Sulu tarım mı, susuz tarım mı?

Sahada işler zor... Tarım politikalarından kaynaklanan sıkıntılar bir yana, iklim de vuruyor bu sene. Üreticinin en büyük derdi kuraklık. Son yılların en susuz kışını yaşıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün üç aylık kuraklık verilerine göre Orta Anadolu ve Marmara'da ciddi kuraklık yaşanıyor. Kırşehir, Kırıkkale, Burdur, Uşak, Çanakkale, Tekirdağ olağanüstü ve şiddetli kuraklığın yaşandığı illerimizden. Bu illerin çevresinde kuraklık birkaç derece azalsa da yine de şiddetli kuraklık seviyesinde seyrediyor. Her gün birkaç "şu barajda doluluk seviyesi düştü" haberi geliyor. Özellikle tarımsal sulamada kullanılan barajlardaki düşüş dramatik düzeyde.

Asıl sorun topraktaki nemin azalması. Şimdilik nem oranı "idare eder" düzeyde. Ama yağışların özellikle de kar yağışının olmaması, nemin azalmasına sebep olacak. İşte o zaman sıkıntı daha da büyüyecek.

Kuraklık tahıl ekimi yapılan bölgelerde tohumları vurdu. Etkinleşmesi için yağışa ihtiyaç duyulan gübrelerde de etkinliğin düşmesine sebep oldu. Tohumlarda çimlenmenin gecikmesi, zayıflama söz konusu.

Diğer yandan kuraklığın maliyetlere etkisi de büyük. Sulama için kullanılan enerjinin maliyeti her geçen gün artıyor. Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu'ya sohbet ederken bunları anlatıyor. Verim kaybının yüzde 30'ları bulabileceğini söylüyor. "Dua edip bekliyoruz" diyor Purcu.

Bu tablodan sonra geliyoruz şehirden kırsala geçip üretim yapmak isteyen iş insanlarına. Purcu'yla sohbet ederken bu soruyu da soruyoruz.

'Şehirden köye geçiş başlı başına bir proje, köydeki yaşam şartları çok zor. Kanalizasyon, ulaşım, telefon vs. Bunları göz önüne almalı" diyor.

Kırsalda bir çiftlik projesini hayata geçirirken öncelik; iklim değişikliğinden kaynaklanan ve ileride kaynaklanabilecek sorunları dikkate almak. Yer seçerken gelecekte yaşanacak kuraklıktan ne kadar etkileneceğinizi planlamanız gerekiyor. Ve üretim için sulu tarım mı yapacaksınız, susuz mu? Purcu'nun önerisi sulu tarım. Kıraçla uğraşıp işi şansa bırakmaktansa sulu tarımla az çok gelir elde edileceğini söylüyor. "Küçük bir bahçem olsun, eve yetecek kadar ekip biçeyim" diyorsanız zaten sulu tarımı seçiyorsunuz. O zaman iklim kaynaklı değişikliklerin etkisinin nisbeten az olduğu/olacağı bölgelerde sulama imkanı olan bir noktada arazi seçerek işe başlamanız gerekiyor.