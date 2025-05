Stay markasını önce Miami’ye ardından Atina’ya götürecek

Türkiye’de 6 otelle faaliyet gösteren The Stay markasının sahibi NuLook, ABD’ye yöneldi. Miami’de otel açacak olan grubun bir sonraki hedefi Atina ve Londra. NuLook Başkanı Yıldırım, Özkancalar İnşaat ile İzmir Alaçatı’da markalı bir konut da yapacak.

Türkiye, turizmde tari­hinin en iyi dönemi­ni geçen yıl gördü. 62 milyonu aşan turistin geldi­ği Türkiye’ye, 62 milyar do­lara yakın gelir elde ederek rekor kırdı. Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş, bölgede artan gerilim ve Av­rupa ekonomisindeki yavaş­lamaya rağmen kırılan rekor, turizm yönetimi kadar dün­yaca ünlü markaların Tür­kiye’ye olan ilgisini de gös­teriyor.

Bu alanda Bodrum, Çeşme gibi destinasyonla­rın Akdeniz Çanağı’nda artan prestiji, markaları projelerle daha çok güçleniyor. Türki­ye’nin bu alanda dikkat çeken yatırımcılarından biri de The Stay otellerinin sahibi ve Nu­Look Şirketler Grubu Yöne­tim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım.

Avrupa’da büyüyecek

Geçtiğimiz hafta gazete­cilerle bir araya gelen Yıldı­rım’ın turizmde inovatif ya­tırımlara imza atan bir isim. “Benim kalmayacağım bir otel yapmıyorum. Bir proje­yi gerçekleştirmem için sev­mem lazım” diyen Yıldırım, “Projenin insanlara farklı bir şey vermesi lazım” diyor. Ni­santaşı otelinde her hafta bir Art Gallery açan, bunu kome­di club ile destekleyen Yıldı­rım’ın hedefinde ise deniz tu­rizminin küresel anlamda en önemli destinasyonlarından biri olan Miami var.

Bebek Otel by The Stay’in de oldu­ğu 6 oteliyle faaliyet gösteren grup, Avrupa’da da büyümeyi planlıyor. Son dönemde gay­rimenkul alımında dikkat çe­ken, Türk yatırımcıların da peş peşe projeler yaptığı Mi­ami’de The Stay Miami’nin hayata geçeceğini söyleyen Yıldırım, “South Beach’te 1950’lerde yapılmış bir bina­da olacak. Miami’den sonra hedefimiz Atina ile Londra ve hepsine çok yakınız” dedi.

27 milyon dolarlık proje

Turizm kadar The Stay markasını lüks gayrimenkul­de de büyütmeyi planlayan Muzaffer Yıldırım, KNC mar­kasıyla tanınan Özkancalar İnşaat ile birlikte İzmir Ala­çatı’da markalı bir konut pro­jesini hayata geçirecek. Mu­zaffer Yıldırım ve Özkancalar İnşaat Grup Başkanı Hakan Özkanca ortak yatırımla ha­yata geçirecekleri projeyi an­lattı.

İki ortağın verdiği bilgi­ye göre; Surf Lounge The Stay Living adı verilen 44 dubleks ve loft daireden oluşan pro­je The Stay markasının hayat alanları tasarlama vizyonuy­la ortaya çıkan ilk projesi ola­cak. Surf Lounge The Stay Li­ving için 11 dönümlük alanda 20 milyon dolarlık bir inşaat yatırımı yapılırken, beş dö­nümlük sörf bölgesinin geliş­tirilmesi için 7 milyon dolar­lık bir yatırım yapılacak. Ni­san 2026’da teslim edilmesi planlanan proje otel konsep­tiyle yönetilecek.

“Sörf yaptığım yerdi, teklif geldi değerlendirdik”

Taş ocakçılığı yapan bir grup olduklarını anlatan Öz­kancalar İnşaat Grup Başka­nı Hakan Özkanca, projenin olduğu yerde sörf yaptığını ve mülk sahibinden kendisi­ne gelen teklifi değerlendir­diğini belirterek, “İnşaat baş­layalı 6 ay oldu. Bu bir başlan­gıç. Ben Alaçatı’da yaşamayı planlıyorum. Başka arsa da bakıyoruz. İki yıl içinde en az 100 bin metrekare inşaat yap­mayı planlıyoruz. Çeşme ve Urla’da fırsatları değerlendi­receğiz” dedi.