüks ve premium adresler dahil, yeme-içmede de online’a doğru bir kayış var…

ABD’deki gelişmeleri yakından incelemiş, geleceği görmeye başlamıştı. Yine de şu mesajı çok kesin havada vermeye pek dili varmadı:

-Yeme-içme sektörü için de online taraf çok önemli olacak.

Hepsiburada ve Markafoni gibi şirketleri yönettiği günlerde sektörde ismi öne çıkan İlker Baydar, “Gel birlikte yeme-içme sektörünün online siparişleri üzerine bir iş yapalım” dediğinde Mirap, Marka Konferansı’ndaki konuşmasını anımsadı:

-Ben mekan sahibiyim. Restoranlarım var ve iyi de çalışıyor. Bu işin online tarafına da girmem ne kadar doğru olur?

Cem Mirap-İlker Baydar ikilisi bu konuşmaları yaparken Wuhan’da (Çin) COVID-19 patladı. Salgın havası oluşmadan kısa süre önce ikili karar verdi:

-Bir App (Aplikasyon-uygulama) yapalım. Online yemek siparişinde “seçki”yi öne çıkaralım. Lüks, premium, gurme mekanların yemeklerini evlere taşıyalım.

Başlangıçta işe tereddütle yaklaşan Cem Mirap, hızlı hareket istedi, Baydar durumu ortaya koydu:

-Düşündüğümüz aplikasyonu bir ayda devreye almalıyız. Yazılım işi o kadar kolay değil, bir yıl sürebilir.

Derken Fuudy, Temmuz 2020’de test aşamasına ulaştı. İlk test Zorlu Center’daki Cantinery’de yapıldı. Test başarılı olunca, Fuudy’de düğmeye basıldı. İlk kapısını çaldıkları mekanlardan biri Sunset oldu.

Sunset Grill & Bar’ın sahibi Barış Tansever ilk anda tereddütlü yaklaştı. Ardından yeşil ışık yaktı:

-Fuudy App’e Sunset Sushi ile giriyoruz.

Fuudy’nin kurucu ortakları Cem Mirap ve İlker Baydar’la geçen akşam görüntülü platformda buluştuk. Mirap, açılış hazırlıkları süren Bodrum Lucca’dan bağlandı, ortağına döndü:

-Fuudy’yi Bodrum’da da devreye almalıyız.

Eylül 2020’de Fuudy kapsamına 14 restoranın girdiğini belirtti:

-Bugün 450 restoranla çalışıyoruz. Günde 1000 dolayında sipariş alıyoruz.

Baydar araya girdi:

-7 ayda 3 şehire girdik. Tekil üye sayımız 100 bine ulaştı.

Şu noktanın altını çizdi:

-Online yeme-içme siparişi platformları genelde 2-3 kilometreyi aşmayan uzaklıklara göre eve teslim işini ayarlar. Biz 29 kilometrelik mesafeye de eve teslim yapıyoruz.

2021 yılı hedeflerini ortaya koydu:

-Bu yıl 1 milyon üye ve 100 milyon liralık ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.

Türkiye’deki toplam online yemek siparişlerinin yıllık cirosunu merak ettim, Baydar tahminini paylaştı:

-3 milyar doları aştığını tahmin ediyorum.

Bir gün sonra yine görüntülü platformda buluştuğumuz Yemeksepeti’nin Kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın’a aynı soruyu sordum, yanıta şöyle girdi:

-Yemeksepeti’nin kapsadığı restoran sayısı 50 bin. Günlük siparişimiz 900 bin dolayında. Bütün online platformlara ulaşan günlük sipariş 2.5 milyonu buluyor. Günlük sipariş cirosu 100 milyon lira dolayında.

Yani, yeme-içmede online sipariş yıllık 4.5 milyar doları buluyor…

Fuudy’nin ortakları Mirap-Baydar ikilisi de, Nevzat Aydın da, pandemi bitse bile online yeme-içme işinin daha da büyüyeceğine inanıyor.

Sadece araba ile yemek taşıyoruz

FUUDY’nin kurucu ortakları Cem Mirap ve İlker Baydar, belirli bir hedef kitleye hitap ettiklerini belirtti:

-Yaygın olan platformların aksine biz sadece araba ile yemek taşıması yapıyoruz. Motorsikletli kuryeye yönelmedik.

Cem Mirap, otomobille yemek taşımanın yarattığı farka işaret etti:

-Arabada yer daha geniş olduğu için sıcak-soğuk yemek korumasını daha rahat yapabiliyoruz.

İlker Baydar, şu noktanın altını çizdi:

-Biz siparişlerin yüzde 90’ını kendimiz teslim ederiz. Yaygın platformlar için restoranların da eve teslimde devreye girmesi söz konusudur.

Doğru büyüme sağlayacak ortaklık için görüşmeler var

FUUDY’nin kurucu ortağı İlker Baydar, bugüne kadar finansmanı Cem Mirap’la birlikte sağladıklarını belirtti:

-Restoranlara yansıtmadan müşteriye sağladığımız indirimlere yaptığımız yatırım bile 7 ayda 5 milyon lirayı buldu.

Baydar, şirkete yeni ortak için yaklaşımlarını paylaştı:

-Amacımız sadece fon sağlamak olmayacak. Bize vizyon katacak ortak ve ortaklar düşünebiliriz. Nitekim bu yönde görüşmelerimiz de var.

Cem Mirap araya girdi:

-Yeni ortak için, “Doğru büyüme sağlayacak, ekstra güç katacak” yaklaşımı içindeyiz.

Isıyı koruyacak yemek kutuları için çalışıyoruz

FUUDY’nin kurucu ortağı Cem Mirap, evlere serviste paketleme tarafının önemli olduğunu vurguladı:

-Paketin taşınan yemeği soğuksa soğuk, sıcaksa sıcak olarak koruyabilmesi çok önemli. Ayrıca, soğuk yemek ile sıcak yemeğinin ısılarının birbirini etkilememesine de özen göstermek gerekiyor.

Fuudy’nin çalıştığı restoranlarla paket geliştirme üzerinde de çalıştığını kaydetti:

-Yemek taşıma işinde hijyen ve güvenilirlik çok önemli. Ambalajı, yemek taşıma kutularını hijyeni, müşteriye güven verecek şekilde düzenlemek gerekiyor. İşin bu yönünü daha da iyileştirmek için restoranlarla birlikte çalışıyoruz. Kilitli yemek kutuları planlıyoruz.

Mirap, Fuudy’nin 120 kişilik kadrosunun çoğunun sahada çalıştığını belirtip, çağrı merkezi üzerinde durdu:

-Çağrı merkezimizdeki arkadaşların restorandaki garsonlar gibi yemekler konusunda bilgili olması için eğitim veriyoruz. Siparişleri restorandaki garsonlar gibi alıyorlar.