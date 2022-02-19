Suda KDV İndirimi

Sezgin ERÖZBAĞ

Ekonomist, İç Denetçi

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.02.2022 tarihli 31749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu karar ile toptan perakende ve ithalat yerli ayrımı olmaksızın gıda maddelerinde KDV oranı %1’e düşürülmüştür. İndirim; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, pasta, makarna, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel gibi gıda maddelerinde uygulanacaktır.

Ayrıca söz konusu karar gereği;

- Ekli (I) sayılı listede yer alan sular için KDV oranı % 1,

- Ekli (II) sayılı listede yer alan atık su hizmetleri için KDV oranı % 8,

olarak tespit edilmiştir.

Böylece bu düzenleme su faturalarına indirim olarak yansıyacaktır.

Konuyu detaylandıracak olursak;

Su temini yapan idarelerce su bedelleri su+atıksu = toplam şeklinde tahakkuk ettirilmektedir. Yani toplam su bedelinin içinde su ve atık su olmak üzere iki ayrı tarife bulunmaktadır. Uygulama su bedelinin %50’si oranında atıksu bedeli alınması şeklindedir. Atıksu bedeli sadece kanalizasyon hattının mevcut olduğu yerlerde şebeke hattını kullanan abonelerden alınan bedeldir. Bu bedel tüketilen suyun %50’inden aşağı olamaz ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na istinaden 1987 yılından beri alınmaktadır.

Daha önce toplam su bedeli üzerinden %8 oranında KDV alınmakta iken yeni uygulamada KDV oranı atık suda %8 olarak aynı kalır iken, suda %1’e indirilmiş oldu.

Bunun anlamı su faturalarında atıksu haricindeki su bedeli üzerinden %7’lik bir indirim olacağıdır. Zaten su faturası içinde ağırlıklı olanı kısmı da bu teşkil etmektedir.

Diğer taraftan bilinmesi gereken bir konu ise belediyelerin su tarifelerinin aynı olmadığıdır. Her belediyenin su maliyeti farklı olduğundan böyle olması da gayet doğaldır. Örneğin su maliyetinin en fazla olduğu illerin başında Ankara gelmektedir. Bunun en büyük nedeni şehrin tamamına su verebilmek için kullanılan elektriğin diğer illere kıyasla daha fazla olmasıdır. Öyle ki suyun temin edildiği havzalardan arıtma tesislerine getirilen hamsuyun yaklaşık 3/1’i, arıtma tesislerinden de şehrin yerleşim bölgelerine verilen arıtılmış suyun yaklaşık %70’i için enerji sarfiyatı kullanılmak zorundadır.

Sonuç olarak elektrik fiyatlarındaki artış su teminindeki bazı idarelere yüklü maliyet olarak yansır iken, sudaki KDV indirimi tüketicilere olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Darısı su temininde yapılacak enerji fiyat indirimine.