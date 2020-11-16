Şükran Günü’nde 40 milyon ‘turkey’ yenecek!

ABD’liler 26 Kasım Şükran Günü’nde 40 milyon “turkey-hindi” yemeye hazırlanıyor. Bu kutlama, o yılın bereketine olan bir şükranın ifadesi… ABD’li dostlarımıza Şükran Günü’nün “makul” başkan Biden ile birlikte katmerli olmasını diliyorum.

Gelecek hafta Perşembe günü, ayın 26’sında Amerikalılar “Şükran Günü”nü kutlayacak. 1621’den bu yana bir gelenek bu… Her Kasım’ın 3‘üncü Perşembe günü Şükran Günü… Bu kutlama, o yılın bereketine olan bir şükranın ifadesi.

Simgesi, bir aile ve yakın dost buluşturması. Bir sofrada hindinin ana öğün olduğu ve buna patates ve ülkede yetişen sebzelerin eşlik ettiği ve ardından bir muhallebinin yenerek yemeğin bittiği bir yakın aile buluşması…

ABD’de hindinin adı “turkey.” Neden mi?

‘’Meleagris Gallopavo” adlı hindiyi İspanyol sömürgeciler 16. yy’da Amerika’dan Avrupa’ya getirdiklerinde İngilizler daha önce böyle adlandırdıkları bir kuşun adını buna yakıştırıyorlar ve turkey adını veriyorlar.

İlginç, farklı, bilinmedik anlamına geliyor burada turkey.

Zaten ilk bu adı taşıyan kuşun da bilinmedik/ farklı bir diyar olan Anadolu topraklarından geldiği için “turkey” adı veriliyor.

“Turkey” sözcüğü sonradan günlük kullanımda “bir şeyin tümden yanlış ya da anlamsız olması” ile anlamdaş oluyor. “Türkiye’yi konuşmak” (talk Turkey) ise “açık konuşmak” ile anlamlandırılıyor.

Hindi ya da yerel sözüyle turkey günümüz ABD’sinin önemli bir beyaz et kaynağı. ABD Ulusal Türkiye Federasyonu verilerine göre yıllık üretim 230 milyon ton ve bu her yıl artıyor. Kişi başına tüketim 32 kg ve üretilenin %10’u ihraç malı. Lider üretici ABD. Üretimin %20’si “Şükran Günü”nde tüketiliyor.

2020’de bir “Türkiye Arz Fazlası” var çünkü insanların büyük çoğunluğu Şükran Günü’nü yakın aile çevresiyle geçirecek. Bu nedenle ya “Küçük Parça Türkiye” ya da “Parçalanmış Türkiye” pazarlanacak.

ABD’li dostlarımıza Şükran Günü’nün “makul” başkan Biden ile birlikte katmerli olmasını diliyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

COVID-19, dostum Mithat Melen’i de aramızdan aldı. Kendisine Tanrı’dan rahmet, eşine ve yakınlarına başsağlığı dilerim…