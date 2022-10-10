SuperPhoton projesiyle veri savaşlarına hazırlanıyoruz

Enerji krizi, gıdanın sürdürülebilirliği, iklim değişimi, salgın yönetimi, göç… Dünya politikasının gündeminde bu başlıkları görüyoruz. Gelecek 10 yıllara odaklanan bilim insanları ise çok daha hızlı değişimler için hazırlık yapıyor. Veri savaşları onların başlıkları arasında öne çıkıyor. Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Fizik Bölümlerinde dersler veren Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cengiz Onbaşlı ve ekibinin son 15 yıldır üzerinde yoğunlaştığı konu veri teknolojileri.

Onbaşlı, son olarak Avrupa Araştırma Konseyi’nden destek alan SuperPHOTON isimli projeyle dikkatleri çekti. Projenin detaylarını ve veri teknolojilerinde geleceği konuştuk Onbaşlı ile. Bugünkü zihnin ötesine geçen bir veri akışından ve bu pazarın yönetimiyle ilgili uluslararası rekabetten söz etti Dr. Onbaşlı.

Kuantum çağına niş teknolojilerle yetişebiliriz

Dr. Mehmet Cengiz Onbaşlı’nın, “Hızla geliyor, dünya devleri bunun için yarışıyor” dediği mevcut veri akışının onlarca kat üzerinde hıza sahip bir teknolojiden bahsediyoruz. Kuantum bilgisayarlar, çip mimarisi, yarı iletken teknolojiler… Bütün bunları sağlayacak malzemelerin, aygıtların geliştirilmesini sağlayan altyapı. Dr. Onbaşlı ve onunla birlikte çalışan 12 kişilik doktora öğrencilerinden oluşan ekibin odağında bu konular var.

SuperPHOTON da bu ekibin önemli buluşlarından biri. Onbaşlı’nın verdiği bilgilere göre kuantum bilgisayarlar, mevcut belleklerin çok üzerinde bir veri akışı sağlıyor. SuperPHOTON projesiyle ekip, bu yüzyılın en önemli araştırma alanlarından biri olan son derece hassas yeni kuantum ışık sensörlerini üretmeyi ve ticarileştirmeyi amaçlıyor. Bu yeni sensörler kuantum bilgisayarlar ile kuantum internet teknolojisinin yaygınlaşması için büyük önem taşıyor.

Dr. Onbaşlı, teknolojiye motivasyon sağlayan ihtiyacı şöyle özetliyor: “Amerika, Avrupa, Uzakdoğu son teknoloji veri altyapısı yatırımlarına odaklandı. Bunun için malzemeler gerekiyor. Hali hazırdaki bellek malzemeleri kısıtlayıcı olabiliyor. Biz de çalışmalarımızda mevcut bellek teknolojisinin kısıtlayıcı taraflarını tespit ettik. Mikroişlemci mimariler içinde bilgiyi saklayalım dedik. Yaptığımız çalışmaları yayınladık. Elde ettiğimiz sonuçlar belleğin 10 katı hız sağladı. Şu anda internetin yavaşlığından, veriye yeterince hızlı ulaşılamamasından bahsediyoruz. Bunu aşmak için farklı aygıtlar geliştirmeye ihtiyaç var.”

Türkiye’nin kuantum bilgisayar konusunda bazı trenleri kaçırdığı görüşünde Dr. Onbaşlı. “Ancak belli niş teknolojilerle o treni bir yerlerinden yakalayabiliriz. Bu teknolojiler üzerinde yükselebiliriz. Bunlardan biri de çip mimarisi, yarı iletken teknolojilerin tedarik zinciri olabilir” diyen Dr. Onbaşlı’ya göre Türkiye’de bunun için gerekli insan kaynağı mevcut.

Koç Üniversitesi olarak bu amaçla bazı işbirlikleri de yapmışlar. Kanada kökenli, kuantum bilgisayar konusunda dünyada öncü şirketlerden olan D-Wave ile uzmanların yetiştirilmesine yönelik anlaşma imzalanmış.

Sadece altyapıyı kurmak 20 milyon TL gerekli

Dr. Onbaşlı, destek alan SuperPHOTON’u, “Süper iletken teknolojilerin en önemli noktası olan ışık sensörlerinin geliştirilmesine yönelik bir proje. Bu sensörler yeterince hassas ise kuantum bilgisayar daha verimli çalışıyor. Biz de kuantum verimi yüzde 100’e yakın hassas ışık taneciklerini yakalamaya çalışıyoruz. Kuantum bilgisayarlar, olasılıksal bilgisayarlardır. Normal bilgisayardan alınan sonuçların çok ötesinde, binlerce opsiyon, senaryo taranır ve en yüksek olasılık hesaplanıp yanıt olarak kabul edilir” diye özetliyor.

Dr. Onbaşlı’nın asıl hedefi Türkiye’de Kuantum Teknolojileri Araştırma Merkezi kurulması. Dünyada bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda var bunlardan. Bu yüzden de istikrarlı ve disiplinler arası bir çalışma gerektiğini belirten Onbaşlı, şöyle devam ediyor: “Bu maddiyat isteyen bir alan. Sadece altyapıyı kurmak bile 20 milyon TL gibi bir bütçeden başlıyor. Bu nedenle istikrarlı fon desteği gerekiyor. AB fonlarına başvuruyoruz. Gelecek ay 4 milyon euroluk bir fon programına başvuracağız. Bu da kuantum bilgisayar ile sağlık taramalarını kolaylaştırmayı hedefleyen bir proje olacak.

4 milyonluk fonun kapsamı sağlık teknolojileriyle ilgili. Süper iletken detektörlerle veri ve olasılık hızını artırmayı amaçlıyoruz. Görüntüleme ve ölçümler ile örneğin kanseri, enfeksiyon hastalıklarını gözle görünemeyecek çözünürlükte ölçmeyi mümkün kılabiliriz. Avrupa Konseyi bunun için çağrı açtı. Kanser, enfeksiyon okumalarını daha hızlı yapabiliriz. Erken teşhisi kolaylaştırmak için önemli bir avantaj. Bu teknoloji ilk etapta finans, lojistik, ilaç geliştirme gibi sektörlerde büyük gelişme sağlayacak. İlaç maliyetleri düşecek. SuperPHOTON, 1,5 yıllık bir proje. 2024’ün ortalarında tamamlanacak. Biz şu anda kavramsal ispat aşamasındayız. Konuyla ilgili bizimle birlikte çalışmak isteyen Türk startup var. Mikroelektronik çip tasarımı ve optik bileşenlerde destek olmak isteyen iki firma ile çalışıyoruz. Onların katkısıyla saha araştırmalarına geçmeyi hedefliyoruz. Sonra patentler alınacak, sözleşmeler yapılacak ve ürünleşmeye geçilecek.”