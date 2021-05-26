Soylu çıkışının yarattığı beklenti…

Bakan Süleyman Soylu’nun TV canlı yayınına katılması doğru ve cesaretli bir adımdı. Soylu’nun attığı ilk adımı, atılacak yeni adımlar izlemeli, konu bir Meclis soruşturması ile açıklık kazanmalıdır. Demokratik bir toplumda, yapılması gereken budur...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk’te Kübra Par’ın ‘’Açık ve Net‘’ adlı TV programına katıldı, Soylu; gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlarken, hedefin kendisinin değil de Türkiye olduğunu belirterek, bu savların açığa çıkması için Cumhuriyet Savcılığına başvurduğunu bildirdi. Partisi tarafından yalnız bırakıldığına inanmadığını, Cumhurbaşkanı’nın yeni açıklamalar yapacağı inancında olduğunu söyledi.

Bakan Soylu’nun böyle bir programa çıkmayı kabul etmesi doğru ve cesaretli bir adımdı. Ancak muhalefet partilerin sözcülerinin tümü, bu programın yeterli olmadığını, iddiaların Meclis’te bir Soruşturma Komisyonu’nda ele alınması gerektiğini söylediler. Soylu’nun istifa edip, adli soruşturmaya gölge düşürmemek için soruşturmanın sonucunu beklemesi gerektiğini önerdiler. Sedat Peker ise Soylu ile ilgili suçlamalarını Twitter hesabından sürdürdü.

Gazeteciler, Peker’in iddialarını sorarak konunun açıklık kazanması için yanıt beklediler. Soylu, genelde sorulan sorulara savcılığın kendisini çağırması halinde yanıt vereceğini açıkladı. Çoğu soru için bir cevap olabilecek bir çıkış ya da yorum gelmedi. En somut sözleri, Yalıkavak Marinası’nda yönetici olan Mehmet Ağar ile ilgiliydi. “Ben olsam 48 saat içinde görevi bırakırdım” dedi. Suçlamaların üzerine şal örtülüp kapatılmaması için yeni adımlardan ilki bir Meclis Soruşturması’dır. Demokratik hukuk devletinde yapılması gereken, iddiaların üzerine gidilip sorumlularının tespit edilmesi gerektiğidir. KKTC'de de iktidar hariç, tüm siyasi partiler bu soruşturmayı talep ediyor.

Soylu’nun attığı ilk adımını, atılacak yeni adımlar izlemeli, konu bir TBMM Soruşturması’nda açıklık kazanmalıdır.

Demokratik bir toplumsak, yapılması gereken budur...

GÜNÜN NOTU:

GAP projesinin en önemli ayağı olan ÇATOM‘lar (Çok Amaçlı Toplum Merkezi) 250 bin kadına eğitim verdi ve beceri kazandırdı. Kapatılmasına karşı açılan imza kampanyasına DÜNYA okurlarını imza vermeye davet ediyorum.