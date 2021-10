Su ürünleri OSB’de yatırımcının iştahı kaçmasın

Denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyor olmamıza rağmen ne yazık ki ne balık üretimimiz ne de balık tüketimimiz olması gereken yerde. Üretimde, Adana’da hayata geçirilmesi için büyük çaba gösterilen Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile önemli bir yol alınacak. Ama yatırım süresi uzadıkça uzuyor. Bu yaz ilk ürünlerin alınması planlanan bölgede henüz ÇED süreci bile tamamlanmış değil.

Sıradan bir OSB’den bahsetmiyoruz. Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da ilk su ürünleri OSB’si özelliğini taşıyor bu proje. Kurulumu için ne bekleniyor, neden bu kadar uzuyor anlamak güç. Proje, deniz suyu ile doldurulmuş 215 havuzdan oluşacak. Levrek, çupra, karides, sazan, yayın, kefal türleri, yılan balığı, dil balığı, tilapya, pangasus, trança gibi ürünlerin üretilmesi planlanıyor. İlk etapta 60, daha sonra 143 firma faaliyet gösterecek. 60 bin ton üretim kapasitesine sahip tesiste yıllık 500 milyon dolar ciro ve 250 milyon dolar ihracat hedefl eniyor. Türkiye’nin 1 milyar dolar olan su ürünleri ihracatında, ciddi bir artış sağlayacak. Ama bekliyor!

Yurtiçinden olduğu gibi yurtdışından da büyük yatırımcıların ilgi gösterdiği Su Ürünleri OSB’ye Çin’den, Çek Cumhuriyeti’nden, hatta Suudi Arabistan’dan yatırımcılar gelmek istiyor. Adana’nın, su ürünleri alanında, projenin faaliyete geçmesi ile beraber sadece Türkiye değil Güney Avrupa ve Ortadoğu’nun da lideri olması bekleniyor.

Karataş ilçesindeki tesis için atılacak adımların gecikmesi, pandemi ve ÇED sürecinin uzaması gibi durumlar nedeniyle Adana’nın bu konudaki heyecanı her geçen gün azalıyor.

Hem yurtiçinden hem de yurtdışından yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği bu özel projenin yatırımcının iştahı kaçmadan hayata geçirilmesi önemli. Adanalı, 3 bin kişiye istihdam sağlayacak olan bu özel projeye bir an önce hız verilmesini istiyor.

Projenin öncüsü, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz’ın büyük emek verdiği projeyi heyecanla anlattığı günlerin üzerinden epey zaman geçti. Gerçi Yamanyılmaz hala heyecanını koruyor. Bir kadın olarak beni heyecanlandıran kısmı ise projenin bölgede kadın istihdamına sağlayacağı katkı. Yamanyılmaz, bu konuda hassas davranıyor. Üç bin kişilik istihdamın iki bininin kadınlardan oluşacağını her fırsatta dile getiriyor. Yatırımların bir an önce hayata geçmesi bu anlamda da önemli. Cumhurbaşkanlığının, Tarım Bakanlığı’nın ve Adana Valiliği’nin projeye başından beri büyük destek verdiğini biliyoruz. Tek korkumuz işlerin daha da uzaması ve yatırımcının iştahının kaçması!