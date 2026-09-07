Stablecoin’ler ABD tahvillerini kurtarabilir mi?

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Stablecoin’ler artık yalnızca kripto varlık pi­yasasının bir unsuru değil, doların dijital fi­nans sistemindeki kullanımını ve ABD Hazine piyasasına yönelen talebi etkileyen yeni bir fi­nansal kanal. 4 Eylül 2026 itibarıyla toplam 2,7 trilyon dolarlık kripto varlık büyüklüğü içinde stablecoin’lerin değeri yaklaşık 314 milyar do­lar. USDT 183,37 milyar dolar, USDC ise 74,23 milyar dolarla öne çıkıyor.

Büyük ihraççıların rezervlerinde kısa vadeli ABD Hazine varlıklarının önemli bir yer tutması, stablecoin talebi ile ABD kamu borcuna yönelik talep arasında güçlü bir bağ oluşturuyor.

Yeni bir hazine tahvil yatırımcısı

Asıl kırılma, stablecoin’lerin dolar likidi­tesinin dağıtım kanallarından biri haline gel­mesi. ihraççılar, dolaşımdaki varlıklarını des­teklemek amacıyla nakit ve yüksek likidite­ye sahip varlıklar tutuyor. ABD’de 18 Temmuz 2025’te yürürlüğe giren GENIUS Act, ödeme amaçlı stablecoin’lerin %100 rezervle destek­lenmesini şart koşuyor. Bu rezervler arasında kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri ve Hazine re­po işlemleri bulunuyor.

Ölçek büyük ihraççılarda açıkça görülüyor. Tether’in ABD Hazine bonolarındaki yatırımı 31 Mart 2026 itibarıyla yaklaşık 141 milyar do­lara ulaşarak şirketi dünyanın 17. en büyük ABD Hazine sahibi yaptı. Circle’ın 30 Haziran 2026 verilerine göre USDC rezervlerinin 61,9 mil­yar doları Circle Reserve Fund’da bulunuyor. BlackRock tarafından yönetilen fon; üç ay veya daha kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri, gecelik Hazine repo işlemleri ve nakitten oluşuyor.

Asıl etki kısa vadeli tahvillerde

Rezervlerin önemli bölümü kısa vadeli kamu borçlanma araçlarında tutulduğu için talep etkisi öncelikle T-bill piyasasında ortaya çıkıyor.

IMF’nin yayımladığı araştırmaya göre USDT ve USDC büyümesi, özellikle 1 ve 3 aylık ABD Hazine bonosu getirileri üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor. Model, toplam piyasa değerin­deki yüzde 1’lik artışın 1 aylık T-bill getirisini yaklaşık 1,9 baz puan düşürdüğünü gösteriyor. Buna karşılık daha uzun vadelerde etki istatis­tiksel olarak anlamlı değil.

Bu tablo, stablecoin’lerin ABD Hazinesi için yeni bir talep kaynağı oluşturabileceğini gösteri­yor. Ancak 40 trilyon doları aşan federal borç kar­şısında bu destek oldukça sınırlı kalıyor.

Tahvil faizleri de yüksek seyrediyor. 4 Eylül itibarıyla 2 yıllık Hazine tahvili getirisi yakla­şık %4,37, 10 yıllık tahvil %4,77 ve 30 yıllık tahvil %5,24 seviyesinde.

Stablecoin büyümesi özellikle kısa vadeli borç­lanma maliyetleri açısından destek sağlayabilir; ancak uzun vadeli tahvil faizlerinin yönünü yal­nızca stablecoin talebi belirlemiyor. Kamu borcu, bütçe açıkları, enflasyon beklentileri, para politi­kası ve küresel sermayenin getiri tercihleri de be­lirleyici olmaya devam ediyor.

Japonya denklemi değiştiriyor

ABD tahvil piyasasını küresel sermaye akım­larından bağımsız düşünemeyiz. Japonya, İn­giltere ve Çin, ABD tahvillerinin en büyük üç yabancı sahibi konumunda. Ancak üç ülkenin de ABD Hazine tahvili varlıkları haziranda bir önceki aya göre geriledi. Japonya’da 10 yıllık devlet tahvili getirisi eylül başında 1996’dan bu yana en yüksek düzeyi gördü.

Burada dikkat çekici bir paradoks ortaya çı­kıyor. Japonya, yıllarca sermayeyi yurtdışına yönlendiren düşük faiz politikasından uzak­laşarak yatırımcıya daha yüksek yurtiçi getiri sunmaya başladı. ABD ise uzun vadeli borçlan­mada yüksek faizlerle karşı karşıya. Bu durum, küresel sermayenin iki ülke tahvilleri arasında­ki tercihini değiştirebilir.

Can suyu, ama çözüm değil

Stablecoin piyasası büyüdükçe ihraççıların re­zerv ihtiyacı artıyor.

Rezervlerin önemli bölümünün ABD Hazine varlıklarında tutulması, dijital dolar talebini ka­mu borcuna yönelik talebe dönüştürüyor.

Ancak 314 milyar dolarlık stablecoin piyasası­nı, 40 trilyon doların üzerindeki ABD borcunun çözümü olarak görmek doğru olmaz. Stableco­in’lerin asıl önemi, ABD tahvillerine yeni ve yapı­sal bir talep kanalı yaratmaları.

Önümüzdeki dönemde yalnızca “FED faiz in­direcek mi?” sorusuna bakmak yeterli olmaz. Da­ha kritik soru, küresel sermayenin yüksek ABD tahvil getirileri ile yeniden cazip hale gelmekte olan Japon tahvil getirileri arasında nasıl bölüşü­leceği olacak.

Bu denklemde stablecoin’ler artık yalnızca kripto piyasasının bir ürünü değil. Rezervle­rinin büyüklüğü nedeniyle ABD Hazine piya­sasında önemli bir kurumsal talep kaynağı ha­line geliyor.

Stablecoin’ler ABD tahvillerine “can suyu” sağlayabilir. Fakat ABD’nin borç sorununu çöze­bilecek büyüklükte değil; en azından bugün için.