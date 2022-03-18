Stratejik ürün stratejimiz…
Yıl 2022…
Ayçiçek yağı yüklü gemileri bekliyoruz…
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Yıl 2020…
Bu köşede dikkat çekmişim:
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“Yılda 1.6 milyon ton yağ tüketiyoruz...
Bunun 1.1 milyon tonu sıvı yağ...
Onun da yüzde 80’i ayçiçek yağı...
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Yılda 1.9 milyon ton ayçiçeği üretiyoruz...
Yetmeyince, 1.2 milyon ton da ithalat gerçekleştiriyoruz..
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Milyonlarca dekar arazide ekim yapılmazken...
Dekarda 1.9 ton ürünle, 2 milyon dekarda tüm ihtiyacımızı karşılayabilecekken…
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Ekonomiyi temelinden vuran “eksik istihdam”, “döviz ihtiyacı” gibi sorunları, bu yolla çözebilecekken...
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Rusya’nın, Moldova’nın, Kosova’nın, Ukrayna’nın, Gürcistan’ın, Bosna’nın eline bakıyoruz… Daha fazla kazansınlar diye de gümrük vergilerini düşürüyoruz.!
Onların üreticilerini desteklerken, bizim üreticilere darbe vuruyoruz… Hatta Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması dahi düşünüyoruz!
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Yani üreticimize, “Yağ üretmeyin, zarar edersiniz” diyoruz… Tam bağımlılığa, yüksek döviz ihtiyacına ve yüksek fiyata temel atıyoruz…”
VELHASIL…
Tekrarlayalım:
Yağ, buğday, şeker…
En az savunma sanayi ürünleri kadar stratejik; En az savunma sanayi ürünleri kadar yerlileştirilmesi, millileştirilmesi gereken; Ama (nedense) atıl bırakıp, yerli potansiyeli harekete geçirmediğimiz ürünler… Ki ortaokul öğrencileri dahi, “tarımda kendine yetmek, çok çok önemlidir” der…