Stratejiye bakışımız değişmeli

Uzun yıllar boyunca strateji, geleceği tahmin etme ve bu tahmine göre kay­nakları uzun vadeli bir plana bağlama işi olarak görüldü. Pazar büyüklükleri hesap­landı, beş yıllık hedefler kondu, bütçeler oluşturuldu, yatırımlar takvime bağlandı. Görece istikrarlı dönemlerde bu yaklaşım işe yarıyordu. Çünkü geçmiş, geleceğin makul bir göstergesiydi.

Bugün ise aynı varsayım giderek daha tehlikeli hale geliyor.

Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları, bölgesel çatışmalar, enerji ve tedarik zin­ciri kırılmaları, yapay zekânın baş döndü­rücü hızı, regülasyonlar, iklim riskleri ve sermayenin yönündeki ani değişimler şir­ketleri çok daha oynak bir dünyaya taşı­dı. Bir sektörün rekabet dengesi birkaç yıl içinde değil, birkaç ay içinde değişebili­yor. Dün stratejik avantaj olan bir yetkin­lik bugün standart hale gelebiliyor; bugün küçük görünen bir teknoloji yarın iş mo­delinin merkezine oturabiliyor.

Eski strateji anlayışı neden yetersiz kalıyor?

Böyle bir dünyada eski strateji anlayışı­nın en büyük sorunu, belirsizliği azaltma­ya çalışmasıdır. Oysa belirsizlik artık or­tadan kaldırılacak bir problem değil, yö­netilmesi gereken kalıcı bir koşuldur.

Bu nedenle stratejiye bakışımızı değiş­tirmeliyiz.

Strateji artık “geleceği doğru tahmin et­mek” değildir. Şirketin farklı gelecek ihti­mallerinde ayakta kalmasını, hareket ede­bilmesini ve fırsat yakalayabilmesini sağ­layan bir yön ve tercih sistemidir.

İyi strateji bugün üç şeyi aynı anda ya­pabilmelidir: Şirkete net bir yön vermeli, alternatif gelecekler için seçenekler üret­meli ve koşullar değiştiğinde hızla yeni­den kalibre edilebilmelidir.

Burada ilk hata, stratejiyi bütçe ile ka­rıştırmaktır. Bütçe bir kaynak tahsis ara­cıdır; strateji ise neyi yapmayacağınızı da belirleyen bir seçim disiplinidir. İkin­ci hata, tek bir gelecek senaryosuna aşırı bağlanmaktır. Şirketler artık “ne olacak?” sorusundan çok, “hangi ihtimaller oluşa­bilir ve her birinde ne yaparız?” sorusuna odaklanmalıdır. Üçüncü hata ise strateji­yi yılda bir kez yapılan bir yönetim kurulu çalışmasına indirgemektir. Bugünün dün­yasında strateji yaşayan bir yönetim me­kanizması olmak zorundadır.

Yeni dünyada strateji nasıl geliştirilmeli?

Strateji işini dört katmanlı düşünün.

Birincisi, değişmeyenleri belirleyin. Şirketin varlık nedeni, müşteri için yarat­tığı temel değer, hangi pazarlarda oyna­mak istediği ve hangi yetkinliklerle fark­lılaşacağı mümkün olduğunca net olmalı­dır.

İkincisi, belirsizlik haritası çıkarın. Je­opolitik, teknoloji, müşteri davranışı, re­gülasyon, finansman, tedarik ve yetenek piyasasında şirketinizi etkileyebilecek kritik değişkenleri belirleyin. Her risk için tahmin değil, senaryo üretin.

Üçüncüsü, stratejik opsiyonlar yaratın. Tüm kaynakları tek bir büyük bahse bağ­lamak yerine; pilotlar, ortaklıklar, küçük yatırımlar, yeni yetkinlik denemeleri ve alternatif tedarik yapıları geliştirin. Be­lirsizlik dönemlerinde opsiyon sahibi ol­mak, doğruluğundan emin olduğunuz tek bir plana sahip olmaktan daha değerlidir.

Dördüncüsü, stratejiyi sık aralıklarla gözden geçirin. Yılda bir kez değil; en az üç ayda bir “hangi varsayımlarımız geçer­liliğini kaybetti, hangi sinyaller güçlendi, hangi yatırımları hızlandırmalı veya dur­durmalıyız?” sorularını yönetime sorun.

Avantaj, tahmin etmekten çok uyum sağlayabilmekte

Bugünün dünyasında en güçlü şirket­ler geleceği en iyi tahmin edenler olmaya­cak. Geleceğin tek bir versiyonuna bağım­lı kalmadan, değişimi erken okuyabilen ve gerektiğinde yön değiştirebilen şirketler olacak.

Stratejinin yeni tanımı belki de şu kadar basit:

Nereye gitmek istediğini bilmek, ama oraya giden yolun değişebileceğini baştan kabul etmek. Bu anlayış, stratejiyi bir do­küman olmaktan çıkarıp kurumsal bir ref­leks haline getirir.