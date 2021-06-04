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Sporun Sakarya ekonomisine ve tanıtımına katkısı büyük

Hasan COŞKUN
Hasan COŞKUN SAKARYA'dan hasan.coskun@dunya.com

Her şehrin bir vizyonu olmalı. Tarımda, turizmde, şehirleşmede, sanayide, sporda, kültürde kişilere ve kurumlara göre değişmeyen bir vizyon. Aynı zamanda bir misyon da üstlenmeli. Belirlediği vizyon ve üstlendiği misyonu sürdürülebilir hale getiren şehirler, büyümeye ve gelişmeyi her zaman bir adım önde devam ediyor.

Şehirlerin kısa orta ve uzun vadede belirlediği bir eylem planı ve stratejisi yoksa eğer; ne tarımda, ne sanayide, ne şehirleşmede, ne de turizmde veya sporda beklenen gelişmeyi gösteremiyorlar maalesef.

Sporun da şehirlerin ekonomisine ve tanıtımına önemli katkıları var.

Özellikle futbol bir spor organizasyonu olmanın da ötesinde şehirlerin ekonomisine ve tanıtımına önemli katma değer sağlayan bir endüstri haline geldi günümüzde. Daha çok futbol takımlarıyla öne çıkan ve tanınan birçok vizyonlu şehirler var ülkemizde. Boş zaman etkinliği olmaktan çok ticari bir faaliyete dönüşen futbol, tartışmasız dünyadaki en popüler ve en çok sevilen spor olmaya ve hayatımızda yer almaya gelecekte de devam edecek.

Sakarya geçmiş yıllarda futboldaki başarısını yıllar itibariyle kaybetmiş olsa da Süper Lig’e çıkma mücadelesine devam ediyor. Ancak Kocaelispor ile yaptığı final maçından mağlup ayrılınca 1. Lig’e çıkma hayali de bir sonraki seneye kaldı. Son 4 yıldır 1. Lig’e çıkma mücadelesi veriyor Sakaryaspor. Verdiği bu mücadelede şehirden beklenen desteği de göremedi maalesef. 1 milyon nüfuslu şehrin takımı Sakaryaspor’un Süper Lig’de oynaması için, önce 2. Lig play-off ve sonrasında da 1. Lig’i şampiyon olarak bitirmesi gerekiyor. Bu aslında zor ve uzun bir süreç. Ama geçmişi başarılarla dolu Sakaryaspor için imkansız da değil tabi. Her şeyden önce 1. Lig’e çıkabilmesi için önce şehrin kendi takımına, yani Sakarya’nın Sakaryaspor’a sahip çıkması gerekiyor.

Yeni sezonda yeni ve güçlendirilmiş bir yönetim, yeni transferler ve güçlü bir bütçe ile Süper Lig, Sakaryaspor için hayal değil. Sakarya’da ve Sakaryaspor’da bunu başarabilecek bilgi birikimi ve potansiyel var aslında. Ama önce Sakarya’nın sahip olduğu bu gücü ve potansiyeli görmesi ve harekete geçirmesi gerekiyor. Bu nedenle Süper Lig ile daha güçlü bir spor vizyonu için Sakaryaspor’un bu harekete ihtiyacı var.

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