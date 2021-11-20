Su kullanımında iyi bir uygulama örneği

Sezgin ERÖZBAĞ

ASKİ Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanı

Dünyada genel kabullere göre yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 10 bin metreküpten fazla olan ülkeler “su zengini” sayılmaktadır. Bir ülkede yılda kişi başına düşen su miktarı 1700 m3 ’ten düşükse “su baskısı”, 1000 metreküpün altına inmiş ise “su açığı” ile karşı karşıya olduğu kabul edilmektedir.

Buna göre Türkiye’de kişi başına düşen su miktarı 1500 metreküp ile su baskısı bulunan ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Ancak ülkenin artan nüfusla birlikte su kaynaklarının kirletilmesi ve suyun bilinçsizce kullanılması karşısında 2030’lardan sonra su açığı olan ülkeler arasında olma riski bulunmaktadır. Vatandaşların önemli bir kesimi ise su zengini ülke olduğumuzu düşünmekte, son yapılan anketlerde bu oran %40’lara kadar çıkmaktadır.

Asıl sorun ise su kaynaklarının bilinçsizce ve verimsiz kullanılmasıdır. Örneğin yaklaşık %75 oran ile suyun en fazla tüketildiği tarım sektöründe vahşi sulama olarak adlandırılan salma sulamayla su kaynaklarının gereksiz yere israf edilebildiği görülmektedir. Maalesef su kaynaklarının korunması ve ulusal su politikaları hakkında farkındalık yeterli seviyede değildir. Günlük yaşamda duyduğumuz “sudan ucuz” benzetmesi, sanki su bitmez tükenmez bir kaynakmış gibi izlenim verdiğinden, bu anlayış ile yetişmiş birinden de suyu israf etmemesini veya suyu tasarruflu kullanmasını beklemek zor olabilmektedir. Oysa “sudan ucuz” söylemi bu gün için geçerli değil, gelecek için hiç değil.

Türkiye’nin su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetimini sağlamak sadece devletin ve ilgili kurumların değil aynı zamanda ülkenin bütün vatandaşlarını ve sektörlerini doğrudan alakadar eden milli bir meseledir.

Bu bağlamda burada sektörel bazda iyi bir uygulama örneğine yer vermek istiyorum. DÜNYA gazetesinin 06.11.2021 tarihli haberinde yer alan Eczacıbaşı CEO’su Atalay Gümrah’ın “Su ayak izimizi iyileştirdik” başlıklı açıklamalarında;

Eczacıbaşı Topluluğu olarak su tüketimlerini azaltmak ve döngüsel ekonomiyi destekleyen inisiyatifl eri hayata geçirmek için adımlar attıklarını, iklim değişikliğinin başlıca neticelerinden biri olan su kaynaklarının azalışının Eczacıbaşı Topluluğu’nun da çalışma biçimini değiştirmeye zorladığını, suyun yeniden kullanımı ve geri dönüşümü, üretim süreçlerindeki değişiklikler ve daha verimli çalışan ekipmanlara yönelik yatırımlar sayesinde kayda değer oranda iyileştirmeyi başardıklarını, operasyonlarında su tüketimini azaltmaya gayret ederken, tüketiciler için de gündelik hayatta su tasarrufu yapmalarını sağlayacak ürün ve hizmetler tasarlayıp geliştirme çabası içerisinde olduklarını belirtmişlerdir.

Buradan mevcut su kaynaklarının korunması ve alternatif su kaynaklarının geliştirilmesi kadar, tasarrufa yönelik, ekolojik çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılmasının önemi de anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak; Türkiye’nin kullanılabilir mevcut su miktarının artan talep, kuraklık ve su toplama havzalarındaki kirlenme sonucunda giderek ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmesi Onuncu Kalkınma Planı’nda da yer almış, ayrıca su yönetimi konularında yürütülen faaliyetlere davet edilen ve katılan sivil toplum kuruluşları temsilcilerine görev ve sorumluluk verilmesi gerektiği de belirtilmiştir. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları ve sektörlerin bu konuda üzerlerine düşeni yapmaları halinde kuşkusuz herkes için önemli bir kazanım elde edilecektir.