Stablecoin’ler ABD tahvillerini kurtarabilir mi?
Stablecoin’ler artık yalnızca kripto varlık piyasasının bir unsuru değil, doların dijital finans sistemindeki kullanımını ve ABD Hazine piyasasına yönelen talebi etkileyen yeni bir finansal kanal. 4 Eylül 2026 itibarıyla toplam 2,7 trilyon dolarlık kripto varlık büyüklüğü içinde stablecoin’lerin değeri yaklaşık 314 milyar dolar. USDT 183,37 milyar dolar, USDC ise 74,23 milyar dolarla öne çıkıyor.
Büyük ihraççıların rezervlerinde kısa vadeli ABD Hazine varlıklarının önemli bir yer tutması, stablecoin talebi ile ABD kamu borcuna yönelik talep arasında güçlü bir bağ oluşturuyor.
Yeni bir hazine tahvil yatırımcısı
Asıl kırılma, stablecoin’lerin dolar likiditesinin dağıtım kanallarından biri haline gelmesi. ihraççılar, dolaşımdaki varlıklarını desteklemek amacıyla nakit ve yüksek likiditeye sahip varlıklar tutuyor. ABD’de 18 Temmuz 2025’te yürürlüğe giren GENIUS Act, ödeme amaçlı stablecoin’lerin %100 rezervle desteklenmesini şart koşuyor. Bu rezervler arasında kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri ve Hazine repo işlemleri bulunuyor.
Ölçek büyük ihraççılarda açıkça görülüyor. Tether’in ABD Hazine bonolarındaki yatırımı 31 Mart 2026 itibarıyla yaklaşık 141 milyar dolara ulaşarak şirketi dünyanın 17. en büyük ABD Hazine sahibi yaptı. Circle’ın 30 Haziran 2026 verilerine göre USDC rezervlerinin 61,9 milyar doları Circle Reserve Fund’da bulunuyor. BlackRock tarafından yönetilen fon; üç ay veya daha kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri, gecelik Hazine repo işlemleri ve nakitten oluşuyor.
Asıl etki kısa vadeli tahvillerde
Rezervlerin önemli bölümü kısa vadeli kamu borçlanma araçlarında tutulduğu için talep etkisi öncelikle T-bill piyasasında ortaya çıkıyor.
IMF’nin yayımladığı araştırmaya göre USDT ve USDC büyümesi, özellikle 1 ve 3 aylık ABD Hazine bonosu getirileri üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor. Model, toplam piyasa değerindeki yüzde 1’lik artışın 1 aylık T-bill getirisini yaklaşık 1,9 baz puan düşürdüğünü gösteriyor. Buna karşılık daha uzun vadelerde etki istatistiksel olarak anlamlı değil.
Bu tablo, stablecoin’lerin ABD Hazinesi için yeni bir talep kaynağı oluşturabileceğini gösteriyor. Ancak 40 trilyon doları aşan federal borç karşısında bu destek oldukça sınırlı kalıyor.
Tahvil faizleri de yüksek seyrediyor. 4 Eylül itibarıyla 2 yıllık Hazine tahvili getirisi yaklaşık %4,37, 10 yıllık tahvil %4,77 ve 30 yıllık tahvil %5,24 seviyesinde.
Stablecoin büyümesi özellikle kısa vadeli borçlanma maliyetleri açısından destek sağlayabilir; ancak uzun vadeli tahvil faizlerinin yönünü yalnızca stablecoin talebi belirlemiyor. Kamu borcu, bütçe açıkları, enflasyon beklentileri, para politikası ve küresel sermayenin getiri tercihleri de belirleyici olmaya devam ediyor.
Japonya denklemi değiştiriyor
ABD tahvil piyasasını küresel sermaye akımlarından bağımsız düşünemeyiz. Japonya, İngiltere ve Çin, ABD tahvillerinin en büyük üç yabancı sahibi konumunda. Ancak üç ülkenin de ABD Hazine tahvili varlıkları haziranda bir önceki aya göre geriledi. Japonya’da 10 yıllık devlet tahvili getirisi eylül başında 1996’dan bu yana en yüksek düzeyi gördü.
Burada dikkat çekici bir paradoks ortaya çıkıyor. Japonya, yıllarca sermayeyi yurtdışına yönlendiren düşük faiz politikasından uzaklaşarak yatırımcıya daha yüksek yurtiçi getiri sunmaya başladı. ABD ise uzun vadeli borçlanmada yüksek faizlerle karşı karşıya. Bu durum, küresel sermayenin iki ülke tahvilleri arasındaki tercihini değiştirebilir.
Can suyu, ama çözüm değil
Stablecoin piyasası büyüdükçe ihraççıların rezerv ihtiyacı artıyor.
Rezervlerin önemli bölümünün ABD Hazine varlıklarında tutulması, dijital dolar talebini kamu borcuna yönelik talebe dönüştürüyor.
Ancak 314 milyar dolarlık stablecoin piyasasını, 40 trilyon doların üzerindeki ABD borcunun çözümü olarak görmek doğru olmaz. Stablecoin’lerin asıl önemi, ABD tahvillerine yeni ve yapısal bir talep kanalı yaratmaları.
Önümüzdeki dönemde yalnızca “FED faiz indirecek mi?” sorusuna bakmak yeterli olmaz. Daha kritik soru, küresel sermayenin yüksek ABD tahvil getirileri ile yeniden cazip hale gelmekte olan Japon tahvil getirileri arasında nasıl bölüşüleceği olacak.
Bu denklemde stablecoin’ler artık yalnızca kripto piyasasının bir ürünü değil. Rezervlerinin büyüklüğü nedeniyle ABD Hazine piyasasında önemli bir kurumsal talep kaynağı haline geliyor.
Stablecoin’ler ABD tahvillerine “can suyu” sağlayabilir. Fakat ABD’nin borç sorununu çözebilecek büyüklükte değil; en azından bugün için.
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