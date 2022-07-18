Sri Lanka hanedanlığı biterken…

Sri Lanka’nın iflası, bu çıkmazın hemen her ülkenin kapısını çalabileceğini söylüyor.

Sri Lanka’daki borç ödememe olayı bir hanedanlığın sorgulanmasına dönüştü.

Sular durulmadı…. Dizi film bakalım nasıl bitecek?

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Yukarıdaki ifadelerimi, 19 Nisan‘da bir Güney Asya ülkesi olan Sri Lanka için kullanmıştım.. Sri Lanka olayları bir hanedanlığın hazin sonuna dönüştü.

13 Temmuz günü, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın askeri uçakla ülkesinden kaçıp Maldivlere sığınması ile ülkede bir dönem fiilen bitti. Yeni döneminse ne dekoru, ne de oyuncuları belli…

Kısa adı ‘’Gota’’ olan devrik diktatörün sarayı, 9 Temmuz’da yüzbinlerce gösterici tarafından basıldı. Kaçarken geride bir istifa mektubu ve bir vekalet bıraktı. Başbakan onun yetkilerini üstlendi. İzleyen gün devlet radyosuna çıktı ve ‘’OHAL ilanı’’na hazırlandı. Göstericiler radyoyu bastı, yayın kesildi. Resmi konutu ateşe verildiğinden beri Başbakan’ın nerede yatıp kalktığı belli değil. Gota‘nın kardeşi eski Maliye Bakanı ABD’ye sığınmış durumda. Merkez Bankasına son 6 ayda 3 Başkan atandı, hepsi görevden ayrıldı. Şu an zorunlu döviz ödemeleri için ‘’imza yetkisi’’nin kimde olduğu belli değil. Hanelerin üçte biri çocuğunu doyuramıyor ve her gün 13 saat elektrik kesik.

Gota, ülkenin %25 azınlığını oluşturan Tamil’lere karşı isyanı kan ile bastıran bir ‘’ailenin başı‘’. Bu isyanda BM kayıtlarıyla 75 bin civarında insan öldürüldü. Sri Lanka’nın, %75‘i Sinhalese’lerden ve %21’i Tamil’lerden oluşuyor. Gota, Cumhurbaşkanı seçilirken Sinhalese’lere refah vaat etti. Ancak aradan geçen süre, refahın sadece Gota ailesine dağıtıldığını gösteriyor.

Siyaset teorisinde ‘’Schmitt Momenti‘’, bir ülke için barıştan kargaşaya geçişi anlatmak için kullanılır. Bir ülke bu ‘’moment’’in kapısını aralamışsa o ülke artık iflah olmuyor. Tüm diktacı hanedanlar için ‘’Schmitt Momenti‘’ er ya da geç kaçınılmaz.

Cin şişeden çıkmayagörsün, bir daha şişeye sokmak mümkün olmuyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

IMF ile anlaşan Arjantin Maliye Bakanı M. Guzman, iktidarın popülist yaklaşımından yakınarak istifa etti. Ülkede kalkışmaların önü alınamıyor…