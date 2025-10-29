Sümerbank gibi “bilimsel ÜRETİM modelleri” ile kalkınmanın öncüsüydü Cumhuriyet…
1920’li yılların sonundan, 1990’lı yıllara kadar…
Sümerbank fabrikalarında, “işçi” olmak ayrıcalıkmış...
***
Neden?
Fabrika kampüsü:
Lojman,
Kreş,
Sinema,
Kütüphane,
Kafeteryalar gibi sosyal alanlarla donatılırmış…
***
Bu yolla:
Sadece, “işçi verimliliği”, “çalışan ve üretenin özgüveni” artırılmamış…
Tüm toplumun, “üretenin, siyasetçiden/ memurdan/bürokrattan daha fazla kazandığını görmesi” ve üretime yönlenmesi de sağlanmış…
***
Tüm topluma “çalışma-üretim kültürü” aşılayan onlarca örnekten diğeri:
Beykoz Kundura, Deri ve Ayakkabı Fabrikası…
Türkiye’nin ayakkabı ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, ihracatı da düşünen tesislerin “büyük ustaları”, o fabrikada yetişmiş, yetenek geliştirmiş…
Yani bu yolla:
Girişimci sayısı da artırılmış…
***
Diğer bir örnek:
Kayseri Bez Fabrikası…
İlk çağdaş tekstil yapılanması olan fabrika; aynı zamanda, demir-çelik tesisleri, çimento fabrikaları, kağıt ve selüloz üretim sanayilerinin doğmasına da vesile olmuş…
VELHASIL
“Değişim, dönüşüm zamanı” diyoruz…
“Dünyadaki değişime ayak uydurmalıyız” diyoruz…
“Değişimi, bu sefer kaçırmamalıyız” diyoruz…
***
Doğru:
“Bir değere/potansiyele/kaynağa değer katmak” değişim ve dönüşümdür…
Ama…
“Bir değeri, değersizleştirmek, geriye götürmek” de değişim, dönüşümdür…
***
102 yıl önce bugün, eşi benzeri görülmemiş mücadeleler ve minnetle andığımız fedakarlıklar sayesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kuruldu Türkiye Cumhuriyeti…
Kimine göre, sadece yönetim şekli değiştirilmişti…
Asıl evrensel eğitimin, bilimin, geliştirmenin, üretimin, kalkınmanın önündeki engeller kaldırılmış, milletin vizyonu değiştirilmiş/geliştirilmişti…
***
O vizyonu, hep birlikte daha fazla/hızlı geliştirmek ümidiyle; Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun…
