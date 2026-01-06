Süper Star
1980 Ajda Pekkan Eurovision şarkısı ‘Petr’ Oil’ popülerliğini yitirmediğini gösterdi. Yeşil ekonomi, fosil yakıtlar, Paris İklim Anlaşması, elektrikli otomobil, yenilenebilir enerji derken “Aman petrol ben hala süper starım” dedi.
1979 İran Devrimi enerji krizine yol açmıştı. O dönemde dünyanın %7’sine sahip olan İran’ın üretimi, Ocak 1979’da günlük 4.8 milyon varil düşünce varil fiyatı 9.5 dolardan 1 yılda 2 katına çıkarken, ABD enflasyonu 1979 sonunda ortalama %11.35, yılsonu %13.30, federal (politika) faiz oranı %12 idi.
24 Eylül 2024 ‘Volcker Adımı’ yazımda var: bütün ümitleri tükenen FOMC’yi son bir şey denemek için Volcker ikna etmiş, hazine bakanını önden bilgilendirmiş (Fed bağımsızken hem de) ve bizde ana akımın bilim dışı olarak iddia ettiği bu negatif reel faiz oranını muhtemelen fark edip ertesi yıl şok faiz arttırmıştı. Oysa enflasyonu düşüren Meksika ve Kanada petrol kuyularının devreye girmesiydi.
Fed hep star bebeğim
Bernanke (vd. 2004) o yıllara dair politika faizinin etkisiz eleman olduğunu, arz ve enerji şoklarında işe yaramayacağını yazmışlardı. Ana akım duymasın, Volcker ve FOMC, heterodoks iktisadın alt başlığı deneysel iktisatla vardığı bu sonucu dünyaya ortodoks para politikası başarısı diye sunmuş oldu.
Fed’in enflasyonun altında politika faizi olan tek yıl 1979 değildi. Smithsonian, Yom Kippur ve enerji şoklarının yaşandığı 70’li yıllarda, 2000 krizi sonrası 2005’e kadar, 2008 krizi sonrası Trump’ın ilk başkanlık yılı sonuna kadar hep negatif reel faiz bölgesindeydi.
Biden dönemi Fed’in faiz arttırarak enflasyonu düşürmesi de benzer bir başarı hikâyesi (?!) ile oldu. Stratejik petrol rezervlerinin yarısını piyasaya sürerek, 634 milyon varilden 340 milyona düşürerek enflasyonu kontrol altına alan Fed (?!), ana akımda Volcker gibi faiz artışı ile başarmış kabul ve lanse edildi.
Greenland vs GreenWashing
Stratejik petrol rezervi depolama kapasitesi 714 milyon, günlük çekim kapasitesi 4.4 milyon varil. 2008 krizinden 2 hafta önce tam kapasiteyi görmüş. Piyasaya çıkışı başkanın onayı sonrası 13 gün, ortalama maliyeti 29.70 dolar. Bugün hala ancak 413 milyon varilde.
Venezuela öncesi, Panama’da Çinli firmaların dışarı atılıp kanal yönetiminin Blackrock’a geçmesi, Arjantin’de neoliberal Milei’ye Çin swapları yerine seçim öncesi gelen 20 milyar dolarlık Fed swap desteği, Grönland ve Kanada’yı istemesi hep petrolden. Çünkü Çin’i tarifelerle diz çöktürtemeyip, Rusya’ya yaptırımlar sonuç vermeyince, enerji üretimi ve fiyatını kontrol etmekten başka çaresi kalmadı.
AB Rus merkez bankasının varlıklarını dondurmayı tartışırken, yeşil tahvilleri merkez bankaları alsın diyen IMF eski başkanı Lagarde’ın haberi FT’ye düştü. Lagarde resmi deklare edilenin %56 fazlası, Powell’ın 4 katı maaş alıyormuş. O değil de hala ana akımda merkez bankaları bağımsız diyen, inanan var.
Von der Leyen ile sorunlu gölge bankaları fonlayan Lagarde tam topa tutulurken, Trump tekrar Grönland’ı istiyorum deyince, Ukrayna’dan yana olan AB bu sefer de NATO üyesi Danimarka’nın safında yer aldı. ‘Pax Americana’ bitti diyen şansölye Merz’le AB, Venezuela için ABD’yi Rusya’dan farklı görüp SWIFT sisteminde bloke etmedi, Fed’in varlıklarını dondurmadı.
Manowar vs Petrodolar
Çin’li çip firmasına el koyan Hollanda, bir gecede UBS ve Credit Suisse birleştirip genel kurul, yatırımcı hakkını pas geçen İsviçre ile Maduro karşıtına Nobel Barış Ödülü veren AB, kurumların önemi ve ulusların refahı arasındaki ilişkiye Nobel anısına ekonomi ödülü veren de AB. Sahi CDS, kredi notuna küresel piyasalarda inanan, savunan kaldı mı? Hukukun olmadığı AB ve ABD’ye yatırımlar gider mi?
Dünya merkez bankaları rezervlerinde doların payı %70’lerden %50’lere düştü. ABD tahvilleri payı ise 30 yıl sonra altın rezervlerinin altında kaldı. Fed boşuna yine genişlemeye başlamadı, savaş adamı boşuna bakanlığının adını değiştirmedi.
Aman Petrol ile aynı yıl New York’da kurulan heavy metal grubu Manowar’ı, 1981’de (geçen hafta yayın hayatına son veren) MTV müzik kanalı takip etti. Gorky Park’tan aşağıya Berlin Duvarının yıkılışını anlatan ‘Winds of Change’ Scorpions, ‘Go West’ Pet Shop Boys, ‘Big in Japan’ Alphaville, Bruce Springsteen ‘Born in the USA’ ile bir devrin kapandığının göstergesi.
|Borsa
|11.702,00
|1,77 %
|Dolar
|43,0265
|0,03 %
|Euro
|50,4764
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1723
|-0,02 %
|Altın (GR)
|6.149,71
|0,04 %
|Altın (ONS)
|4.446,89
|0,05 %
|Brent
|61,7000
|0,00 %