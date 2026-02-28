Standartlardan stratejiye: Avrupa Birliği’nin kurumsal yorgunluğu

1957 Roma Antlaşması ile te­melleri atılan Avrupa Birliği, tarihte eşi görülmemiş bir hukuk ve ekonomi projesiydi. Amaç, sa­vaşın yıkıntıları üzerinde, huku­kun üstünlüğüne dayalı bir refah düzeni kurmaktı.

Bu model uzun süre başarılı oldu. 1990 yılında Avrupa Birliği’nin dünya GSY­H’sindeki payı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde, ABD ile neredeyse aynıydı. Bugün AB’nin oranı yüz­de 14–15 bandına gerilemiş du­rumda. Çin ise yüzde 2’den yüz­de 18’e yükseldi. Bu tek başına bi­le Avrupa’nın göreli gerilemesini anlatan güçlü bir istatistiktir.

Thomas Mann, Buddenbrook­lar romanında bir ailenin çökü­şünü anlatırken şu tespiti yapar: “Refah, karakteri zayıflatır; zayıf­layan karakter ise refahı sürdüre­mez.” Avrupa Birliği’nin bugün­kü durumu da bu metaforu andır­maktadır. Birlik, hukuk ve düzen kurmada olağanüstü başarılı ol­muş ancak dinamizm ve rekabet üretme kapasitesini aynı ölçüde koruyamamıştır.

Hukuk ve ekonomi: Düşman kardeşler

Avrupa Birliği dünyanın en so­fistike hukuk sistemlerinden bi­rini oluşturmuştur. Rekabet hu­kuku, veri koruma standartları (GDPR), tüketici hakları ve çevre normları küresel referans haline gelmiştir. Ancak hukuk normla­rının aşırı kurumsallaşması, eko­nomik dinamizmi sınırlayan bir bürokratik ağırlığa dönüştü.

Bugün dünyanın en değerli 20 teknoloji şirketinin 18’i ABD ve Çin merkezlidir. Avrupa’dan bu listeye giren şirket sayısı ise yal­nızca 1. Avrupa’nın en büyük şir­ketleri hâlâ bankacılık, enerji ve sanayi sektöründedir. ABD’de Apple, Microsoft, Nvidia gibi tek­noloji şirketleri toplam piyasa de­ğeri bakımından Avrupa’nın bir­çok ülkesinin milli gelirini aş­maktadır. Bu durum, Avrupa’nın hukuki mükemmeliyet üretirken ekonomik devrim üretmekte zor­landığını göstermektedir. Hukuk düzeni stabilite sağlar ancak ino­vasyon risk toleransı gerektirir. Avrupa’nın sorunu, risk almaktan ziyade risk yönetmeye odaklan­mış olmasıdır.

Demografi ve refah devleti baskısı

Avrupa’nın en kritik yapısal so­runu demografidir. Avrupa Birli­ği’nde ortalama yaş 44’e yüksel­miştir. Bu oran ABD’de 38, Hin­distan’da ise 28’dir. Çalışan nüfus azalırken sosyal güvenlik yükü artmaktadır. Bugün Avrupa’da ka­mu harcamalarının GSYH’ye ora­nı ortalama yüzde 49 seviyesinde­dir. ABD’de bu oran yüzde 37’dir. Bu fark, Avrupa’nın refah devleti modelinin sürdürülebilirlik bas­kısı altında olduğunu göstermek­tedir. Büyüyememek çürütüyor sanki; ekonomiler için de bu bi­yolojik metafor geçerlidir. Avru­pa büyüme kapasitesini kaybetti­ği ölçüde, mevcut refah seviyesini korumakta zorlanmaktadır.

Teknoloji faktörü!

2000 yılında Avrupa, dünya teknoloji üretiminde önemli bir oyuncuydu. Nokia ve Ericsson kü­resel mobil iletişim pazarının li­derleriydi. Bugün ise akıllı tele­fon, yapay zekâ ve yarı iletken sek­törlerinde Avrupa’nın belirleyici bir rolü yoktur. ABD ve Çin, yapay zekâ yatırımlarında Avrupa’nın yaklaşık üç katı seviyesinde yatı­rım yapmaktadır. Venture capital yatırımları ABD’de yıllık yaklaşık yarım trilyon dolar, Avrupa’da ise 100 milyar doların altında sevi­yelerdedir. Bu fark, yalnızca eko­nomik değil, stratejik bir farktır. Teknoloji üretmeyen bir ekono­mi, uzun vadede hukuk standart­larını da ihraç edemez. Çünkü hu­kuk gücü, ekonomik güç tarafın­dan taşınır.

Ezber bozuluyor mu?

Avrupa Birliği’nin en büyük so­runu ani bir kriz değil, kronik bir kurumsal yorgunluktur. Büyüme oranları yüzde 1–1,5 seviyesine gerilemiştir. ABD aynı dönemde yüzde 2–2,5 aralığını korumuştur. Avrupa Birliği karar alma süreçle­ri son derece karmaşıktır. 27 ülke­nin uzlaşması gereken bir sistem, hızlı hareket edememektedir. Oy­sa modern ekonomi hız ekonomi­sidir. Karar alma süresi uzadıkça rekabet avantajı kaybolur.

Türkiye için nasıl bir ders?

Avrupa Birliği’nin yaşadığı bu kurumsal yavaşlama, Türkiye için önemli dersler içermektedir. Hukuk güvenliği, yatırım çekme­nin temel şartıdır. Ancak hukuk tek başına yeterli değildir. Huku­kun yanında rekabetçi bir ekono­mi, inovasyon kapasitesi ve hız­lı karar alma mekanizması gere­kir. Bugün küresel güç dengesi hukuk ve teknoloji ekseninde ye­niden şekillenmektedir.

Hukuk, ekonomik gücün sonucu olduğu kadar nedenidir de. Güçlü hukuk güçlü ekonomiyi, güçlü ekonomi ise güçlü hukuku besler. Avrupa Birliği’nin hikayesi, hukukun üs­tünlüğünün önemini kanıtladığı kadar, hukukun ekonomik dina­mizmle desteklenmediği durum­da tek başına yeterli olmadığını da göstermektedir. Avrupa’nın krizi bir çöküşten ziyade bir hastalık­tır. Hastalık tedavi edilebilir. An­cak bunun için Avrupa’nın hukuk üretmek kadar büyüme ve rekabet üretmeye de yeniden odaklanma­sı gerekmektedir. Çünkü tarihin hükmü nettir: Ekonomik güç, hu­kuk düzeninin nihai sigortasıdır.