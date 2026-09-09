Stratejiye bakışımız değişmeli
Uzun yıllar boyunca strateji, geleceği tahmin etme ve bu tahmine göre kaynakları uzun vadeli bir plana bağlama işi olarak görüldü. Pazar büyüklükleri hesaplandı, beş yıllık hedefler kondu, bütçeler oluşturuldu, yatırımlar takvime bağlandı. Görece istikrarlı dönemlerde bu yaklaşım işe yarıyordu. Çünkü geçmiş, geleceğin makul bir göstergesiydi.
Bugün ise aynı varsayım giderek daha tehlikeli hale geliyor.
Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları, bölgesel çatışmalar, enerji ve tedarik zinciri kırılmaları, yapay zekânın baş döndürücü hızı, regülasyonlar, iklim riskleri ve sermayenin yönündeki ani değişimler şirketleri çok daha oynak bir dünyaya taşıdı. Bir sektörün rekabet dengesi birkaç yıl içinde değil, birkaç ay içinde değişebiliyor. Dün stratejik avantaj olan bir yetkinlik bugün standart hale gelebiliyor; bugün küçük görünen bir teknoloji yarın iş modelinin merkezine oturabiliyor.
Eski strateji anlayışı neden yetersiz kalıyor?
Böyle bir dünyada eski strateji anlayışının en büyük sorunu, belirsizliği azaltmaya çalışmasıdır. Oysa belirsizlik artık ortadan kaldırılacak bir problem değil, yönetilmesi gereken kalıcı bir koşuldur.
Bu nedenle stratejiye bakışımızı değiştirmeliyiz.
Strateji artık “geleceği doğru tahmin etmek” değildir. Şirketin farklı gelecek ihtimallerinde ayakta kalmasını, hareket edebilmesini ve fırsat yakalayabilmesini sağlayan bir yön ve tercih sistemidir.
İyi strateji bugün üç şeyi aynı anda yapabilmelidir: Şirkete net bir yön vermeli, alternatif gelecekler için seçenekler üretmeli ve koşullar değiştiğinde hızla yeniden kalibre edilebilmelidir.
Burada ilk hata, stratejiyi bütçe ile karıştırmaktır. Bütçe bir kaynak tahsis aracıdır; strateji ise neyi yapmayacağınızı da belirleyen bir seçim disiplinidir. İkinci hata, tek bir gelecek senaryosuna aşırı bağlanmaktır. Şirketler artık “ne olacak?” sorusundan çok, “hangi ihtimaller oluşabilir ve her birinde ne yaparız?” sorusuna odaklanmalıdır. Üçüncü hata ise stratejiyi yılda bir kez yapılan bir yönetim kurulu çalışmasına indirgemektir. Bugünün dünyasında strateji yaşayan bir yönetim mekanizması olmak zorundadır.
Yeni dünyada strateji nasıl geliştirilmeli?
Strateji işini dört katmanlı düşünün.
Birincisi, değişmeyenleri belirleyin. Şirketin varlık nedeni, müşteri için yarattığı temel değer, hangi pazarlarda oynamak istediği ve hangi yetkinliklerle farklılaşacağı mümkün olduğunca net olmalıdır.
İkincisi, belirsizlik haritası çıkarın. Jeopolitik, teknoloji, müşteri davranışı, regülasyon, finansman, tedarik ve yetenek piyasasında şirketinizi etkileyebilecek kritik değişkenleri belirleyin. Her risk için tahmin değil, senaryo üretin.
Üçüncüsü, stratejik opsiyonlar yaratın. Tüm kaynakları tek bir büyük bahse bağlamak yerine; pilotlar, ortaklıklar, küçük yatırımlar, yeni yetkinlik denemeleri ve alternatif tedarik yapıları geliştirin. Belirsizlik dönemlerinde opsiyon sahibi olmak, doğruluğundan emin olduğunuz tek bir plana sahip olmaktan daha değerlidir.
Dördüncüsü, stratejiyi sık aralıklarla gözden geçirin. Yılda bir kez değil; en az üç ayda bir “hangi varsayımlarımız geçerliliğini kaybetti, hangi sinyaller güçlendi, hangi yatırımları hızlandırmalı veya durdurmalıyız?” sorularını yönetime sorun.
Avantaj, tahmin etmekten çok uyum sağlayabilmekte
Bugünün dünyasında en güçlü şirketler geleceği en iyi tahmin edenler olmayacak. Geleceğin tek bir versiyonuna bağımlı kalmadan, değişimi erken okuyabilen ve gerektiğinde yön değiştirebilen şirketler olacak.
Stratejinin yeni tanımı belki de şu kadar basit:
Nereye gitmek istediğini bilmek, ama oraya giden yolun değişebileceğini baştan kabul etmek. Bu anlayış, stratejiyi bir doküman olmaktan çıkarıp kurumsal bir refleks haline getirir.
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