Stay markasını önce Miami’ye ardından Atina’ya götürecek
Türkiye’de 6 otelle faaliyet gösteren The Stay markasının sahibi NuLook, ABD’ye yöneldi. Miami’de otel açacak olan grubun bir sonraki hedefi Atina ve Londra. NuLook Başkanı Yıldırım, Özkancalar İnşaat ile İzmir Alaçatı’da markalı bir konut da yapacak.
Türkiye, turizmde tarihinin en iyi dönemini geçen yıl gördü. 62 milyonu aşan turistin geldiği Türkiye’ye, 62 milyar dolara yakın gelir elde ederek rekor kırdı. Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş, bölgede artan gerilim ve Avrupa ekonomisindeki yavaşlamaya rağmen kırılan rekor, turizm yönetimi kadar dünyaca ünlü markaların Türkiye’ye olan ilgisini de gösteriyor.
Bu alanda Bodrum, Çeşme gibi destinasyonların Akdeniz Çanağı’nda artan prestiji, markaları projelerle daha çok güçleniyor. Türkiye’nin bu alanda dikkat çeken yatırımcılarından biri de The Stay otellerinin sahibi ve NuLook Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım.
Avrupa’da büyüyecek
Geçtiğimiz hafta gazetecilerle bir araya gelen Yıldırım’ın turizmde inovatif yatırımlara imza atan bir isim. “Benim kalmayacağım bir otel yapmıyorum. Bir projeyi gerçekleştirmem için sevmem lazım” diyen Yıldırım, “Projenin insanlara farklı bir şey vermesi lazım” diyor. Nisantaşı otelinde her hafta bir Art Gallery açan, bunu komedi club ile destekleyen Yıldırım’ın hedefinde ise deniz turizminin küresel anlamda en önemli destinasyonlarından biri olan Miami var.
Bebek Otel by The Stay’in de olduğu 6 oteliyle faaliyet gösteren grup, Avrupa’da da büyümeyi planlıyor. Son dönemde gayrimenkul alımında dikkat çeken, Türk yatırımcıların da peş peşe projeler yaptığı Miami’de The Stay Miami’nin hayata geçeceğini söyleyen Yıldırım, “South Beach’te 1950’lerde yapılmış bir binada olacak. Miami’den sonra hedefimiz Atina ile Londra ve hepsine çok yakınız” dedi.
27 milyon dolarlık proje
Turizm kadar The Stay markasını lüks gayrimenkulde de büyütmeyi planlayan Muzaffer Yıldırım, KNC markasıyla tanınan Özkancalar İnşaat ile birlikte İzmir Alaçatı’da markalı bir konut projesini hayata geçirecek. Muzaffer Yıldırım ve Özkancalar İnşaat Grup Başkanı Hakan Özkanca ortak yatırımla hayata geçirecekleri projeyi anlattı.
İki ortağın verdiği bilgiye göre; Surf Lounge The Stay Living adı verilen 44 dubleks ve loft daireden oluşan proje The Stay markasının hayat alanları tasarlama vizyonuyla ortaya çıkan ilk projesi olacak. Surf Lounge The Stay Living için 11 dönümlük alanda 20 milyon dolarlık bir inşaat yatırımı yapılırken, beş dönümlük sörf bölgesinin geliştirilmesi için 7 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak. Nisan 2026’da teslim edilmesi planlanan proje otel konseptiyle yönetilecek.
“Sörf yaptığım yerdi, teklif geldi değerlendirdik”
Taş ocakçılığı yapan bir grup olduklarını anlatan Özkancalar İnşaat Grup Başkanı Hakan Özkanca, projenin olduğu yerde sörf yaptığını ve mülk sahibinden kendisine gelen teklifi değerlendirdiğini belirterek, “İnşaat başlayalı 6 ay oldu. Bu bir başlangıç. Ben Alaçatı’da yaşamayı planlıyorum. Başka arsa da bakıyoruz. İki yıl içinde en az 100 bin metrekare inşaat yapmayı planlıyoruz. Çeşme ve Urla’da fırsatları değerlendireceğiz” dedi.