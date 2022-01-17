Stres yönetimine ve işe ‘dip’te odaklanıyor!

Çoğumuz için deniz tatil anlamına geliyor. Oysa denizlerin altında bambaşka bir dünya var. Milyonlarca canlı türünün yaşadığı denizlerin altı, sadece bilim insanlarının değil birçok iş insanının da tutkusu oldu. Merhum Mustafa Koç, dalış tutkusu dendiğinde aklıma ilk gelen isimlerden… Koç, bu tutkusuna değinirken bir seferinde tüpünü kontrol etmeden boş tüple 40 metre derinliğe indiğini, yanındaki arkadaşının havasını paylaşarak yukarı çıkıp vurgun yemekten kurtulduğunu anlatmıştı. Ali Sabancı, Cem Boyner ve Ümit Boyner, Jeff Hakko, Emre Kurttepeli de dalış tutkularıyla öne çıkıyor… Hatta Cem Boyner dalış tutkusunu su altı fotoğrafçılığıyla birleştirerek bir adım öteye taşıdı. Ali Sabancı da 7 arkadaşıyla gittiği Maldivler dalışı maceralarını ve fotoğraflarını kitaplaştırdı.

Aqua Florya Alışveriş Merkezi ve Crown Plaza İstanbul İcra Kurulu Üyesi, İstanbul Akvaryum’un Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu da son dönemde dalışa merak salan iş insanlarından… İstanbul Akvaryum; Aqua Florya Alışveriş Merkezi ve Crown Plaza İstanbul Florya’nın da yer aldığı alışveriş, konaklama ve eğlence temalı kompleksin amiral gemisi konumunda. 1.500 türde 17 bin canlıya ev sahipliği yapan, 10 yılda 12 milyon ziyaretçi ağırlayan İstanbul Akvaryum’u yöneten Çapanoğlu’nun şnorkelle başlayan dalış merakı tüplü dalışla devam ediyor. Son olarak Aralık ayında Şeyseller’de dalış yapan Çapanoğlu, Mısır ve Havai’de dalış planlarını pandemi yüzünden erteledi. Serbest dalışa yeni başlayan Dilek Çapanoğlu, işin ustalarından teknik ders almaya başladı.

Bütün ekibine İstanbul Akvaryum’da dalış yaptırdı

“Dalmak benim için terapi. Tüplü dalış gerçek dünyayla bağlantınızın kesildiği, deniz canlıları tarafından doğal şekilde kabul edildiğiniz müthiş bir deneyim. Her dalışta yeni şeyler öğreniyorsunuz. Stres yönetimi için çok faydalı. Dalmak benim işe odaklanmamı sağlıyor. Denizden çıktıktan sonra farklı bir bakış açısı kazanıyorum, bambaşka biri olarak çıkıyorum” diyen Çapanoğlu, İstanbul Akvaryum’da da daldığını anlatıyor. Çapanoğlu, bütün ekibine de bu deneyimi yaşatmış. Bunun gerekçesini ise şöyle anlatıyor: “Nasıl bir iş yaptığımızı, nasıl bir ortam olduğunu hissetmelerini istedim. Bu deneyimin aidiyet duygusunu artırdığına inanıyorum.”

‘İstilacılar’ belgeseli tehlikeye dikkat çekiliyor

Deniz Çapanoğlu, denize olan tutkusunu sosyal sorumluluk projeleriyle destekliyor. Yönettiği İstanbul Akvaryum denizlerimizin ve deniz canlılarının korunmasına yönelik projelere destek olarak farkındalık yaratmayı hedefliyor. Öğretici sergiler düzenliyor. Örneğin şu anda Plastik Tank’ta Yeşilköy’de denizden toplanan atıklar sergileniyor. İstanbul Akvaryum, son olarak Akdeniz kıyılarında yayılım gösteren Aslan balığı ve Balon balıklarının, yerel türlere ve ekosisteme olan etkisini gözler önüne seren İstilacılar belgeseline sponsor oldu. Biyolog Mert Gökalp yönetmenliğinde çekimleri gerçekleşen İstilacılar belgeselinde Süveyş kanalından Akdeniz’e gelen istilacı balıkların yarattığı büyük tehdite dikkat çekiliyor.

Yerli balığı yemeyen penguenler için İskandinav ülkelerinden istavrit ithal ediliyor

Dilek Çapanoğlu, bir uzay üssüne benzettiği İstanbul Akvaryum’de canlılar için özel mutfakları olduğunu anlatıyor. Her canlının yiyecekleri beslenme şekillerine göre farklı boyutlarda hazırlanıyor. Canlıların her şeyi yemediğini, bazı ürünleri ithal etmek durumunda kaldıklarını anlatan Çapanoğlu, şöyle devam ediyor: “Örneğin penguenlerimiz yerli istavriti yağsız diye sevmiyor. Onlar için İskandinav ülkelerinden istavrit ithal ediyoruz. Kalamar ve karides de ithal ettiğimiz ürünlerden… Canlılarımız için toplamda geçen yıl 25 ton balık aldık.”

Markalara lüks ürün satış tekniklerini öğretiyor

Pandemi yüzünden 2020 yılında sert bir şekilde daralan lüks sektörü 2021'de yüzde 29 büyüyerek 238 milyar euro seviyesine çıktı. Bain&Company’ye göre kişisel lüks ürünler pazarının 2025’te 360-380 milyar euro büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Lüks sektöründe ürünler kadar bu ürünleri müşteriye satan ekipler büyük önem taşıyor. Ve günümüzde satış ekiplerinin eğitiminin de yeni döneme uygun olması gerekiyor. Türkiye’de markalar lüks satış eğitimlerine artık özel bir önem veriyor. Lüks satış koçu Ekrem Sağel, Türkiye’de markaların eğitim için kapısını çaldığı isimlerden… Meksika ve Rusya’da lüks markalarda çalışan Sağel, artık yurt içi ve yurt dışında satış ve lüks yaşam koçluğu, marka mentorluğu gibi hizmetler sunuyor. Verdiği eğitimlerde “Zenginler lükste hangi detayları arar? Çantadan giyime, saatten mücevhere, mobilyadan otomobile lüks ürünlerin satış teknikleri nedir? Bu ürünleri satan personelin profili nasıl olmalı? Ürün geliştirme ekipleri hayal kuruyor mu? Rakiplerin çözümlerini inceleyip performansını ölçülüyor mu?” gibi soruların cevaplarına odaklanıyor. Yetenekleri eğitmenin iyi bir mağaza deneyimi yaratmanın anahtarı olduğunu söyleyen Sağel, şöyle devam ediyor: “Lüks sektöründe satış inceliklerini, satış detaylarını ve gerçek satış tecrübelerini güncel örneklerle paylaşıyorum. Roberto Bravo’nun Moskova satış ekibinin mücevher satış eğitimini yeni yaptık. Koçak Pırlanta’nın bayileri için organize ettiği, sürekliliği olan ve 5 gün süren pırlanta satış eğitim kampımız var. Brioni, Zilli, Stefano Ricci, Berluti, Frette, Classico gibi dünya markalarını bünyesinde bulunduran Alkon Grubu’na lüks satış eğitimi olacak. Maxx Royal otelle görüşüyoruz.”