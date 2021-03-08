Spiral Kariyer

Günümüz iş hayatı dış çevre faktörlerinden dolayı inanılmaz iniş ve çıkışlarla doludur. Ekonomik değişkenler, şirketlerin büyümelerine, küçülmelerine, satılmalarına veya kapanmalarına neden olmaktadır.

Bu durum en çok üst düzeyde çalışan ve orta yaşa gelmiş çalışanları etkilemektedir. Bu şahıslar, henüz “Dinazor” olmamış, orta ve üst düzey yönetim pozisyonuna sahip, saçlarına henüz aklar düşmeye başlamış ve deneyim kazanmış kişilerdir, bunları “Kır Kurtlar” olarak tanımlamaktayım.

Bu şahısların işlerinden ayrılmak zorunda kaldıklarında, hızlıca yeni bir iş bulmaları mümkün değildir. Zira hem aynı sektörde, aynı pozisyonda iş bulmaları, hem de gelirlerinin düşmemesini arzu etmektedirler. Diğer yandan yeni işverene kendilerini ispat etme yönünde, yeniden çok çaba göstermeleri gerekecektir.

Hatta bu kişilere iş teklifinde bulunmak isteyen şirketler, kendilerinin sunacağı daha düşük bir pozisyonu ve maaşı “Kır Kurtlar”ın kabul etmeyeceğini düşünüp, iş teklifinde bulunmaktan çekindikleri de bir gerçektir. Oysa, bazılarının bu tekliflere olumlu cevap vermeye hazır olduklarını tahmin etmek zor olmasa gerek.

Burada bir parantez açmak gerekirse, genç yaşta olup, henüz kariyerlerinin başında olan çalışanların, yani “Tazı”ların da bu dönemde iş bulmaları kuşkusuz kolay değil, ama “Kır Kurtlar”la karşılaştırıldığında daha kolay olduğunu söyleyebiliriz, çünkü görev, maaş ve benzer konularda daha esnek davranabilmektedirler.

“Kır Kurtlar” yıllarca sahip oldukları “Konfor alanlarından” vaz geçmek ve işe yeniden kollarını sıvayarak başlamak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum bazen biraz yorucu, can sıkıcı, yakın çevrelerine karşı biraz itibar kaybına da neden olmaktadır. Şunu ifade etmeden geçemeyeceğim; bir şahıs etik ve yasal olarak çalıştığı sürece, ne iş yaptığının hiç bir önemi yok, hepsi değerlidir.

Kurumsallaşmış şirketlerde de, çalışanlar belirli yaşa gelince emekli edilmektedir, ki genç yaşta emekli olan kişilerin en verimli zamanlarında, köşelerine çekilmeleri hem “Kır Kurtlara”, hem de şirketlere, önemli bir kaynağı kullanmama açısından önemli kayıplar oluşturmaktadır. Hatta “Kır Kurtların” emekli edildikten sonra, rakip şirketlerde görev almaları veya kendi şirketlerini kurmaları da ciddi bir rekabet unsuru olarak karşılarına çıkmaktadır.

Peki, “Kır Kurtlar” nasıl bir kariyer yolu çizilmelidirler?

Günümüzde “Spiral Kariyer” modeli, “Kır Kurtlara” en uygun iş modeli olabilir. Bu modelde izlenecek yol şöyledir: Bir sektörde kalarak, o sektörde bir şirkette görev yaptıktan sonra, aynı sektörde başka şirketlere danışmanlık yapmak, o konu ile ilgili eğitimler veya seminerler vermek, yazılar ya da yayınlar yapmak, üniversitede yarı zamanlı öğretim görevlisi olmak ve bir iş fırsatı çıktığında yine aynı sektörde bir şirkette görev almak. Tabii, bunların hepsini birden yapmak zor olabilir, ancak bir kısmı ile başlanabilir. Yani sektör ve iş konusu içinde kalarak, değişik görevler yapmak ve bir döngü oluşturmaktan söz etmekteyiz.

Sprial Kariyer modelinin bazı şartları vardır:

• Bir kişinin bu modeli uygulayabilmesi için, tek bir sektörde, uzunca bir süre, görev yapmış olması gerekmektedir.

• Söz konusu sektörün tüm iş dinamiklerine hakim olunmalıdır.

• İş konusunda en az “Uzmanlık” seviyesine gelinmiş olmalıdır.

• İşin sadece faaliyet alanı değil, söz konusu işin daha iyi yapılabilmesi için, diğer departman veya birimlerin de faaliyet alanları bilinmelidir.

• İşin pratiği olduğu kadar, teorik kısımları da bilinmelidir. Yani hem “Mektepli”, hem “Alaylı” olmak gerekmektedir.

• Çok sık iş ve sektör değiştirmiş olunmamalıdır, çünkü farklı sektörlerde görev yaparken diğer sektörlerdeki gelişmeleri takip etmek veya güncel bilgilere sahip olmak mümkün değildir.

• İş konusu ile ilgili tüm bilgilerin yazılı hale getirilmiş ve sürdürülebilir olması sağlanmalıdır.

• Mümkünse sektörde tanınmış ve itibarlı olunması da bir avantaj sağlayacaktır.

“Kır Kurtların”, Sprial Kariyer modelini benimseyerek, hem kendileri için fırsat yaratmalarını, hem de ülkemiz ekonomisine katkı yapmaya devam etmelerini dilerim.