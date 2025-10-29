Sümerbank gibi “bilimsel ÜRETİM modelleri” ile kalkınmanın öncüsüydü Cumhuriyet…

1920’li yılların sonundan, 1990’lı yıllara kadar…

Sümerbank fabrikalarında, “işçi” olmak ayrıcalıkmış...

***

Neden?

Fabrika kampüsü:

Lojman,

Kreş,

Sinema,

Kütüphane,

Kafeteryalar gibi sosyal alanlarla donatı­lırmış…

***

Bu yolla:

Sadece, “işçi verimliliği”, “çalışan ve üretenin özgüveni” artırılmamış…

Tüm toplumun, “üretenin, siyasetçiden/ memurdan/bürokrattan daha fazla kazandığını görmesi” ve üretime yönlen­mesi de sağlanmış…

***

Tüm topluma “çalışma-üretim kültürü” aşılayan onlarca örnekten diğeri:

Beykoz Kundura, Deri ve Ayakkabı Fabrikası…

Türkiye’nin ayakkabı ihtiyacını karşıla­makla kalmayıp, ihracatı da düşünen tesis­lerin “büyük ustaları”, o fabrikada yetiş­miş, yetenek geliştirmiş…

Yani bu yolla:

Girişimci sayısı da artırılmış…

***

Diğer bir örnek:

Kayseri Bez Fabrikası…

İlk çağdaş tekstil yapılanması olan fabrika; aynı zamanda, demir-çelik tesisleri, çimento fabrikaları, kağıt ve se­lüloz üretim sanayilerinin doğmasına da vesile olmuş…

VELHASIL

“Değişim, dönüşüm zamanı” diyoruz…

“Dünyadaki değişime ayak uydurmalıyız” diyoruz…

“Değişimi, bu sefer kaçırmamalıyız” di­yoruz…

***

Doğru:

“Bir değere/potansiyele/kaynağa de­ğer katmak” değişim ve dönüşümdür…

Ama…

“Bir değeri, değersizleştirmek, geriye götürmek” de değişim, dönüşümdür…

***

102 yıl önce bugün, eşi benzeri görülme­miş mücadeleler ve minnetle andığımız fe­dakarlıklar sayesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kuruldu Türkiye Cumhuriyeti…

Kimine göre, sadece yönetim şekli değiş­tirilmişti…

Asıl evrensel eğitimin, bilimin, geliştir­menin, üretimin, kalkınmanın önündeki engeller kaldırılmış, milletin vizyonu de­ğiştirilmiş/geliştirilmişti…

***

O vizyonu, hep birlikte daha fazla/hızlı geliştirmek ümidiyle; Cumhuriyet Bayra­mımız kutlu olsun…