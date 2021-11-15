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Squid Game’in yarattığı deprem

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Güney Kore üretimi olan bir dizi film hasılat rekorları kırıyor. Ülke şu an dayanıklı beyaz eşya kadar kültürel ürün de ihraç ediyor. Bunu araştırmak, Türkiye’ye yeni bir katma değer zenginliği kazandırır.

Squid Game‘’, Netfl ix’in 142 milyon haneyi TV başına oturttuğu dizinin adı. 90 ülkede en çok izlenen dizi, 21.4 milyon $’lık maliyetine karşılık 900 milyon $’lık bir hasılat (ciro) yaptı. Netfl ix 4,4 milyon yeni abone kazandı. Bu tür diziler için "distopik hikaye" deniyor. Umut yok, iç karartıcı, gerilime dayanan nesneler bu tür diziler. Ama burada "ölüm" var, oyunun kaybedenleri ölüyor/öldürülüyor. 456 çaresiz insan, 39 milyon $‘lık ödül için ölümcül bir oyunun içinde.

Oyun, yaşamda kaybedenler için son fırsat.

Kuşkusuz "ölüm" bu dizinin ana izleği. Bunun yanında "kadın düşmanlığı", "Kuzey Kore’den kaçanlar", "yoksulluk", "göçmen sömürüsü", "yandaş kayırma", "Çin ile karmaşık ilişkiler" gibi temalar da yer almakta. Arka planda günümüz toplumlarının gelir-servet uçurumları ve adaletsizlikler…

Bu dizi için sahip olanlar ile olmayanların öyküsü demek mümkün. Seul'de lavabosu bile olmayan bir bodrumda yaşayanlar gerçeği var. Kore diliyle "banjiho kültürü".

Ama bütün bunlar günümüz yerküresinin de gerçekliği değil mi?

Batı dünyasında sıkça gösterime giren "Hunger Games" türü oyunlardan, bir distopik öykü yaratılmış hepsi bu.

Bu yönüyle dizi ,Oscar kazanan "Parazit" filminden sonra G. Kore'nin kültürel üretimlerini pazarlama becerisini gösteriyor.

Bu TV dizisini G. Kore toplumu ile özdeşleştirmek hem kolaycılık, hem de büyük bir yanlışlık olacak. Bu tür "Rus Ruleti" oyunları tüm dünyada yaygın. Yok olma ve parçalanma nedenlerini arıyorsak, önce yerküreye bakalım derim. G. Kore bu dizinin kazananı... Dünyanın 10. büyük ekonomisi olan, 2010'da G 20'ye katılan Kore, 1.6 trilyon $ büyüklüğe ulaşmış ekonomisi, 28 bin $’lık kişi başına gelirle "Hızlı ekonomik çıkışlarda önce eşitsizlik artar sonra azalır" diyen Kuznetns Hipotezine çok uyuyor.

Mart 2022‘de başkanlık seçimlerinin en güçlü adayı olan Lee Jae-myung'un vaadi "gençliğe temel gelir". Belediye başkanlığı yaptığı Gyonggi kentinde bunu uyguladı da...

Kore, şu an dayanıklı beyaz eşya kadar kültürel ürün de ihraç ediyor, bence bunu araştırmak, Türkiye’ye yeni bir katma değer zenginliği kazandırır...

GÜNÜN NOTU:

Dünya arz tedarik zincirlerindeki aksama hem gecikme, hem de maliyet artışı olarak Türkiye’nin üstüne geliyor.

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