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Şu konjonktürde kur seviyesini tartışmak

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS amurat@etu.edu.tr

USD/TL kuru 7’nin altına sarkınca tartışmalar başladı. Döviz kuru geçişkenliği nedeniyle enflasyon yüksek seyrini koruyor. Enflasyonda dönemsel zirveyi henüz görmedik. Dünyada uçuşa geçen enerji ve gıda fiyatları enflasyon için yukarı yönlü riskler yaratırken, ‘‘Kurda 7’nin altının ekonomiye faydası olmaz’’ demek abesle iştigal etmektir. Bu yorumları duyan da, yerli oyuncuların çılgınlar gibi dolar bozdurduğunu düşünecek. Dolar kurunun 6,50-7 bandında bir süre istikrar kazanması makuldür. Bir sene önce dolar kuru 5,85 seviyesindeydi. Yüzde 15’lik enflasyonu ekleseniz 6,70 olur. On iki aylık ortalama enflasyon yüzde 12,5 ile hesaplasanız, kur 6,60 yapar.

Global piyasalardaki algı da TL’yi destekliyor. ABD’nin en büyük bankalarından BOFA’nın fon yöneticileriyle yaptığı anket gözüme çarptı. Katılımcıların sadece yüzde 13’ü Amerikan hisse senedi piyasasında bir balon olduğunu düşünüyor. Fon yöneticilerinin yüzde 57’si, yükseliş piyasasının son evresinde olduğunu düşünüyor. Boğa piyasasının ilk evrede olduğuna inananların oranı yüzde 27. Yine bu ankete göre, fonların nakit tutma oranı sekiz yılın en düşük seviyesinde bulunuyor. Hisse senetlerine ve emtialara para saçılmış. Yükseliş için hâlâ alan olduğu görülüyor. Böyle bir piyasa ortamında yüksek getirili TL’nin güçlenmesi normaldir. Küresel piyasalarda likidite bolluğu var. Risk iştahı ortadadır. USD/TL paritesi daha aşağıları da görebilir.

İhracatçıların, turizmcilerin döviz kurlarıyla ilgili şikâyetleri oluyor. Bazı yıllarda TL hızla değer kaybettiği hâlde, ihracatımız düştü. Kur tek belirleyici olmuyor. İhracat pazarlarının durumu, ürün çeşitliliği de önemlidir. Yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki oranı yüzde 3,6 gibi çok düşük bir orandır. Bu konuları gündeme getirmeyip, kolay tartışmalar seçiyoruz. Turizmde önce 2019 seviyelerine ne zaman dönebileceğimizin çalışmasını yapalım. Avrupa’da aşı pasaportu tartışılıyor. Aşı olmayanlar seyahat yapamayabilirler. Toplumların yüzde 60-70’nin aşılanması ne zaman bitecek. Bu kadar belirsizlik içinde iş dünyası kur seviyesini konuşuyor. Aynı kesim, girdi maliyetlerinin yüksekliğine de vurgu yapıyor. Dolar düşmesin ama girdi maliyetleri insin. Ne güzel temenniler. Türkiye ekonomisinin önceliği enflasyondur. Dolar kuruna istikrar kazandırmadan bize rahat yok.

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