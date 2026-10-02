Sunreef 100 Eco enerjisini güneşten alıyor

Lüks katamaran üreticisi Sunreef Yachts, Monaco Yacht Show kapsamında tamamen elektrikli tahrik sistemine sahip ilk Sunreef 100 Eco yelkenli katamaranını tanıttı. Ipharra adı verilen yeni model, sürdürülebilir teknolojileri geniş yaşam alanlarıyla bir araya getirerek markanın çevre dostu lüks yat anlayışında yeni bir dönemi temsil ediyor.

Ipharra, seçili davetliler ve basın mensuplarının katılı­mıyla ilk kez Monaco'da gö­rücüye çıktı. Yaklaşık 28,6 metre uzunluğundaki Sunreef 100 Eco, ferah yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Ana güvertede konum­landırılan geniş owner süiti, özel ön güverte terasına doğrudan eri­şim sunarken, teknede ayrıca beş misafir kabini bulunuyor. Fark­lı konaklama ihtiyaçlarına göre düzenlenebilen kabinler, hem ai­le kullanımı hem de uzun seya­hatler için esnek bir yaşam ala­nı oluşturuyor. Salon bölümünde geniş oturma grupları, 10 kişilik yemek masası ve kahve barı yer alırken, tavana gizlenen projeksi­yon sistemi ve büyük cam yüzey­ler iç mekâna modern bir atmos­fer kazandırıyor.

Doğal malzemelerle zamansız tasarım

Sunreef tasarım ekibi, tekne sahibinin beklentileri doğrul­tusunda doğal malzemelerin ön planda olduğu sıcak ve zarif bir iç mekân tasarladı. Meşe ahşap detaylar, açık tonlu döşemeler ve dolaylı aydınlatmalar sayesinde yaşam alanlarında ferah ve da­vetkâr bir atmosfer oluşturulu­yor. Ipharra'nın dış yaşam alanla­rı uzun yolculuklarda maksimum konfor sunacak şekilde planlan­dı. Kokpitten flybridge'e kadar uzanan geniş alanlar hem dinlen­me hem de sosyalleşme imkânı sağlıyor.

Teknenin en dikkat çekici bö­lümlerinden biri ise modüler beach club alanı. Kıç platformu ihale botları ve su oyuncaklarını taşıyabilecek şekilde yukarı kal­dırılabiliyor. Platform aşağı indi­rildiğinde ise iki gövde arasında deniz seviyesine yakın geniş bir yaşam alanı oluşturuyor. Katla­nabilir yan platformlar sayesin­de denizle doğrudan temas kuru­lurken, su sporları ekipmanları için geniş depolama alanları da sunuluyor.

Entegre güneş enerjisi

Sunreef 100 Eco'nun en önemli yeniliği tamamen elektrikli tah­rik sistemi. Gövde ve üst yapı­ya entegre edilen 252 metreka­relik Solar Skin güneş panelleri, toplam 49 kWp enerji üreterek teknenin günlük enerji ihtiyacı­nın önemli bölümünü karşılıyor. İki adet 360 kW elektrik motoru, 770 kWh kapasiteli batarya siste­miyle çalışıyor. Bu yapı sessiz se­yir, düşük çevresel etki ve yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Kar­bon direkten oluşan güçlü yelken donanımı sayesinde Ipharra, uy­gun rüzgâr koşullarında 8 ila 10 knot arasında seyir hızına ulaşa­biliyor.

Eğitim amaçlı da kullanılacak

Ipharra yalnızca lüks bir yat değil, aynı zamanda eğitim amaç­lı kullanılacak özel bir platform olarak da tasarlandı. Dünya­nın saygın yatılı okullarından Le Rosey ile uzun yıllardır işbirliği içinde olan tekne sahibi, öğren­cileri Akdeniz ve Karayipler'de gerçekleştirilecek eğitim prog­ramlarında ağırlayacak.

Öğrenciler coğrafya, tarih, de­niz biyolojisi ve okyanusların ko­runması gibi konuları doğrudan deniz üzerinde deneyimlerken, elektrikli tahrik sistemi ve güneş enerjisi teknolojileri sayesinde yenilenebilir enerji ve sürdürü­lebilir denizcilik uygulamaları­nı da yakından inceleme fırsatı bulacak. Sunreef Yachts Kurucu­su ve CEO'su Francis Lapp, "İlk Ipharra'yı 2010 yılında suya in­dirmiştik. Aradan geçen 16 yılın ardından tamamen elektrikli ye­ni Sunreef 100 Eco Ipharra'yı ta­nıtmanın gururunu yaşıyoruz. Bu proje yalnızca üstün bir yel­kenli değil, aynı zamanda eğitim ve sürdürülebilirlik vizyonunu da temsil ediyor." ifadelerini kul­landı.

İstanbul’dan ilham alan özel saat serisi

Saatçiliği yalnızca zamanı gös­teren bir araç değil; tasarım, mühendislik ve sanatın buluştu­ğu bir ifade biçimi olarak ele alan Salon Kantièm, Contemporary Istanbul’da “Resmi Zaman Part­neri” olarak yer aldı. 22-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstan­bul’da düzenlenen fuarda marka, Konstantin Chaykin’in saatleri­nin yanı sıra sanatçının mekanik saatlerden ilham alan çağdaş eser­lerini de ziyaretçilerle buluşturdu.

İstanbul’a özel Bosphorus Joker

Fuarda en çok ilgi gören eserle­rin başında, yalnızca 50 adet üre­tilecek Bosphorus Joker yer aldı. İstanbul Boğazı’nın turkuvaz ton­larından ilham alan model, Chay­kin’in ikonik Joker tasarımını İs­tanbul’a özel detaylarla yeniden yorumluyor. Sınırlı üretilecek ko­leksiyon, Contemporary Istan­bul’da ilk kez saat tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Salon Kantièm Kurucu Ortağı Doruk Ünlü, ba­ğımsız saatçiliğin kül­türel yönünü Türki­ye’de daha görünür kılmayı hedefledik­lerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın yaşa­yan en önemli saat us­talarından Konstan­tin Chaykin ile ger­çekleştirdiğimiz bu iş birliği bizim için büyük bir gurur. İstan­bul Boğazı’ndan ilham alan ve yalnızca 50 adet üretilecek Bosphorus Joker’i Contemporary Istanbul’da dünyaya tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu özel buluşmanın bağımsız saatçiliğe olan ilgiyi artırmasını ve sanat ile saatçiliği aynı zeminde buluştur­masını umut ediyoruz.”

IWC Ingeniuer 50’inci yaşını kutladı

50’nci yaşa özel olarak tasarla­nan ve limitli olarak 1150 ta­ne üretilen Ingeniuer’in tanıtı­mı, Zeyrek’teki Çinili Hamam’da yapıldı.

40 mm’lik kasa çapı, 120 saat­lik güç rezervi sunan Ingeniu­er’un kadranında saat 6 yönün­de 50 yazısı bulunuyor. Gümüş renkli kadran ışığı farklı şekiller­de yansıtıyor, ayrıca saatin en­tegre çelik bileziği de kullanıcıya kolaylık sunuyor.

IWC, son dönemin modası olan daha küçük kadranlı saatlere it­hafen hem erkek hem de kadın­ların takabileceği çapta bir seri ortaya çıkartmış. Aynı serinin 35 mm’lik kasa çaplı bir diğer versi­yonu da bulunuyor.

Komplikasyon sevenler için de Tourbilllon, Perpetual Calender gibi seçenekler sunuluyor. Çelik bileziğin yanısıra rose gold (pem­be altın) gibi materyaller de kul­lanılıyor.