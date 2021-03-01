Şubatta neler oldu, martta neler olacak?

Ekonomiler için bir yanda COVID cehennemi bir yanda aşı iyimserliği yaşanıyor. Piyasalarda balon endişesi ve türbülans paniği görüyoruz. Şubat gelişmeleri ve mart beklentilerim:

Gelişmeler; aşı çalışmaları hızlandı. Türkiye’de 8,5 milyon aşı yapıldı. Ficth, Türkiye’nin notunu “BB-”de bıraktı, görünümünü “durağan”a çevirdi. Yabancıların Türkiye iyimserliği zirve yaptı. 2020 büyüme beklentilerini yükselttiler: JPMorgan, %1,1’den %1,9’a; Moody’s, yüzde %5 daralmadan %1,1 büyümeye; IMF %5 küçülmeden %1,2 büyümeye revize etti.

Riskler; enflasyon yükseldi: %14,97. Dış ticaret açığı 3,03 milyar $ oldu. TCMB şubat toplantısında faizi pas geçti. Faiz: %17’de kaldı. Ağbal’ın şahin mesajlarına ve artan zorunlu karşılıklara rağmen kur dizginlenemedi. 7,4862 görüldü.

Piyasalar; kripto paralarda hırs tırmanışa geçti. Oynaklık arttı; günlük kazanç ve kayıplar yüzde 20’lere çıktı. Bitcoin 57.489’i gördü, 46,320 dolara indi. Korku tetikte bekledi: VIX, 12 Şubat’ta 19,97’ye geriledi. Kapanışı 27,95’ten yaptı.

ABD 10 yıllık tahvilleri tırmanışa geçti; türbülans yarattı. Enflasyon korkusu paniğe neden oldu. Piyasaların büyüsü bozuldu. Petrol 1 yılın zirvesine çıktı. Şubatta dolar 7,40’a yükseldi; %1,75 arttı. Altın 1.761’e geriledi: %5,57 düştü. Borsa 1.471’i test etti: %0,14 geriledi.

MARTTA KORKU TETİKTE

Mart, dert ayı: Enflasyon %15’i aşacak. MB, sıcak para için; enflasyon +2 puanı tutturmak için faiz artırmak zorunda kalacak. Yeni sözler verecek. Ekonomik paket açıklanacak.

Dolar ay içinde dalgalanacak; küresel risk algısı kuru yönlendirecek, Altının onsu 1,760’ın altında kalıcı olmayacak. Borsada yatırımcı temettüye yönelecek. Endeks yine 1.450-1.550 bandında dalgalanacak.