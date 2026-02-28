Standartlardan stratejiye: Avrupa Birliği’nin kurumsal yorgunluğu
1957 Roma Antlaşması ile temelleri atılan Avrupa Birliği, tarihte eşi görülmemiş bir hukuk ve ekonomi projesiydi. Amaç, savaşın yıkıntıları üzerinde, hukukun üstünlüğüne dayalı bir refah düzeni kurmaktı.
Bu model uzun süre başarılı oldu. 1990 yılında Avrupa Birliği’nin dünya GSYH’sindeki payı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde, ABD ile neredeyse aynıydı. Bugün AB’nin oranı yüzde 14–15 bandına gerilemiş durumda. Çin ise yüzde 2’den yüzde 18’e yükseldi. Bu tek başına bile Avrupa’nın göreli gerilemesini anlatan güçlü bir istatistiktir.
Thomas Mann, Buddenbrooklar romanında bir ailenin çöküşünü anlatırken şu tespiti yapar: “Refah, karakteri zayıflatır; zayıflayan karakter ise refahı sürdüremez.” Avrupa Birliği’nin bugünkü durumu da bu metaforu andırmaktadır. Birlik, hukuk ve düzen kurmada olağanüstü başarılı olmuş ancak dinamizm ve rekabet üretme kapasitesini aynı ölçüde koruyamamıştır.
Hukuk ve ekonomi: Düşman kardeşler
Avrupa Birliği dünyanın en sofistike hukuk sistemlerinden birini oluşturmuştur. Rekabet hukuku, veri koruma standartları (GDPR), tüketici hakları ve çevre normları küresel referans haline gelmiştir. Ancak hukuk normlarının aşırı kurumsallaşması, ekonomik dinamizmi sınırlayan bir bürokratik ağırlığa dönüştü.
Bugün dünyanın en değerli 20 teknoloji şirketinin 18’i ABD ve Çin merkezlidir. Avrupa’dan bu listeye giren şirket sayısı ise yalnızca 1. Avrupa’nın en büyük şirketleri hâlâ bankacılık, enerji ve sanayi sektöründedir. ABD’de Apple, Microsoft, Nvidia gibi teknoloji şirketleri toplam piyasa değeri bakımından Avrupa’nın birçok ülkesinin milli gelirini aşmaktadır. Bu durum, Avrupa’nın hukuki mükemmeliyet üretirken ekonomik devrim üretmekte zorlandığını göstermektedir. Hukuk düzeni stabilite sağlar ancak inovasyon risk toleransı gerektirir. Avrupa’nın sorunu, risk almaktan ziyade risk yönetmeye odaklanmış olmasıdır.
Demografi ve refah devleti baskısı
Avrupa’nın en kritik yapısal sorunu demografidir. Avrupa Birliği’nde ortalama yaş 44’e yükselmiştir. Bu oran ABD’de 38, Hindistan’da ise 28’dir. Çalışan nüfus azalırken sosyal güvenlik yükü artmaktadır. Bugün Avrupa’da kamu harcamalarının GSYH’ye oranı ortalama yüzde 49 seviyesindedir. ABD’de bu oran yüzde 37’dir. Bu fark, Avrupa’nın refah devleti modelinin sürdürülebilirlik baskısı altında olduğunu göstermektedir. Büyüyememek çürütüyor sanki; ekonomiler için de bu biyolojik metafor geçerlidir. Avrupa büyüme kapasitesini kaybettiği ölçüde, mevcut refah seviyesini korumakta zorlanmaktadır.
Teknoloji faktörü!
2000 yılında Avrupa, dünya teknoloji üretiminde önemli bir oyuncuydu. Nokia ve Ericsson küresel mobil iletişim pazarının liderleriydi. Bugün ise akıllı telefon, yapay zekâ ve yarı iletken sektörlerinde Avrupa’nın belirleyici bir rolü yoktur. ABD ve Çin, yapay zekâ yatırımlarında Avrupa’nın yaklaşık üç katı seviyesinde yatırım yapmaktadır. Venture capital yatırımları ABD’de yıllık yaklaşık yarım trilyon dolar, Avrupa’da ise 100 milyar doların altında seviyelerdedir. Bu fark, yalnızca ekonomik değil, stratejik bir farktır. Teknoloji üretmeyen bir ekonomi, uzun vadede hukuk standartlarını da ihraç edemez. Çünkü hukuk gücü, ekonomik güç tarafından taşınır.
Ezber bozuluyor mu?
Avrupa Birliği’nin en büyük sorunu ani bir kriz değil, kronik bir kurumsal yorgunluktur. Büyüme oranları yüzde 1–1,5 seviyesine gerilemiştir. ABD aynı dönemde yüzde 2–2,5 aralığını korumuştur. Avrupa Birliği karar alma süreçleri son derece karmaşıktır. 27 ülkenin uzlaşması gereken bir sistem, hızlı hareket edememektedir. Oysa modern ekonomi hız ekonomisidir. Karar alma süresi uzadıkça rekabet avantajı kaybolur.
Türkiye için nasıl bir ders?
Avrupa Birliği’nin yaşadığı bu kurumsal yavaşlama, Türkiye için önemli dersler içermektedir. Hukuk güvenliği, yatırım çekmenin temel şartıdır. Ancak hukuk tek başına yeterli değildir. Hukukun yanında rekabetçi bir ekonomi, inovasyon kapasitesi ve hızlı karar alma mekanizması gerekir. Bugün küresel güç dengesi hukuk ve teknoloji ekseninde yeniden şekillenmektedir.
Hukuk, ekonomik gücün sonucu olduğu kadar nedenidir de. Güçlü hukuk güçlü ekonomiyi, güçlü ekonomi ise güçlü hukuku besler. Avrupa Birliği’nin hikayesi, hukukun üstünlüğünün önemini kanıtladığı kadar, hukukun ekonomik dinamizmle desteklenmediği durumda tek başına yeterli olmadığını da göstermektedir. Avrupa’nın krizi bir çöküşten ziyade bir hastalıktır. Hastalık tedavi edilebilir. Ancak bunun için Avrupa’nın hukuk üretmek kadar büyüme ve rekabet üretmeye de yeniden odaklanması gerekmektedir. Çünkü tarihin hükmü nettir: Ekonomik güç, hukuk düzeninin nihai sigortasıdır.
