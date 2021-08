STK’ların yenidünya düzenindeki yeni vizyon ve misyonu

İnci TAŞDEMİR

MÜSİAD Başkanlık Baş Danışmanı

Stratejist Yönetici

Sermaye örgütleri, genel olarak sivil toplum kuruluşları adı altında değerlendirilse de gerek hizmet ettikleri ekonomik alan gerekse üyelerine servis ettikleri yapısal ve örgütsel avantajlar ekseninde incelendiğinde bir STK’dan ziyade, devlet-sermaye arasındaki sivil akımın sağlayıcısı işlevini gören ana unsur yani klasik tabiriyle bir çıkar grubu birlikteliğidir. Bu açıdan bakıldığında hem devlet işleyişindeki karar alma proseslerinin sahaya entegrasyonunda hem de ekonominin gerek duyduğu politikaların devlet-hükümet nezdinde sahaya uygun bir şekilde yapılandırılmasında bir köprü vazifesi görürler. Bu bakımdan karşılıklı bir “baskı-baskınlık” mekanizması da söz konusudur. Sadece ulusal ekonomik-ticari aktivitelerin transferinde değil aynı zamanda uluslararası diplomatik aksiyonların devletler lehine hızlanmasında da sermaye kurumları, devletler lehine ve kimi zaman onların adına görevler üstlenir. Çünkü her komşu yeni bir bağ, yeni bir ilişki yeni bir ticari müttefikliktir.

İşte burada MÜSİAD gibi sahası oldukça geniş ve yaygın bir coğrafyaya hükmeden sermaye kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Devletlerin kişisel olmaktan uzak, çıkarlar nezdinde kurdukları ilişkilerin temelinde yatan ekonomik işbirliğinin, gönüllü ateşeleri aslında STK’lardır. Geniş alana yayılmış STK’lar, devletin demirden eline geçirilmiş kadife bir eldiven gibidir. Gerilen ilişkileri, geri planda iktisadi diplomasi kanalıyla ticaret ve yatırım ağları kurarak yeniden inşa edebilir ve hatta düzeltebilirler. Böylece sermaye, MÜSİAD örneğinde olduğu üzere; hem ekonomik bilgi ağında (ki yeni dönem dünya düzeninde ulusların ekonomik planlamalarını yapmalarında kritik bir denklem unsuru haline gelmiştir. Adeta bir bağımlı değişkendir) hem de yatırımın bir ajans sistemine dönüştürülmesinde; yurt içi ve yurt dışı ağların birer yatırım diasporası gibi kullanımı ve bu şekilde devletin yatırım stratejisini desteklemesi adına hayati görevler üstlenmektedir.

Ancak bir sermaye örgütünün klasik manada bir STK’dan çıkarak bir sermaye platformu halini alabilmesi adına elbette bazı değişimler ve tazelenme süreçlerine ihtiyaç vardır. MÜSİAD’ta gerçekleştirilen bu süreç, daha önce literatürde bulunmayan ve sadece kurumun kendi yapı ve ihtiyaçlarına münhasır hazırlanmış bir yönetim-organizasyon modeli olarak kurgulandı. İççice geçen katmanlı-sarmal yapılardan (atom ya da güneş katmanları modeli) feyz alınarak başlatılan bu sistemik dönüşüm (adına tazelenme dendi), yukarıda açıklanan yeni dönem STK vizyonuna hizmet edebilmek adına, kurumun elinde bulundurduğu avantajların bir sacayağı şeklinde kurgulanması ve böylece; siyasi, sosyal ve ekonomik erk üçgeninde kurumun konumlandırılması ile başlatıldı. Söz konusu sacayağı; değer üretme kapsamında fikri mülkiyet, aksiyon geliştirme anlamında operasyon ve yayılma-teşkilat geliştirme anlamında saha olmak üzere üç düzleme ayrıldı. Bu üç düzlem, bir çeşit afin koordinat sistemi içinde aslında üç boyutlu hareket kabiliyeti olan bir vektörel yapı gibi yapısal mühendislik zihni ile hangi alana öncelik verilmesi gerekiyorsa vektörün o yöne doğru çevrilmesi mantığı çerçevesinde işletildi. Böylece değer üretme, operasyon ve teşkilat gelişimi arasında zamansal gerekliliklere anlık olarak tepki verecek bir mekanizma tasarlandı. Bu mekanizma, modelin ana eksenini oluşturdu. Ana eksen noktasal olarak tek bir yere, yani merkezi yapıya bağlanarak merkeze, Genel Başkanlık ve Yönetim Kurulu yerleştirildi. Ancak hızlı karar mekanizmaları için yönetim kurulu yetkilerine haiz bir icra kurulu ile bir nevi bakanlık sistemi icra edildi. Kısacası sacayağı devleti simgelerken icra, yürütmeyi yani karar mekanizmasının uygulama yerine tekabül etti.

Buradan yola çıkarak yapı; MECLİS ve SAHA olarak ikiye ayrıldı ve her birinden mesul birer genel başkan yardımcısı atandı. SAHA teşkilat, altyapı ve yayılmayı simgelerken MECLİS; MÜSİAD’ın yeni dönem misyon ilkelerini barındıran üst kurullara ayrıldı: Üretim ve Ticaret, Ortaklık ve Koordinasyon, Yatırım Geliştirme. Bu üç ana misyon üzerinden hareketle her bir üst kurula atanan Başkanlar İcra Kurulunun birer üyesi olarak atandı ve her bir üst kurula MÜSİAD’ın stratejilerine uygun MECLİS’te 25 SAHA’da 21 KOMİTE açıldı. Bu komiteler, proje bazlı çalışma grupları olup sadece İstanbul üyeleri değil, aynı zamanda Anadolu’da seçili Komite başlıklarında çalışmak isteyen ve buna uygun alanları olan üyeleri merkeze doğru çekti. Daha sonra bu sistem, MÜSİAD’ın tüm şubelerinde entegre edildi. Böylece denetimi merkezden dışa doğru hareket eden ve profesyonel kadronun sistemin ana denetim unsuru haline geldiği bir küresel yani iççice ve küre modeli bir yönetim organizasyon modeline geçilmiş oldu. Bu da sürekli rotasyon ve proje üretimini teşvik eden iç denetimli bir yapı geliştirdi.