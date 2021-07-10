Stratejik satış yöntemleri ile fark oluşturmak

Yücel UYGUN - DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

“Taktik olmayan strateji, zafere giden

en yavaş yoldur. Stratejisi olmayan

taktikler, yenilgiden önceki gürültüdür.”

Sun Tzu

Satış, dinamizmin oldukça yüksek olduğu mesleklerin başında geliyor. Ve bu meslekte bazı stratejik unsurların farkında olmak, satış çalışanlarına daha fazla başarı getiriyor. Günlük yaşamımızda nasıl ki, mutluluğumuz, huzurumuz ve verimliliğimiz için kendimizi kıyaslamamız gereken kişi kendimizin ta kendisiyse, satış mesleğinde de benzer bir durum geçerlidir. Çevreyle tatlı bir rekabet içinde olmak tabii ki gereklidir ve faydalıdır fakat gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarmak için kendimizle yarış halinde olmanın önemi büyüktür. Satış mesleğinde fark yaratmak için kullanılabilecek bazı stratejik satış yöntemleri aşağıdaki gibidir:

- Talep kâr hedefler

Satış temsilcisi/yöneticisi kendi hedeflerini her zaman firmanın ona vermiş olduğu hedeflerin üzerinde tutmalıdır. Tabii bu hedeflerin öncelikle ulaşılabilir olması önemlidir. Cesur olan çalışanlar, hedeflerin giderek yükselen bir çizgide ilerlemesinden korkmazlar. Bu yükselen çizginin, mevcut koşullarda ve gelecekte büyük faydalar getireceğini iyi bilirler. (kendi potansiyelini ortaya çıkarma, terfi imkânı, daha yüksek kazanç, girişimcilik vb.)

Hedef belirlemeyle ilgili farklı bir örnek verecek olursam; işe yeni başlamış veya uzun süredir işine devam eden bir satış çalışanı, şirket içindeki en yüksek satış rakamını tavan olarak görmemelidir. Belki de bu kişinin iradesi, potansiyeli o rakamın oldukça yukarısı için yeterli seviyededir. Kişi şirket içi ortalamayı veya en yüksek satış rakamını baz aldığı takdirde kendi asıl potansiyelini ortaya çıkarmakta zorlanacaktır.

- Farklılaşmak

Bazı satış temsilcileri sadece kendi enerjisiyle uyuşan kişilere satış yaparlar. Diğer tarafta ise duygusal zekâsı yeterince gelişmiş bir çalışan, karşı tarafın iletişim dili ne olursa olsun onlarla frekansı yakalamakta zorluk çekmez. Onların dilinden konuşur. Bir kişinin iletişim kalitesini, çok farklı kişilerle oluşturabildiği sohbet ortamından/diyaloğundan rahatlıkla anlayabiliriz. Satış mesleğinde firmanın ürün/hizmet farklılaşması oldukça önemlidir. Bunları ön plana çıkarmak gerekir. Fakat bunları daha güçlü hale getirecek ise satış çalışanının etkili iletişim yeteneğidir. Bu konuda fark oluşturmak, kısa süre içinde gerek şirket içinde gerek şirket dışında ilgili kişiye ek başarılar getirecektir.

Satış çalışanı, zihninde sürekli “Bugün neyi farklı yapabilirim?” düşüncesiyle hareket ettiğinde, yaratıcılığını da ortaya çıkararak zaman içinde önemli farklar oluşturacaktır. Satış çalışanı bu şekilde hareket etmediği zaman, zaman içinde bazen kendi söylediklerinden veya yaptıklarından kendisi de sıkılacaktır…

- Yeni müşteri arayışı

Kural basit. Bir taraftan mevcut müşterini elinde tutmak için maksimum çaba göster ve firmanın sağlamış olduğu sıcak/potansiyel müşteri adaylarına etkili sunumlar yap. Diğer taraftan da ek olarak durgunluk dönemlerini başarılı bir şekilde atlatmak için yeni müşteri bulmak konusunda kendini sürekli geliştir. Yeter ki kişi satış yapmak istesin, potansiyel müşteri her köşede onu bekliyor olacaktır. Bu konuda yeteneğini geliştiren bir çalışanın, durgunluk dönemlerini de başarıyla atlatma ihtimali yüksek olacaktır.

- İtiraz yönetimi

Şu bir gerçek ki, birçok satış çalışanı, müşteri itirazlarına karşı hazırlıksız yakalanıyor. Konu müzakere, satış veya ikna olsun hazırlığın önemi asla yadsınamaz. Profesyonel satış çalışanı, müşteri ile görüşme öncesinde olası itirazlara yönelik kendisini hazır hale getirmelidir. Satış çalışanı en çok hangi itirazları alıyorsa, bu konularda savunma stratejileri belirlemesi gerekir. Belirli aralıklarda ekiple rol-oyun çalışmaları da satış çalışanlarını geliştiren oldukça önemli bir unsurdur. Satış gücü çalışanı bu konuda kendisini ne kadar çok geliştirirse, satış görüşmeleri anında o kadar rahat davranır. Ve itiraz geldiğinde panik yapmaz. Yeni başlayan bir çalışan ise bu konuda yöneticisinden destek alabilir.

Hepimiz biliriz ki, satış mesleği kolay değildir. Fakat satış çalışanının sürekli gelişen/öğrenen bir sistem içinde olması, bu meslekte ün kazanmak ve gelecekte fark oluşturmak için çok büyük faydalar getirecektir. Oliver’ın da dediği gibi; “Daha iyi olmaya çalışmayan, iyi olarak da kalamaz...”