SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 26.115 TL, memur emeklilerinin 25.207 TL seyyanen zam alacağı birikti

2023 yılının Temmuz ayında devlet memurlarına 8.077 TL tutarında seyyanen artış yapıldı. Bu artış yalnızca tek seferlik bir ödeme olmadı. Memur maaşlarına kalıcı şekilde eklendi ve sonraki dönemlerde yapılan tüm maaş artışları ile enflasyon farkları bu yeni maaş üzerinde uygulanmaya devam etti.

Böylece 8.077 TL’lik seyyanen artış zaman içinde büyüyen bir maaş unsuruna dönüştü.

Ancak aynı dönemde memur emeklileri, SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri bu düzenlemenin dışında bırakıldı. Emeklilere seyyanen artış verilmediği gibi, memurlara yapılan bu ilave artışın sonraki yıllardaki getirilerinden de yararlanamadılar.

Bugün ortaya çıkan tablo ise oldukça dikkat çekici.

Eğer 2023 Temmuz ayında memurlara verilen 8.077 TL’lik seyyanen artış emeklilere de verilmiş olsaydı, bugün bu rakamın ulaştığı değer şöyle olacaktı:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından hesaplama:

* Başlangıç tutarı: 8.077 TL

* 2024 Ocak ayında yüzde 49,25 zam sonrası: 12.054 TL

* 2024 Temmuz ayında yüzde 24,73 zam sonrası: 15.035 TL

* 2025 Ocak ayında yüzde 15,75 zam sonrası: 17.403 TL

* 2025 Temmuz ayında yüzde 16,67 zam sonrası: 20.304 TL

* 2026 Ocak ayında yüzde 12,19 zam sonrası: 22.779 TL

* 2026 Ocak TÜFE farkı yüzde 4,84 sonrası: 23.881 TL

* 2026 Şubat TÜFE farkı yüzde 2,96 sonrası: 24.588 TL

* 2026 Mart TÜFE farkı yüzde 1,94 sonrası: 25.065 TL

* 2026 Nisan TÜFE farkı yüzde 4,18 sonrası: 26.115 TL

Yani memurlara verilen 8.077 TL’lik seyyanen artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de verilmiş olsaydı bugün yaklaşık 26.115 TL seviyesine ulaşmış olacaktı.

Memur emeklileri açısından hesaplama ise şöyle:

* Başlangıç tutarı: 8.077 TL

* 2024 Ocak ayında yüzde 49,25 zam sonrası: 12.054 TL

* 2024 Temmuz ayında yüzde 19,31 zam sonrası: 14.383 TL

* 2025 Ocak ayında yüzde 11,54 zam sonrası: 16.043 TL

* 2025 Temmuz ayında yüzde 15,57 zam sonrası: 18.541 TL

* 2026 Ocak ayında yüzde 18,60 zam sonrası: 21.990 TL

* 2026 Ocak TÜFE farkı yüzde 4,84 sonrası: 23.054 TL

* 2026 Şubat TÜFE farkı yüzde 2,96 sonrası: 23.737 TL

* 2026 Mart TÜFE farkı yüzde 1,94 sonrası: 24.197 TL

* 2026 Nisan TÜFE farkı yüzde 4,18 sonrası: 25.207 TL

Buna göre memur emeklileri açısından da 8.077 TL’lik seyyanen artışın bugünkü karşılığı yaklaşık 25.207 TL’ye ulaşıyor.

Buradaki en önemli nokta şu:

Memurlara verilen seyyanen artış maaş sistemine kalıcı şekilde dahil edildiği için, sonraki yıllardaki tüm maaş artışları ve enflasyon farkları da bu ilave tutarın üzerine uygulanmış oldu.

Emekliler ise hem seyyanen artıştan yararlanamadı hem de bu artışın zaman içinde oluşturduğu bileşik gelir etkisinden mahrum kaldı.

Dolayısıyla bugün emekliler için yapılacak olası bir seyyanen artış düzenlemesinde yalnızca 8.077 TL’nin değil, bu tutarın bugünkü ekonomik karşılığının dikkate alınması gerekiyor.

Üstelik bu hesaplamalara 2026 yılının Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri henüz dahil değil. Bu veriler açıklandıktan sonra Temmuz 2026’da oluşacak altı aylık enflasyon farkı ile birlikte söz konusu rakamlar daha da yükselecek.

Nisan 2026 sonu itibarıyla ortaya çıkan tabloya göre;

* SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık 26.115 TL,

* Memur emeklilerinin ise yaklaşık 25.207 TL

seviyesinde seyyanen artış kaynaklı gelir kaybı oluşmuş durumda.