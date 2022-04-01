Şuhubi: İş dünyasının yaratıcı/yenilikçi insanı

Mehmet Şuhubi: Yaşamı boyunca görev aldığı bütün kurumlarda yaratıcı ve yenilikçi çalışmalara destek verdi, öğrendiklerini paylaşan bir tutum sergiledi.

Mehmet Şuhubi, 1925’te İstanbul’da doğdu. Ailesinin yaramaz çocuğu olduğu için Kapalıçarşı’daki dükkana gönderildi. Bu dükkanda ödevlerini babasının yanında yaparak okudu. Bu onun çok iyi konuşma özelliğine sahip olmasına neden oldu. İstanbul Erkek Lisesi ve İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. İş yaşamında çeşitli şirketlerde yönetici ve genel müdür olarak görev aldıktan sonra, 1985 yılında kendi şirketi Tesko Tekstili kurdu. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını 2008’e dek yürüttü. Şirket 650 çalışanlı bir büyüklüğe ulaştı.

1961’den başlayarak yenilikçi ve yaratıcı bir sivil toplum önderi olarak birçok kuruluşta görev yaptı. 1963’de Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı. İSO’da 1975’ten başlayarak 14 yıl yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği yaptı. TÜSİAD yönetim kurulunda yer aldı. 1977 yılından başlayarak İKV’de, 13 yıl yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. Tekstil İşverenleri Sendikası ve TİSK’te başkan vekilliği yaptı. 1995’te TTGV’de yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2007 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı yönetiminde yer alarak çalışmalara katkı verdi.

60 yıla yakın sivil toplum kuruluşunda görev yapan Şuhubi, her kurumda görevi sırasında yeniliklere kapılar açtı. Her zaman ilerlemiş yaşında da yeniliklerin peşinde koşan öğrendiklerini paylaşan bir tutum sergiledi.

İSO meclisi üyeliği sırasında soyadını ilginç görüp, yakınlık kurduğum Şuhubi, bana ve yakınındakilere hep yeni şeyler öğretti. Ders verir gibi değil, sohbet içerisinde yol gösterirdi. Her konuda yeniliklere açık, yaratıcı olmayı öğütlerdi.

Çocukluğunda okuduğu Baytekin ve Jules Verne öyküleri, bilime ve yeniliğe açık özellik kazandırdı. Her yenilik onu heyecanlandırıp öğrenme isteğini kamçıladı. 75 yaşında iken, kızının armağan ettiği bilgisayarı kullanırken, yeni bir oyuncak armağan edilmiş çocuk mutluluğunu yaşıyordu. Şuhubi, Osmanlıca ‘şelale’ anlamına gelen ilginç soyadıyla, çalıştığı kurumlarda ve sivil toplum alanına hep o şelalenin coşkusunu, yeniliklerle taşıdı.

Mart ayında 97 yaşında aramızdan ayrılan Mehmet Şuhubi’yi, hürmet, minnet, saygıyla anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyor, yaşam öyküsünün girişimci gençlere ibretlik hikayeler içerdiğini düşünüyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

TÜSİAD‘ın yeni Başkanı Orhan Turhan‘ı DÜNYA adına tebrik ediyor, yol göstericiliğe devam etmesini diliyorum.