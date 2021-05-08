Stratejik hedeflere ulaşmada karşımıza çıkabilecek engeller

Muhammed SATILMIŞ - Yönetim Danışmanı

Kurumlarda stratejik planlama çalışmaları, ulaşılmaya çalışılan vizyona yönelik orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi için gerçekleştirilir. Nitelikli katılımın sağlanması, yeterli ve kaliteli zamanın ayrılması bu sürecin başarılı tamamlanmasında kritik öneme sahiptir. Planlama aşamasından sonra ise bir o kadar önemli olan stratejik planın hayata geçirilme aşamasına geçilir.

Ülkemizde özel sektörde ve kamu sektöründe pek çok kurumda bir süreç haline gelmiş olan stratejik yönetim çalışmalarında, stratejik hedeflerin hayata geçirilmesinde yaşanan sorunlar, harcanan emeğin ve gerçekleştirilen yatırımların geri dönüşünü olumsuz etkilemektedir.

Bu durumun iki önemli nedenini bizzat şahit olduğum iki olayla paylaşacağım:

İlki, stratejik hedeflere ulaşmak için gerekli maliyeti ödemeye istekli olmamaktır. Buradaki maliyeti yukarıda bahsettiğim yatırım ve emek maliyeti olarak düşünmeyin, çünkü işin kolay kısmı söz konusu maddi yatırımlar diyebiliriz. Nice büyük bütçelerle sonuca ulaşamayan stratejik planlar mevcuttur. Bahsetmeye çalıştığım gayret ve zaman maliyetidir.

Bir örnek vermek gerekirse, bir firmada başlatılan dönüşüm projesinde üst yönetimin liderliği ve dahli önemli iken, yönetim sadece projenin en başında bulunmayı yeterli buldu. Üstelik bu dönüşüm fikri ağırlıklı olarak üst yönetimden gelmişti. Bu tercih delegasyon olarak algılandı. Dolayısıyla kimse bu duruma itiraz etmedi, hatta işlerin delege edilmesinin gerekliliği düşüncesiyle pozitif bir algı dahi oluştu. Zaman değişmez bir kural olarak hızla aktı ve dönüşüm projesi istenen sonuca ulaşmadı. İnsanların birbirlerini ikna etmeye çalıştığı birtakım iyileştirmeler anlatılarak dönüşüm ıskalandı. Hedefiniz için gerekli gayret ve zamanı ayırmaya hazırsanız, yola çıkmayı planlayın. Stratejik hedeflerle ilgili sorumluluğun delege edilmesinde çok çok dikkatli olunmalıdır.

Diğer örnek, geçtiğimiz günlerde tanıştığım orta ölçekli bir firma ve firmanın Yönetim Kurulu Başkanı ile ilgili. Başkanın vizyonu çok genişti, "2030 stratejik planımızı yaptık ve her yıl güncelliyoruz" dediğinde çok şaşırmıştım. Sadece kendisinin bildiği 2040'a kadar uzanan bir planından bahsedince hayretler içinde kalmıştım.

Planın ana hatlarını konuştuğumuzda ayakları yere basan bir plan olduğunu hissetmiş ve çok mutlu olmuştum. Ancak tanıdık bir sorun vardı; liderle ekip arasındaki vizyon ve hız farkı. Başkan bu durumu netleştirmeye çalışıyordu.

Bu, iyi bir örnek. Bazen lider ekibinin de kendisi gibi olmasını bekler. Buradaki farkın olabileceğini kabul etmez, herkesi kendisi gibi düşünür, israflar artar, ekibin gelişimine önem vermez. Kısa yolu tercih edip ekibini değiştiren, uzun zaman içinde oluşan kurum kültürünü yok eden liderler de vardır. Bazen de ekip vizyonerdir, ileri görüşlüdür, hızlıdır; bu defa lider ayak bağıdır, böyle örnekler de az değil. Yukarıdaki herhangi bir örnekte, mevcut durumun tespiti ve buna bağlı doğru adımlar atmak sonuç getirir. Aksi halde stratejik hedefler sadece iyi niyet temennilerine dönüşebilir.

Bahsettiğim Başkan da bunu yapmaya çalışıyordu.

Stratejik yönetimde kritik başarı faktörlerinden en önemlileri, ekiple birlikte doğru bir plan hazırlamak ve yine ekiple birlikte stratejik hedefleri hayata geçirebilme yetkinliğine sahip olmaktır. Bu faktörler dikkate alınmadığında kurumları her dönemde en az bir seviye yukarıya taşıyabilecek stratejik yönetim süreci, önemli bir araç olmaktan çıkar ve gereksiz bir süreç olarak algılanır. Bu durumu da “stratejik hata” şeklinde tarif etmek yanlış olmaz.