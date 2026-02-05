Staj ve çıraklık sigortalılarında emeklilik beklentisi devam ediyor

Değerli okurlar, kamuoy u n d a “staj ve çıraklık mağ­durları” olarak anı­lan ve staj ve çıraklık sigortası nedeniyle emeklilik hakkı elde edemeyen milyon­larca çalışanı ilgilen­diren bir konuya de­ğinmek istiyoruz.

Bu konu kamuoyunda EYT (Emeklilikte Yaşa Ta­kılanlar) olarak adlandırı­lan ve 03/03/2023 tarihin­de Resmî Gazetede yayım­lanan 7438 nolu Kanun la birlikte gündemdeki yerini korumaktadır. Staj ve çırak­lık mağdurları bu kanunla birlikte mağduriyetlerinin giderileceğini ve emeklilik haklarını elde edeceklerini bekliyorlardı ancak bu bek­lenti karşılanmadı. O gün­den beri de staj ve çırak­lık mağdurlarının emeklilik beklentilerinin devam etti­ğini görüyoruz.

Çıraklık ve staj kanuni düzenlemesi

Çıraklık ve staj düzenle­meleri 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununda düzen­lenmiştir. Söz konusu ka­nun uyarınca Çırak; çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesle­ğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içe­risinde geliştirilen kişidir. Staj ise; öğrencilerin öğre­tim programlarıyla kazandı­rılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davra­nışlarını geliştirmeleri, sek­törü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişme­leri amacıyla işletmede yap­tıkları mesleki çalışmayı ifa­de etmektedir.

Çıraklık ve staj mağdurları neden emekli olamıyor?

5510 sayılı Sosyal Sigorta­lar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; 3308 sayı­lı Mesleki Eğitim Kanunun­da belirtilen aday çırak, çı­rak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hak­kında yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygula­nır. Bunlar hizmet akdi kap­samında sigortalı sayılırlar. Çırak ve Stajyerler söz ko­nusu kanun gereğince kısa vadeli sigorta kollarına ta­bi olup, emekliliğe esas olan yaşlılık, malullük ve ölüm si­gortası primleri ödenmediği için, staj ve çıraklık başlan­gıç tarihleri emeklilikte si­gorta girişi olarak kabul edil­miyor.

Oysaki çırak ve stajyerler de tıpkı diğer çalışanlar gi­bi, atölyede, fabrikada, ofis­te günlük çalışma saatlerine uyarak, iş disiplini çerçeve­sinde fiilen üretimin bir par­çası olarak görev alıyorlar. Çalıştıkları süre içinde si­gorta numaraları oluşturu­lan çırak ve stajyerler uzun vadeli sigorta primleri­nin ödenmemesi nede­niyle mağduriyet yaşı­yorlar. Sosyal Güvenlik Kurulu verilerine gö­re 2025 sonu itibariyle Türkiye genelinde 1,9 milyondan fazla kişi, staj ve çıraklık sigorta­sı nedeniyle emeklilik hakkından yararlana­mıyor.

Çırak ve stajyerlerin mağduriyetleri giderilebilir

Öncelikle şunu belirtme­liyiz bu mağduriyet ancak Meclisten geçecek bir yasa ile düzeltilebilir. Yapılacak yasal düzenleme ile; çırak ve staj­yerlerin mevcut sigorta ka­yıtlarının uzun vadeli sigorta kapsamında kabul edilmesi veya geriye dönük borçlanma hakkı tanınması mağduriyet­leri giderebileceği gibi gele­cekte de benzer sorunlar ya­şanmasının önüne geçecek­tir.

Fiilen çalışılan çıraklık ve staj sürelerinin, tıpkı as­kerlik ve doğum borçlanma­sında olduğu gibi isteğe bağlı borçlanma kapsamına alına­rak geriye dönük borçlanma hakkı, sorunu büyük ölçüde çözecek gibi görünüyor. Çırak ve stajyerlerin emeklilik ta­leplerine geçmişe dönük bir ayrıcalık değil, fiilen çalışılan bir sistemin hukuki olarak ta­nınması olarak değerlendir­mek gerekir. Türkiye’de mes­lek liselerinin, ara eleman ihtiyacının karşılanması ve üretim gücünün gelişimi açı­sından önemi hepimizin ma­lumudur. Bu sorunu çözmek mesleki eğitimi daha cazip hale getirecektir.