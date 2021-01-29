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Şu bizim Gıda Komitesi ne işe yarıyor acaba?

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM seref.oguz@dunya.com

Ayçiçek yağı, 25 liradan 75 liraya nasıl çıkar? Nasıl sorusundan daha önemlisi; neden çıkar? Bu artışı maliyet, ithalat, gıda milliyetçiliği ile açıklayabilir misiniz? Bizde adı var kendi yok Gıda Komitesi, bun konuda ne düşünüyor acaba?

Cevabı ben vereyim; hiçbir şey… Son 3 kıştır yaşanan gıda terörüne karşı geliştirebildikleri tek çare; etiketleri dövmek, aracıyı lânetlemek, soğan deposu basmak… Kısaca kök sebebi terör olmayan bir sorunu, güvenlik tedbirleriyle çözme saplantısındalar.

Dolmalık biber 35 liraya çıktığında, 2 yıl önce gıda tanzim satış çadırları kurmuştuk. Orada ucuzluğu, “taşıma su” ile çözmeye çalışmış, zam yapanları “vatan haini” filan ilan etmiştik. Oysa pazarda fiyatları düşürecek olan, yeni kasa sebzelerin gelebilmesini sağlamaktı.

Gıda Komitesi, çözümüne yanaşılmayan sorunun havale edildiği günah keçisi gibi… Çözemiyorsan komisyona havale et misali… Gıda ürünlerinde eksiklik yaşanmaması ve ani fiyat dalgalanmalarına karşı alınacak tedbirler için yeniden toplanacakmış. Orada olup, komediyi izlemek isterdim.

Gıdanın süpermarket raflarında yetiştiğini sanan yeni nesli anlayabilirim de üretimsiz fiyat indirmeyi düşünebilen komitecileri anlayamam. Çare belli, tarıma akıl katmak. Elinde sopayla etiket dövmek, mahsusçuktan aracıya sayıp sövmek değil… 1973 Ferit Melen Kabinesine sunulan tarımda çözüp önerilerinin hiçbiri yapılmadı. Hayati soru budur.

FİYAT SOPA İLE DEĞİL ÜRETİMLE İNER

Elindeki tek araç çekiç olan, tüm sorunları çivi görürmüş. Bizim Gıda Komitesi de öyle… Üreticiyi örgütlemek, arazi bütünleştirmek, kooperatifleşme, ürün ekim planlaması, girdileri dolardan kurtarmak şart ama komitenin yaptığı; gıda fiyatlarıyla mücadele ediyormuş gibi yapmak…

Yumurtaya can veren rabbim; yumurta fiyatlarını zıplatan akılsızlığımıza çare verir inşallah…

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