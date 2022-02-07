‘Su’ ile 50 milyon doları buldu, 1000 depoya çıkıp Balkanlar’a uzanacak

İŞLETME mezunu Ergin Üner, Metro, PepsiCo Türkiye ve Danone’de çalışırken çocukluk arkadaşı bilgisayar mühendisi Ozan Alptekin’le birlikte farklı bir işe girme konusuna kafa yordu.

Ozan Alptekin, Stockholm’de “smart dash button” start-up’ını görünce modeli Ergin Üner’e anlattı. Üner, farklı şirketlerde çalışırken araba, ev alma planları yapmak yerine girişim hayaliyle biraz para biriktirmişti.

Üner-Alptekin ikilisi ilk girişim planını şöyle yaptı:

- Evlerde buzdolaplarına magnet gibi yapıştırılacak bir buton devreye alalım. O butonlar üzerinden su siparişi alıp, servis yapılmasını sağlayalım.

Oturup hesap yaptılar:

- Su siparişi işlemi için butonları 10 dolara satmak gerekecek. Bunu pazarlamak kolay olmaz gibi görünüyor.

Buton işini hayata geçirmeden rafa kaldırdılar. Ancak, Ozan Alptekin’in gündeme getirdiği su işine kafa yormayı sürdürdüler:

- Su siparişi işini kolaylaştıracak bir mobil uygulama hazırlayalım. Uygulamanın adı da “BiSU” olsun.

Üner ve Alptekin, 2015 yılında “BiSU”yu kurarken Murat Kocaağa ile Cem Ceyhan’ı da yatırımcı ortak olarak yanlarına aldı:

- Bizim işimizin en önemli tarafı lojistik. Bizim modelde bayilerden komisyon almak olmayacak. Biz komisyonumuzu anlaşacağımız ana üreticilerden alacağız.

Üner ve Alptekin, kurdukları modelin tutmaya başladığını görünce 2016 yılında işi büyütmek için yanlarına yeni yatırımcı almak üzere kolları sıvadı:

- 2015’te “BiSU”yun değeri 700 bin dolar idi. 2016’da “500 Startup” ile “Sankonline”ı 2.2 milyon dolarlık toplam değer üzerinden yanımıza aldı.

Geçen hafta bir grup meslektaşımla birlikte Ergin Üner’le buluştuk, “BiSU”yun öyküsünü dinledik, gelecek planlarını konuştuk.

Üner, adım adım üreticilerle anlaştıklarını belirtti:

- Türkiye’de 300 su markası var. Markanın çokluğu lojistikten kaynaklanıyor. Şu anda 65 şehirde toplam 60 marka “BiSU”yun sipariş sisteminde yer alıyor.

Pandeminin büyümelerini tetiklediğini bildirdi:

- Pandemi sürecinde üç kat büyüme yaşadık. Bunda evde geçirilen sürelerin uzaması etkili oldu. Evlerde tüketim arttı. Ayrıca, evlere bırakılan damacana suyun bedeli nakit ödenirken bizim modelde kredi kartı da devreye girmiş oldu.

Haftanın 7 günü saat 24.00’e kadar su servisi yapılmasına özen gösterdiklerini kaydetti:

- Bir yandan mahallelerdeki su bayisi de olan marketlerden yararlanırken, diğer taraftan kendimiz de İstanbul’un Anadolu yakasından başlayarak depolar kurmaya başladık.

2020 yılında yeni yatırımcılara açıldıklarını ifade etti:

- 2020 yılında 16 yeni melek yatırımcı ile TR Angels, Aslanoba ve Alesta şirketimize yatırım yaptı. Bu işlem sırasında şirketimizin değeri 10.5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Üner, 2017 yılına döndü:

- “BiSU” getirdiği farklılıklar ve ikonik tek tuş tasarımıyla 2017’de Apple’ın “hayatı kolaylaştıranlar” kategorisinde en iyi uygulamalar arasına girdi.

2021 sonunda yeniden yatırımcılar için vitrine çıktıklarını aktardı:

- Köprü Finansman, Aslanoba, Alesta ve yeni melek yatırımcılar devreye girdi. Aslanoba ikinci kez yatırım yapmış oldu. Şirketimizin değeri 50 milyon doları buldu.

Üner, bu noktada hedeflerini ortaya koydu:

- 2023’te toplam 1000 depoya ulaşmak istiyoruz. Ayrıca Balkan ülkelerini hedefimize alarak yurt dışında yatırımı da planlıyoruz.

2015’te 700 bin dolarlık değerle yola çıkan “BiSU”, 2021’de 410 bin haneyi kucaklayıp 50 milyon dolarlık değer ulaştı…

Üner-Alptekin ikilisinin kurduğu model kelimenin tam anlamıyla “su içinde” büyüdü…

Bu yıl 2.1 milyon haneye ulaşma planı yapıyoruz

BiSU Kurucusu Ergin Üner, İstanbul’un Anadolu yakasında kurdukları depo sayısının 31’e ulaştığını belirtti:

- Damacana su ile başladığımız işi, tüm boy su ve içeceklere yaydık. Bir mahallede farklı markaların birer bayileri oluyor. Mahalleye her markanın servis aracı ayrı giriyor. Bizim depolarda markalar bir arada yer alıyor. “BiRi” adlı hızlı teslimat servisimiz hizmet veriyor.

İstanbul’un Avrupa yakasında ilk depoyu Esenler’de açtıklarını bildirdi:

- Yakında bir depo da Beşiktaş’ta açıyoruz. Mart ayı sonuna kadar Avrupa yakasında depo sayısı 40’a çıkacak. Bayilerin su siparişlerini yerine getirme süresi normalde 90 dakika dolayında. Biz siparişi 30 dakikada yerine ulaştırıyoruz.

Bu yıl sonuna kadar depo sayısını 200’e çıkaracaklarını ifade etti:

- Bu yıl ayrıca 2.1 milyon haneye ulaşma hedefimiz var. Büyüme tempomuz bize bu hedefi gösteriyor.

Yarattıkları istihdam üzerinde de durdu:

- “Her 3 mahalleye bir depo” planıyla yol alıyoruz. 2023’te 1000 depoya ulaştığımızda istihdam da 7-8 bin dolayını bulur.

Bu yıl değerimiz 100 milyon doları aşabilir

BiSU Kurucusu Ergin Üner, şirkete yeni yatırımcıların desteğini almak istediklerini bildirdi:

- 2021 sonunda şirketimizin değeri 50 milyon dolara ulaştı. Bu yıl sonuna doğru yapacağımız işlemde 6 haneli milyon doları yakalama hedefimiz var.

“6 hane”yi biraz açmasını istedik, şöyle tanımladı:

- 100 milyon dolar ve üstü…

Ardından ekledi:

- 3 yıl içinde unicorn (milyar dolarlık) şirket olmayı hedefliyoruz.