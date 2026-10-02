Sunreef 100 Eco enerjisini güneşten alıyor
Lüks katamaran üreticisi Sunreef Yachts, Monaco Yacht Show kapsamında tamamen elektrikli tahrik sistemine sahip ilk Sunreef 100 Eco yelkenli katamaranını tanıttı. Ipharra adı verilen yeni model, sürdürülebilir teknolojileri geniş yaşam alanlarıyla bir araya getirerek markanın çevre dostu lüks yat anlayışında yeni bir dönemi temsil ediyor.
Ipharra, seçili davetliler ve basın mensuplarının katılımıyla ilk kez Monaco'da görücüye çıktı. Yaklaşık 28,6 metre uzunluğundaki Sunreef 100 Eco, ferah yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Ana güvertede konumlandırılan geniş owner süiti, özel ön güverte terasına doğrudan erişim sunarken, teknede ayrıca beş misafir kabini bulunuyor. Farklı konaklama ihtiyaçlarına göre düzenlenebilen kabinler, hem aile kullanımı hem de uzun seyahatler için esnek bir yaşam alanı oluşturuyor. Salon bölümünde geniş oturma grupları, 10 kişilik yemek masası ve kahve barı yer alırken, tavana gizlenen projeksiyon sistemi ve büyük cam yüzeyler iç mekâna modern bir atmosfer kazandırıyor.
Doğal malzemelerle zamansız tasarım
Sunreef tasarım ekibi, tekne sahibinin beklentileri doğrultusunda doğal malzemelerin ön planda olduğu sıcak ve zarif bir iç mekân tasarladı. Meşe ahşap detaylar, açık tonlu döşemeler ve dolaylı aydınlatmalar sayesinde yaşam alanlarında ferah ve davetkâr bir atmosfer oluşturuluyor. Ipharra'nın dış yaşam alanları uzun yolculuklarda maksimum konfor sunacak şekilde planlandı. Kokpitten flybridge'e kadar uzanan geniş alanlar hem dinlenme hem de sosyalleşme imkânı sağlıyor.
Teknenin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise modüler beach club alanı. Kıç platformu ihale botları ve su oyuncaklarını taşıyabilecek şekilde yukarı kaldırılabiliyor. Platform aşağı indirildiğinde ise iki gövde arasında deniz seviyesine yakın geniş bir yaşam alanı oluşturuyor. Katlanabilir yan platformlar sayesinde denizle doğrudan temas kurulurken, su sporları ekipmanları için geniş depolama alanları da sunuluyor.
Entegre güneş enerjisi
Sunreef 100 Eco'nun en önemli yeniliği tamamen elektrikli tahrik sistemi. Gövde ve üst yapıya entegre edilen 252 metrekarelik Solar Skin güneş panelleri, toplam 49 kWp enerji üreterek teknenin günlük enerji ihtiyacının önemli bölümünü karşılıyor. İki adet 360 kW elektrik motoru, 770 kWh kapasiteli batarya sistemiyle çalışıyor. Bu yapı sessiz seyir, düşük çevresel etki ve yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Karbon direkten oluşan güçlü yelken donanımı sayesinde Ipharra, uygun rüzgâr koşullarında 8 ila 10 knot arasında seyir hızına ulaşabiliyor.
Eğitim amaçlı da kullanılacak
Ipharra yalnızca lüks bir yat değil, aynı zamanda eğitim amaçlı kullanılacak özel bir platform olarak da tasarlandı. Dünyanın saygın yatılı okullarından Le Rosey ile uzun yıllardır işbirliği içinde olan tekne sahibi, öğrencileri Akdeniz ve Karayipler'de gerçekleştirilecek eğitim programlarında ağırlayacak.
Öğrenciler coğrafya, tarih, deniz biyolojisi ve okyanusların korunması gibi konuları doğrudan deniz üzerinde deneyimlerken, elektrikli tahrik sistemi ve güneş enerjisi teknolojileri sayesinde yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir denizcilik uygulamalarını da yakından inceleme fırsatı bulacak. Sunreef Yachts Kurucusu ve CEO'su Francis Lapp, "İlk Ipharra'yı 2010 yılında suya indirmiştik. Aradan geçen 16 yılın ardından tamamen elektrikli yeni Sunreef 100 Eco Ipharra'yı tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Bu proje yalnızca üstün bir yelkenli değil, aynı zamanda eğitim ve sürdürülebilirlik vizyonunu da temsil ediyor." ifadelerini kullandı.
İstanbul’dan ilham alan özel saat serisi
Saatçiliği yalnızca zamanı gösteren bir araç değil; tasarım, mühendislik ve sanatın buluştuğu bir ifade biçimi olarak ele alan Salon Kantièm, Contemporary Istanbul’da “Resmi Zaman Partneri” olarak yer aldı. 22-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da düzenlenen fuarda marka, Konstantin Chaykin’in saatlerinin yanı sıra sanatçının mekanik saatlerden ilham alan çağdaş eserlerini de ziyaretçilerle buluşturdu.
İstanbul’a özel Bosphorus Joker
Fuarda en çok ilgi gören eserlerin başında, yalnızca 50 adet üretilecek Bosphorus Joker yer aldı. İstanbul Boğazı’nın turkuvaz tonlarından ilham alan model, Chaykin’in ikonik Joker tasarımını İstanbul’a özel detaylarla yeniden yorumluyor. Sınırlı üretilecek koleksiyon, Contemporary Istanbul’da ilk kez saat tutkunlarının beğenisine sunuldu.
Salon Kantièm Kurucu Ortağı Doruk Ünlü, bağımsız saatçiliğin kültürel yönünü Türkiye’de daha görünür kılmayı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Dünyanın yaşayan en önemli saat ustalarından Konstantin Chaykin ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği bizim için büyük bir gurur. İstanbul Boğazı’ndan ilham alan ve yalnızca 50 adet üretilecek Bosphorus Joker’i Contemporary Istanbul’da dünyaya tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu özel buluşmanın bağımsız saatçiliğe olan ilgiyi artırmasını ve sanat ile saatçiliği aynı zeminde buluşturmasını umut ediyoruz.”
IWC Ingeniuer 50’inci yaşını kutladı
50’nci yaşa özel olarak tasarlanan ve limitli olarak 1150 tane üretilen Ingeniuer’in tanıtımı, Zeyrek’teki Çinili Hamam’da yapıldı.
40 mm’lik kasa çapı, 120 saatlik güç rezervi sunan Ingeniuer’un kadranında saat 6 yönünde 50 yazısı bulunuyor. Gümüş renkli kadran ışığı farklı şekillerde yansıtıyor, ayrıca saatin entegre çelik bileziği de kullanıcıya kolaylık sunuyor.
IWC, son dönemin modası olan daha küçük kadranlı saatlere ithafen hem erkek hem de kadınların takabileceği çapta bir seri ortaya çıkartmış. Aynı serinin 35 mm’lik kasa çaplı bir diğer versiyonu da bulunuyor.
Komplikasyon sevenler için de Tourbilllon, Perpetual Calender gibi seçenekler sunuluyor. Çelik bileziğin yanısıra rose gold (pembe altın) gibi materyaller de kullanılıyor.
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