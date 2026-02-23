Stablecoin’ler: Küresel ödemelerde dönüşüm
Küresel finans sistemi sessiz bir dönüşümde. Analog çağın refleksleriyle çalışan itibari para ve bankacılık altyapısı sessiz ama derin bir dönüşümün hazırlıklarını sürdürüyor. Geleneksel finans sistemi hız ve maliyet gibi unsurlarla rekabet edebilmek için kendini yeniliyor. Özellikle Stablecoin’ler geleneksel finans sisteminin dijital varlıklara entegrasyonunda baş aktör olarak rol alıyor.
Stablecoin’leri konuşurken kripto piyasasının sınırlarını aşan bir dönüşümü konuşuyoruz. Sabit değerli dijital varlıklar, küresel ölçekte hem bireysel hem kurumsal kullanımda somut bir para katmanı oluşturmaya başladı. Londra merkezli BVNK’nin 15 ülkede gerçekleştirdiği araştırma bu dönüşümün rakamsal karşılığını ortaya koyuyor. Katılımcıların %39’u gelirlerinin bir bölümünü stablecoin ile aldığını belirtiyor. Bu gelirler toplam kazançlarının ortalama %35’ine karşılık geliyor. Serbest çalışanlar, teknoloji çalışanları ve sınır ötesi hizmet sunan profesyoneller için stablecoin artık hızlı, güvenilir ve daha masrafsız bir tercih.
Tercih nedeni ise tamamen ekonomik. Geleneksel bankacılık transfer sistemlerine kıyasla stabelcoinlerle sınır ötesi işlemler, yaklaşık %40’a varan maliyet avantajı sunar. Hızlı mutabakat süreçleri ve düşük komisyon oranları, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde gerçek bir finansal erişim çözümü sunuyor. Ayrıca blokzincirin çok katmanlı alt yapısının sunduğu güvenlik, işlem süreçlerinin uçtan uca izlenebilir olması ve şeffaflık, stablecoinlerin tercih edilmesinde öne çıkan başlıca unsurlar.
Gelişen piyasaların ihtiyacı
Stablecoin sahipliği gelişmekte olan ülkelerde %60 seviyesindeyken, gelişmiş ekonomilerde %45 civarında. Afrika’da ise bu oran %79’a çıkıyor. Bu tablo, finansal altyapı eksikliğinin yarattığı ihtiyacın bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmaya göre stablecoin’ler yatırım aracı olmaktan çıkıp ödeme alternatifine dönüşüyor. Katılımcıların %27’si günlük harcamalarda stablecoin kullandığını ifade ediyor. Gelişen piyasalarda bu oran %60’a yaklaşıyor.
Kurumsal adaptasyon hızlanıyor
Kurumsal tarafta da dönüşüm netleşiyor. 2026 başında Deel’in Avrupa’daki çalışanlara stablecoin ile maaş ödemeye başlaması bir eşikti. Paystand’ın Bitwage’i satın alması B2B ödemelerde dijital varlık tabanlı altyapının güçlendiğine işaret ediyor. Şirketler için stablecoin, volatilite değil; nakit akışının hızlanması, sınır ötesi operasyonların sadeleşmesi ve maliyet optimizasyonu anlamına geliyor.
PayPal gibi kendi stablecoin’ini çıkaran veya bu alana giren özel şirketlerin sayısı giderek artıyor. Visa ve Mastercard henüz kendi stablecoin’lerini ihraç etmiş değil; ancak ödeme ve mutabakat süreçlerinde stablecoin kullanımına yönelik çalışmalar yürütüyorlar. First Digital Trust ise Asya merkezli olarak bu alanda büyüyen ve bölgesel likidite tarafında güç kazanan önemli oyuncular arasında.
Regülasyon ve risk algısı
ABD’de GENIUS Act ve Avrupa’da MiCA, stablecoin ihraççılarına net kurallar sundu. Sistemin en kritik başlığı hala masada: Stablecoin’ler kullanıcılara getiri sunabilir mi? Tartışmanın tarafları açık. Bankacılık sektörü, stablecoin’lerde faiz veya ödül mekanizmasının mevduat modelini zayıflatabileceğini savunuyor. Kripto şirketleri ise rezerv varlıklardan elde edilen gelirin paylaşılmasının rekabeti ve inovasyonu destekleyeceğini düşünüyor. Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’da yapılan son görüşmelerde henüz tam bir uzlaşma sağlanabilmiş değil.
Uzlaşma sağlanırsa stablecoin’ler tasarruf aracı olabilir ve bankacılık sistemiyle rekabet edebilir. Getirinin sınırlandırılması halinde ise ödeme ve mutabakat altyapısı rolü ön planda kalır. Mevcut bankacılık sistemi bu alanı kontrollü tutmak istese de piyasa dinamikleri daha hızlı ilerliyor. Stablecoin’lerin yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirildiği dönemler de oluyor. TRM Labs’in kısa süre önce paylaştığı verilere göre 2025’te işlemlerin %0,4’ü yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı.
Yeni para katmanı
Artık soru stablecoin’lerin kalıcı olup olmayacağı değil. Asıl mesele, mevcut finansal sistemin bu yeni para katmanını ne hızda ve hangi çerçevede içselleştireceği. Stablecoin’ler itibari paralara bir alternatif olması için değil, kripto varlık ekosisteminin geleneksel finansa yakınlaştırmak için tasarlandı. Sistemin güvenle büyüyebilmesi için regülasyon ile inovasyon arasındaki denge doğru kurulduğu takdirde önümüzdeki yıllarda yapılacak araştırmalarda göreceğiz ki stablecoinler ödeme sistemlerinin asli unsuru haline dönüşecek.
|Borsa
|13.934,06
|0,94 %
|Dolar
|43,8324
|0,01 %
|Euro
|51,6916
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1786
|0,00 %
|Altın (GR)
|7.190,72
|0,11 %
|Altın (ONS)
|5.102,25
|0,10 %
|Brent
|71,3300
|-0,39 %