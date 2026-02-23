Stablecoin’ler: Küresel ödemelerde dönüşüm

Küresel finans sistemi sessiz bir dönüşümde. Analog çağın refleksleriyle çalışan itibari para ve bankacılık altyapısı sessiz ama derin bir dönüşümün hazırlıklarını sürdürüyor. Gelenek­sel finans sistemi hız ve maliyet gibi unsurlarla rekabet edebilmek için kendini yeniliyor. Özel­likle Stablecoin’ler geleneksel finans sisteminin dijital varlıklara entegrasyonunda baş aktör ola­rak rol alıyor.

Stablecoin’leri konuşurken kripto piyasasının sınırlarını aşan bir dönüşümü konuşuyoruz. Sa­bit değerli dijital varlıklar, küresel ölçekte hem bireysel hem kurumsal kullanımda somut bir pa­ra katmanı oluşturmaya başladı. Londra mer­kezli BVNK’nin 15 ülkede gerçekleştirdiği araş­tırma bu dönüşümün rakamsal karşılığını orta­ya koyuyor. Katılımcıların %39’u gelirlerinin bir bölümünü stablecoin ile aldığını belirtiyor. Bu gelirler toplam kazançlarının ortalama %35’ine karşılık geliyor. Serbest çalışanlar, teknoloji çalı­şanları ve sınır ötesi hizmet sunan profesyonel­ler için stablecoin artık hızlı, güvenilir ve daha masrafsız bir tercih.

Tercih nedeni ise tamamen ekonomik. Ge­leneksel bankacılık transfer sistemlerine kı­yasla stabelcoinlerle sınır ötesi işlemler, yaklaşık %40’a varan maliyet avantajı sunar. Hızlı mutabakat süreçleri ve düşük komisyon oranları, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde gerçek bir finansal erişim çözümü sunuyor. Ay­rıca blokzincirin çok katmanlı alt yapısının sun­duğu güvenlik, işlem süreçlerinin uçtan uca izle­nebilir olması ve şeffaflık, stablecoinlerin tercih edilmesinde öne çıkan başlıca unsurlar.

Gelişen piyasaların ihtiyacı

Stablecoin sahipliği gelişmekte olan ülkeler­de %60 seviyesindeyken, gelişmiş ekonomiler­de %45 civarında. Afrika’da ise bu oran %79’a çıkıyor. Bu tablo, finansal altyapı eksikliğinin yarattığı ihtiyacın bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmaya göre stablecoin’ler yatırım aracı olmaktan çıkıp ödeme alternatifine dönü­şüyor. Katılımcıların %27’si günlük harcamalar­da stablecoin kullandığını ifade ediyor. Gelişen piyasalarda bu oran %60’a yaklaşıyor.

Kurumsal adaptasyon hızlanıyor

Kurumsal tarafta da dönüşüm netleşiyor. 2026 başında Deel’in Avrupa’daki çalışanla­ra stablecoin ile maaş ödemeye başlaması bir eşikti. Paystand’ın Bitwage’i satın alması B2B ödemelerde dijital varlık tabanlı altyapının güç­lendiğine işaret ediyor. Şirketler için stablecoin, volatilite değil; nakit akışının hızlanması, sınır ötesi operasyonların sadeleşmesi ve maliyet op­timizasyonu anlamına geliyor.

PayPal gibi kendi stablecoin’ini çıkaran veya bu alana giren özel şirketlerin sayısı giderek artıyor. Visa ve Mastercard henüz kendi stable­coin’lerini ihraç etmiş değil; ancak ödeme ve mu­tabakat süreçlerinde stablecoin kullanımına yö­nelik çalışmalar yürütüyorlar. First Digital Trust ise Asya merkezli olarak bu alanda büyüyen ve bölgesel likidite tarafında güç kazanan önemli oyuncular arasında.

Regülasyon ve risk algısı

ABD’de GENIUS Act ve Avrupa’da MiCA, stablecoin ihraççılarına net kurallar sundu. Sis­temin en kritik başlığı hala masada: Stableco­in’ler kullanıcılara getiri sunabilir mi? Tartışma­nın tarafları açık. Bankacılık sektörü, stableco­in’lerde faiz veya ödül mekanizmasının mevduat modelini zayıflatabileceğini savunuyor. Kripto şirketleri ise rezerv varlıklardan elde edilen geli­rin paylaşılmasının rekabeti ve inovasyonu des­tekleyeceğini düşünüyor. Geçtiğimiz hafta Be­yaz Saray’da yapılan son görüşmelerde henüz tam bir uzlaşma sağlanabilmiş değil.

Uzlaşma sağlanırsa stablecoin’ler tasarruf aracı olabilir ve bankacılık sistemiyle rekabet edebilir. Getirinin sınırlandırılması halinde ise ödeme ve mutabakat altyapısı rolü ön plan­da kalır. Mevcut bankacılık sistemi bu alanı kontrollü tutmak istese de piyasa dinamikle­ri daha hızlı ilerliyor. Stablecoin’lerin yasa dı­şı faaliyetlerle ilişkilendirildiği dönemler de oluyor. TRM Labs’in kısa süre önce paylaştığı verilere göre 2025’te işlemlerin %0,4’ü yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı.

Yeni para katmanı

Artık soru stablecoin’lerin kalıcı olup olma­yacağı değil. Asıl mesele, mevcut finansal siste­min bu yeni para katmanını ne hızda ve hangi çerçevede içselleştireceği. Stablecoin’ler itiba­ri paralara bir alternatif olması için değil, krip­to varlık ekosisteminin geleneksel finansa ya­kınlaştırmak için tasarlandı. Sistemin güven­le büyüyebilmesi için regülasyon ile inovasyon arasındaki denge doğru kurulduğu takdirde önümüzdeki yıllarda yapılacak araştırmalarda göreceğiz ki stablecoinler ödeme sistemlerinin asli unsuru haline dönüşecek.