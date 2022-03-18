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Stratejik ürün stratejimiz…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Yıl 2022…

Ayçiçek yağı yüklü gemileri bekliyoruz…

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Yıl 2020…

Bu köşede dikkat çekmişim:

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“Yılda 1.6 milyon ton yağ tüketiyoruz...

Bunun 1.1 milyon tonu sıvı yağ...

Onun da yüzde 80’i ayçiçek yağı...

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Yılda 1.9 milyon ton ayçiçeği üretiyoruz...

Yetmeyince, 1.2 milyon ton da ithalat gerçekleştiriyoruz..

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Milyonlarca dekar arazide ekim yapılmazken...

Dekarda 1.9 ton ürünle, 2 milyon dekarda tüm ihtiyacımızı karşılayabilecekken…

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Ekonomiyi temelinden vuran “eksik istihdam”, “döviz ihtiyacı” gibi sorunları, bu yolla çözebilecekken...

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Rusya’nın, Moldova’nın, Kosova’nın, Ukrayna’nın, Gürcistan’ın, Bosna’nın eline bakıyoruz… Daha fazla kazansınlar diye de gümrük vergilerini düşürüyoruz.!

Onların üreticilerini desteklerken, bizim üreticilere darbe vuruyoruz… Hatta Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması dahi düşünüyoruz!

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Yani üreticimize, “Yağ üretmeyin, zarar edersiniz” diyoruz… Tam bağımlılığa, yüksek döviz ihtiyacına ve yüksek fiyata temel atıyoruz…”

VELHASIL…

Tekrarlayalım:

Yağ, buğday, şeker…

En az savunma sanayi ürünleri kadar stratejik; En az savunma sanayi ürünleri kadar yerlileştirilmesi, millileştirilmesi gereken; Ama (nedense) atıl bırakıp, yerli potansiyeli harekete geçirmediğimiz ürünler… Ki ortaokul öğrencileri dahi, “tarımda kendine yetmek, çok çok önemlidir” der…

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