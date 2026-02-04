“Su yok” enflasyonuydu; Şimdiki de, “su çok” enflasyonu mu?(!)

Bir tarafta:

Kış aylarında, “Su/sel çok”;

Yaz aylarında, “Su yok”, “Kuraklık var” bahanesi…

Diğer tarafta:

“Suyu tutamıyoruz/koruyamıyoruz/ kontrol edemiyoruz, olanı da israf ediyo­ruz; israf ederken topraklarımızı çölleşti­riyor, arazi verimsizliğini bu araçla daha da artırıyoruz…” gerçeği…

★★★

Sonuç mu:

Aylık yüzde 6.6 gıda enflasyonu…

★★★

Su, sadece bir örnek…

★★★

Gübre, ilaç, motorin, makine (vb) kulla­nımında da görüyoruz o verimsizliğimizi...

Ve o verimsizliğimizi açıklamak adına sıraladığımız bahanelerimizi…

Yeteneklerini geliştiremediğimiz işgü­cünde de, hasatta da, depolamada da, taşı­mada da, perakende satışta da görüyoruz o verimsizliğimizi…

Ve o verimsizliğimizi açıklamak adına sıraladığımız bahanelerimizi…

★★★

Su örneğiyle devam edelim…

Suyu korumak ve/veya verimli kullan­mak için ne yapıyoruz?

Ve/veya tarımın/sanayinin “temiz su” ihtiyacını, “düşük maliyetle” karşılayabil­mek adına hangi adımları atıyoruz?

Yanıtlayalım: Yaklaşık 11 senedir “Su Kanunu” bekliyoruz (!)

VELHASIL

Çalışma hayatındaki dengesizliklerden kayıt dışılığa, hasattan depolamaya, ta­şımadan perakendeye “eğitimsizlik”/”­kültürel gerileme” kaynaklı verimsizli­ğimizi;

Ve sonucunda yaşadığımız enflasyon gibi sorunlarımızı;

Sadece para politikası ile “talebi kısa­rak” çözmeye çalışmak…

Ve üstüne bu yolla çözeceğimize inan­mak, sorunları büyütmekten başka bir işe yaramadı, yaramayacak…

★★★

Su örneğiyle devam edelim:

Su kaynaklarının izlenmesi konusunda mükerrerlik varken;

Suyu tutamıyor; tuttuğumuz suyu dağı­tamıyor; dağıttığımızı denetleyemiyorken;

Suların yönetimine ilişkin kanuni bir dü­zenleme yokken;

Suyu planlayacak “sorumlu kurumlar” aldığı kararlar ile birbirleriyle (En son An­kara, İzmir’de yaşadık) çelişirken…

★★★

Kısacası, gıda üretimi için hayati öneme sahip “su” gibi sorunları çözmeden;

Yüksek enflasyon sorununu, “para poli­tikası” ile çözmeye çalışmak, gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemek, düzeltmediğin takdirde, yanlışı büyütmektir…