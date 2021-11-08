“Şu Alamancılar” yüzyılın öyküsü olmaya aday…

60 yıl önce Sirkeci’den trene bindirip gönderdiğimiz insanların çocukları, Almanya Federal Meclisi’nde başkan vekilliği yapıyorsa, bu uzun öykünün artıları, eksilerinden fazla demektir…

Sirkeci’den Almanya‘ya ilk işçi treninin kalkmasının üstünden 60 yıl geçmiş... Türkiye toplumunun yaklaşık 10 milyon insanına dokunan “Almanya Öyküsü‘’ bugün yer yer 4. kuşakta ve yüzyılın öyküsü olmaya doğru gidiyor. Şu an Almanya Parlamentosu’nda başkan yardımcısı olarak görev yapan Bayan Aydan Özoğuz bu uzun ve acılı öyküden sadece bir fotoğraf karesi, parlamentoda 19 Türk asıllı milletvekili var.

Öykünün çıkış noktası pragmatik. Almanya, dostum Güney Dal‘ın “E5” romanında yansıttığı düz işçiyi arıyor, üstelik geçici süreli bu yüzden adı da ‘’Gastarbeiter‘’ (misafireten işçi). Türkiye ise Bekir Yıldız‘ın ‘’Türkler Almanya’da‘’ öykülerine yansıyan kendisine para yollayacak insanı bekliyor. Türkiye’nin insanı ise bu öyküyü yoksulluktan çıkış için bir umut olarak belliyor.

Merkez Bankası işçi dövizleri için bir ‘’Döviz Tevdiat Hesapları Müdürlüğü‘’ kurduğuna göre, işçi dövizlerinin 1980'e dek ekonomimin iksiri olduğu kesin.

Bununla kalmıyor, Türkiye’nin dört bir yanında yaklaşık 350 işçi şirketi fabrikası kuruluyor. Ama sonrasında ‘’ırkçılık‘’ işin içine giriyor. Özellikle 1989’da “Demirperde”nin yıkılması, işçi akını, Almanya‘daki işsizlik, Alman ırkçılığının hortlamasına neden oluyor. Sokak olayları bir yana, Mölln ve Solingen‘de evlerinde uyuyan işçiler yakılıyor. Nefret suçları yaygınlaşıyor...

Fizikteki kural, etki, tepkisiz kalmıyor: Bu kez Türkiye’nin kendisini gösteriyor. ‘’Türklüğünü hatırla!‘’ diyen öğütler ve el altından verilen paralarla bu kez Almanya’nın içten oyulmasına çalışılıyor. Bütün bunlar olup biterken, siyaset kurumunun sınıfta kaldığı kesin... Yatıştırmak /öne düşmek yerine ‘’başsağlığı ziyaretleri‘’ ile yetinen bir ucuz siyasetin varlığını görüyoruz.

Nereden nereye?

60 yıl önce Sirkeci’den trene bindirdiğimiz bu insanların çocukları Almanya Federal Meclisi kürsüsünde başkan vekilliği yapıyorsa, bu uzun öykünün artıları, eksileri bastırıyor demektir.

Ama bir de onlara ‘’Türk olduklarını unutmasınlar‘’ deyip, siyasi parti kurdurmaya çalışmasak, inanın Almanya’daki bu insan varlığı çok daha serpilecek ve gelişecek.

GÜNÜN NOTU:

İstanbul BŞB ve özellikle Başkan Ekrem İmamoğlu‘nun Almanya göçünün 60. yıl için ortaya çıkardığı etkinlikler, her takdiri fazlasıyla hak ediyor.