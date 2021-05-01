Stoktan ihraç kayıtlı teslim

Hakan ŞİRİN - SMMM

Katma Değer Vergisi Kanunu’muzun 11/c maddesi uyarınca ihraç kayıtlı teslim düzenlenmiştir. KDV Uygulama Genel Tebliği ve Kanun maddesi birlikte incelendiğinde, imalatçı vasfına haiz imalatçı belgesi sahiplerinden meslek odasına kayıtlı olanlar tecil/terkin sisteminden yararlanabilmektedir. Bu yazımda tecil/terkin sisteminden uzun uzadıya bahsetmeyeceğim. Bunun yerine ince bir husustan bahsedeceğim.

İhraç kayıtlı mal veren firmaların KDV Kanunu’nun 11/c maddesi kaynaklı KDV iadelerini alabilmeleri için yukarıda bahsedilen şartları sağlaması lazım. İmalatçı belgesi olarak zikredilen belgenin ya sanayi sicil belgesi ya da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi biri olarak bahsedilmektedir. Tabiidir ki bu belgelere sahip olan işletmelerin imalatçı belgelerinin de geçerlilik sürelerine dikkat etmeleri gerekir. Çünkü imalatçı vasfına haiz olup olmadıklarının en önemli delili, yasal sürede vizesi yapılmış mezkur belgelerdir. Yukarıda bahsettiğim üzere kanun maddesi ve tebliğ hükümlerine göre ihraç kayıtlı mal verebilmek, dolayısı ile bu teslimden kaynaklı KDV iadesi alabilmek için imalatçı belgesinin bir türü olan sanayi sicil belgesi sahip olunması zorunludur. Bu belgenin her iki yılda bir vize yapılması zorunludur

Buraya kadar kısa safahatını yaptığımız ihraç kayıtlı teslim konusunda ince bir konuya değineceğim. Mermer imalatçısı olan bir firma 31 Ocak 2021 tarihinde mermer imalatını fiilen bitirmiştir. İmalatı bitirdiği tarih itibariyle kendi imalatını yaptığı ve elinde olan mermer stokları vardır ve elindeki makine ve teçhizatı satmaya başlamıştır. Sanayi sicil belgesinin vize tarihi 01 Mart 2021dir. Fakat bu tarih gelindiğinde firma elindeki mermer faaliyetine ilişkin makine ve teçhizatının büyük bir bölümünü satmış, dolayısı ile sanayi sicil belgesi için vize talebinde bulunamamıştır. Peki, firma, sanayi sicil belgesi vize tarihi olan 01 Mart 2021 tarihinden sonraki satışlarını KDV Kanunu 11/c maddesi uyarınca ihraç kayıtlı teslim edebilecek midir? İlk bakışta kanun ve tebliğ birlikte değerlendirildiğinde imalatçı belgesinin vize süresi geçtiği ve imalatçı vasfının hali hazırda kalmadığı için tecil terkin sisteminden yararlanmasının mümkün olmadığı görülüyor. Fakat Afyonkarahisar Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 12.08.2020 tarih 63611781-130[11-2019/12]-E.21256 sayılı muktezasında son derece isabetli ve vergi mükellefinin yanında bir görüş beyan etmiştir. Söz konusu muktezada “süresi dolan kapasite raporunda yer alan belirlemelere uygun olarak üretiminin yapıldığı belirtilen söz konusu malların, stokta kayıtlı miktarla sınırlı olarak, kapasite raporunun geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten sonra Şirketiniz tarafından ihraç kayıtlı olarak satışı, bahse konusu malların üretiminin yapıldığı dönemde imalatçı sayılmanın koşullarının sağlanması şartıyla mümkün bulunmaktadır” denilmiştir. Dolayısı ile imalatçı vasfına haiz olunan dönemde firmanın kendisi tarafından üretilip stoklanan mamullerin, imalatçı vasfını kaybetse dahi stokladığı miktarla sınırlı olmak üzere ihraç kayıtlı teslimde bulunması ve tecil/terkin sisteminden yararlanması mümkündür.