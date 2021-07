Startup’lara “bütüncül” destek

KYB Avukatlık Ortaklığı Kurucu Ortağı Burcu Acartürk Yıldız, aynı zamanda bir koleksiyoner. “Sanat, mesleki ve özel hayatıma daha bütünsel bakmamı sağlıyor. Sanat sayesinde daha yaratıcı ve farklı düşünen bir çevre ile etkileşimim oluyor” diyen Burcu Akartürk Yıldız, röportaj yaptığımız sırada da Akbank Sanat için hazırladığı “Sanatın Hukuk ile İmtihanı” isimli sunum üzerinde çalışıyordu. Yapılan işlerde sürdürülebilir etki yaratmak, çok disiplinli bakış açısına sahip olmaktan geçiyor. Özellikle de, kültürler arası sınırların ortadan kalktığı dijital bir dünyada.

Burcu Acartürk Yıldız, gerek mesleği, gerekse özel yaşamı ile hayata bütüncül bakmayı başarmış bir avukat, bir anne, bir koleksiyoner ve bir yatırımcı aynı zamanda. Ve bakın nasıl anlatıyor aslında her bir alanı n birbirini ne derece güçlü bir şekilde beslediğini…

Sanat, mesleki ve özel hayatıma bütünsel bakmamı sağlıyor

“Samsun’da doğdum ve büyüdüm. Lisede Türk Kültür Vakfı’nın bursuyla bir sene Hong Kong’da okudum. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudum. Üniversite birinci sınıftayken Türkiye’nin en büyük hukuk bürosunda çalışmaya başladım. O zamanlar Türkiye ekonomisinin şahlandığı ve büyük açılımlar yaptığı bir dönemdi. Tüm Türk bankaları yabancı yatırımcılara satılıyor, özelleştirmeler, halka arzlar birbiri ardına sıralanıyordu. Nitelikli projeleri yönettikten ve yeterince tecrübe sahibi olduğuma kanaat getirdikten sonra bürodan üç partner seviyesinde arkadaş ayrılıp, 13 yıl önce kendi hukuk büromuzu kurduk. Bu arada üç çocuk yaptım. Bir yaşına kadar üç çocuğum da ofiste büyüdü. Aynı zamanda sanatla ilgilenmeyi çok seviyorum. Sanat, mesleki ve özel hayatıma daha bütünsel bakmamı sağlıyor. Sanat sayesinde daha yaratıcı ve farklı düşünen bir çevre ile etkileşimim oluyor.”

Sadece kızım için değil, oğullarım için de örnek oluyorum

“Eskiden çalıştığım ofiste en başarılı avukatlar kadın meslektaşlarımdı. Fakat evlilik ve özellikle de çocukla birlikte bir kopuş oluyor. Şu anda ofisimde çalışan genç kadın meslektaşlarıma ofisten ayrılırlarken ‘çocuk yapıp işi bırakmayın’ diyorum. O kadar nitelikli arkadaşların işi bıraktığını gördüm ki. Özellikle anne olduktan sonra kariyerlerini hep geri plana atılıyorlar. Halbuki o dengeyi güzel kurduktan sonra her ikisi de bir arada gayet güzel bir şekilde gidebilir. Çocuklar büyürken evde kariyerli bir anne görmeleri ve onu rol model olarak almaları çok önemli bence. Sadece kızım için örnek olmuyorum, oğullarım için de örnek oluyorum bence. İleride evlendiklerinde eşlerinden beklentileri evde oturup çocuk bakması olmayacaktır oğullarımın, çünkü öyle görmüyorlar büyüdükleri evde.”

Gençleri farklı platformlarla buluşturuyoruz

“10 yıl boyunca Türkiye’nin en büyük hukuk bürosunda çalıştıktan ve en yüksek nokta olan partnerlik seviyesine geldikten sonra, mesleki olarak farklı bir yapıya evrilmek istedim. Başka birinin altında çalışırken her ne kadar partner olsan da sadece hukuk yapmakla sınırlı kalıyorsun. Ama şimdi KYB Avukatlık Ortaklığı kurucuları olarak startup’lara yatırım yapıyoruz, gençleri farklı insanlarla ve platformlarla buluşturuyoruz. Gençler çok yaratıcılar. En büyük ihtiyaçları ise hukuki altyapı ve finansal destek. Networkümüzü kullanarak başkalarına daha fazla yardımcı olabiliyoruz. Bir projeye dokunuyor olmak, o proje üzerine kafa yormak, projenin adım adım büyüdüğünü görmek, projeyi yabancı yatırımcılara tanıtmak, projeyi yurt dışına açmak daha keyifli. Zamanı harcama kontrolü benim elimde ve ben bu özgürlüğü seviyorum.”

Harvard Business School dava dosyamızı ders olarak işlemek istedi

“Pandemi sürecinde Türkiye’de ve dünyada yatırım ortamı, sektörel olarak farklılıklar gösterse de genel olarak bir daralmaya girdi. Biz bu süreci daha sakin geçireceğimizi düşünürken Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık dosyalarından biri geldi ofisimize ve tüm pandemi sürecinde bizi hayli yoğun ve meşgul tuttu. İşin mahiyeti sebebiyle Bloomberg’den Reuters’e, Financial Times’dan The Telegraph’a kadar tüm dünya basını da olayı an be an takip etti ve yayınladı. Hatta Harvard Business School dava dosyamızı ders olarak işlemek istediğini belirtti.”

Hukukta tecrübe esastır

“Başarıya ulaşabilmek için çok çalışmak gerekiyor. Genç arkadaşlarım çok çabuk ‘olduk’ diyorlar. Ben önceki işyerimde on yıl çalıştım. O zamanlar milyar dolarlık projeler geçerdi elimizden. Bu projelerde çalışıp bu projeleri bizzat yönetip kendi işimi açmaya karar verdiğimde ‘ben daha olmamış olabilir miyim?’ diye düşündüğümü hatırlarım. Özgüven iyidir ve her meslekte olduğu gibi avukatlıkta da önemlidir, ama özgüvenin gereğinde fazlası da tehlikelidir. Avukatlık önemli bir meslektir, yapılan iş hatayı kaldırmaz, hatanın da geri dönüşü olmaz, hukukta tecrübe esastır. Genç meslektaşlarıma sabırlı olmalarını ve sebat etmelerini tavsiye ediyorum.”

Yapay zeka için hukuki altyapı şart

“2018 yılının Mart ayında Uber firmasına ait insansız bir araç Amerika’nın Arizona eyaletinin test sürüşü esnasında bir kadına çarparak ölümüne sebebiyet verdi. Keza bu sene Nisan ayında Teksas eyaletinde Tesla’nın sürücüsüz arabası kaza yaptı ve iki kişi hayatını kaybetti. Her iki olay da ölümlü bir kaza olarak kayıtlara geçti. Bu örneklerden de görebileceğimiz gibi gerek otonom araçların gerekse diğer yapay zeka ürünlerine ilişkin bir hukuki altyapı oluşturulmasının zorunluluğu gün geçtikçe artıyor.”