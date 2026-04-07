Söze/vaade değil, eyleme bakma döneminde “müzakere”…

Gazetecilerin, yapılan açıklamalardan sonra, “Kesin çeviri hatası var…”, “Bunu söylemiş midir?...”, “Yok artık!...” gibi cümle­ler kurduğu, bir dönemden geçiyoruz…

Görevi, “Olanı anlatmak” olan gazetecile­rin dahi, özellikle ABD-İsrail-İran savaşın­da, refleksle, olana değil de, olması gerekene odaklandığına şahit oluyoruz…

★★★

Devir değişti… Uzunca zamandır, tüm dün­yada, söze/vaade/slogana değil, eyleme bakıl­ması gereken bir dönemi yaşıyoruz…

★★★

Örneğin İsrailli yetkililerden gelen 4 “fark­lı”, “birbirini çürüten” açıklama:

İsrailli siyasetçiler:

“Askerlerimiz Güney Lübnan’da kalacak…” diyor…

Aynı gün İsrail askeri yetkilileri:

“Ordu bitti, çöktü” diyor… İsrail büyükel­çilikleri: “450 bin İsrailli yedek askerlik için başvuruda bulundu İsrail’e gidecek” diyor…

Aynı gün İsrail Ulaştırma Bakanlığı:

“Yurtdışı uçuşlar iptal” diyor…

★★★

İsrail askeri yetkilileri:

“Güney Lübnan’ı aldık” diyor…

Ertesi gün İsrail medyası:

“Güney Lübnan’a 6 km girilebildi; tuzaklar ve kayıplar nedeniyle ilerlenemiyor” diyor…

★★★

İsrail hükümeti:

“İran’ın füzeleri bitmek üzere” diyor…

2 gün sonra İsrail istihbarat yetkilileri:

“İran füzelerinin yüzde 50’den fazlası dağ­ların altındaki tünellerde, mobil parçalara ay­rıldı; binlerce de İHA’sı bulunuyor…” diyor…

VELHASIL

Çelişki içeren yüzlerce örnek var…

Trump’ın aynı konuşma içerisinde, 5 daki­ka arayla kurduğu cümleler:

Saat 9:01, “Rejim değişikliği hedefimiz de­ğildi. Bunu istemiyoruz.”

Saat 9:06, “İstediğimiz şey rejim değişikliği. Buna ihtiyaç var!..”

★★★

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuş­masında birkaç kez tekrarladı:

“İran›ın ordusunu değil de, halkının refa­hını finanse ettiğini hayal edin…”

Haklı… Ama ülkesi ABD başta olmak üzere, tüm ülkeler, “Rubio’nun hayalindeki” o politi­kayı hayal edip, uygulamalı…

★★★

Söze/vaade güvenin kalmadığı, eyleme ba­kılması gereken ortamda, müzakere ve sonu­cunda anlaşma arayışı… Ne kadar mantıklı?