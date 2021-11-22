Sürdürülebilir büyüme için müşteri memnuniyeti şart

Sürdürülebilirlik kavramı krizlerle beraber daha bir anlam kazandı. Sadece ülkeler ve ekonomileri için değil, şirketler için de sürdürülebilir büyüme önem taşıyor. Şirketler bunun için kurumsallaşma süreçlerini hızlandırıyor.

Sadece ürün ve hizmet sattığını düşünen şirketler krizlerden yara alıyor. Ama sattığının aslında ürün ve hizmet değil de sistem olduğuna inanan şirketler ayakta kalmayı başarıyor. Fizibilite yapan, planlı büyüyen, fırsatları ve tehlikeleri öngörebilen şirketler sürdürülebilir bir yapıya kavuşuyor. Sistem sattığına inanan şirketler, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına hızla çözüm buluyor. Müşteriye kendini özel hissettiren çözümleri sunan şirketler ön plana çıkıyor.

Müşteri Danışmanlar Kurulu’nca (MDK) geçen hafta ‘Yeşil Mutabakat’ teması ile düzenlenen webinara katılan DÜNYA Gazetesi üst Yöneticisi Hakan Güldağ, “Yeşil mutabakattan en çok etkilenecek ilk üç ülke arasında Türkiye var mı? Var ilk üç ülkemiz Rusya, Çin, Türkiye. Rusya’yı tahmin edebiliriz büyük bir hidrokarbon üreticisi olduğu için petrolün doğalgazın ve başta kömüründe üreticisi olduğu için ​zaten o bu kategoride onun ulaşması gereken konular var. Çin, keza öyle baktığınızda dünyanın üretim merkezi ama karbon emisyonları bakımından çok önemli bir karbon emisyonu üreticisi önemli adımlar atıyor. Türkiye’de şimdi bir çerçeveye ilan etti. İlk Paris İklim Anlaşması’na hem imza koyduk, hem de 2053’e kadar biz de karbon emisyonlarını sıfırlama sözü verdik. AB’nin net sıfır hedefi var” dedi.

Tedarik sorunu, stoğa yöneltti

MDK’da konuşan Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu’da “Bu yıl da tarihi bir büyüme yaşıyoruz. Tarihi derken İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en sert daralma geçen yıl yaşandı. 1950’lerden bu yana da en güçlü büyümeyi bu yıl yaşayacağız. Tedarik sorunları firmaları ihtiyatlı olmaya sevk etti. Stokla çalışayım tarafına yöneltti. Bu durumda daha fazla talep daha fazla stok normalin üzerinde bir talep. Tüketici de de benzer davranışlar görüyoruz” dedi.

UGM Genel Müdür Yardımcısı Faruk Şen’de güncel menşe sorunları hakkında bilgi verdi. Şen “Ek mali yükümlülükler yönüyle hem ticaret noktası önlemi olarak uyguladığımız ek mali yükümlülüklerimiz var. Bir de ticaret politikası olmayan ancak yine ek mali yükümlülük olarak adlandırdığımız GTS ek mali yükümlülüğü ABD ek mali yükümlülük. Yine şu an 180’i aşkın bir anti damping önlemimiz var. Amerika Birleşik Devletleri açısından ve ABD’ye yönelik uygulamış olduğumuz bizim ek mali yükümlülük kapsamında daha önce menşe şahadetnamesi aranmaması gerektiği değerlendirilen beyannamelere ilişkin olarak, gümrük idaresi fikrini değiştirdi. Beyannamelerde ciddi anlamda yüksek tutarlarda ek tahakkuklar ve ceza kararları düzenlendi” dedi.

Ünsped Genel Müdürü Rıza Mehmet Korkmaz’da yaptığı konuşmada, şirket olarak plan ve projelerini müşterileriyle paylaştı. En iyi denetlemenin müşteri tarafından yapıldığına dikkat çeken Korkmaz, teknolojiye yapılan yatırımlarla sektörde fark yaratmaya devam edeceklerini, hızlı ve çevik bir yapıya sahip olarak rakipleriyle aradaki farkın daha da açılacağını söyledi. Ar-Ge merkezi ve güçlü IT ekibi ile yeni yazılımlar hazırladıklarının müjdesini veren Korkmaz, UGM’nin yakın zamanda sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli bir markası olacağını söyledi.

Dış ticaretteki gelişmeler hakkında konuşan Ayvansaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin’de “Her sene dünya ticareti bir ile bir buçuk trilyon dolar üzerine koyarak devam ediyor. Gerekli kapasite olmaz ise tedarik zincirleri kurulmaz ise lojistik düzgün olmaz ise biz her sene 1-1.5 trilyon dolar gidemeyiz. Ama biz gideceğimizi düşündük. 2023 yılında dünya 32 trilyon dolar ticaret yapacaktı. Bizde yüzde 1,5 pay alacaktık. Ancak dünyada da olmadı. Bizim önümüzde iki tane önemli senaryo var. Biri ılımlı büyüme yüksek enflasyon. Öbürü düşük büyüme yüksek enflasyon. İkisinin ortak bileşkesi yüksek enflasyon. Şimdi ılımlı büyüme yüksek enflasyon fiyat dalgalanmaları olur, işsizlik olur, borç problemleri devam eder. Ama düşük büyümeye girdik mi borç krizi çıkar. Dünya ticaretini de zorlar” dedi.

UGM yılda iki defa müşterileri ile bir araya geliyor

Mutlak memnuniyet ilkesiyle dış ticaret yapan şirketlere gümrük müşavirliği ve lojistik hizmetler sunan Ünsped Gümrük Müşavirliği de bu amaçla yılda iki kere müşterileriyle bir araya geliyor. UGM şirket ortağı Yusuf Bulut Öztürk, 10’ncusunu düzenledikleri müşteri danışmanlar kurulu toplantısı ile beklentilerin üstünde hizmet sunmak için kesintisiz iletişimin önemli olduğunu söylüyor. Öztürk “Müşterilerimize danışacağız, yaptıklarımızı anlatacağız ve yapmamız gereken şeyler neler ise onlardan feyz alacağız. Kendimizi ona göre geliştireceğiz. Zaten şimdiye kadar ki bu 40 yıllık süreç içerisinde kendimizi geliştirmemizin en önemli rollerinden bir tanesi de müşterilerimize sürekli danışmamız ve müşterilerimizi dinlememiz. Müşteri danışmanlar kurulu toplantımızda esas ana tema da yeşil mutabakat süresince Türkiye. Biz de bunun için kendimizi yeniliyor ve geliştiriyoruz” dedi.

Tedarikçimizi geliştirmeyi hedefliyoruz

UGM Kurucu Başkanı Haluk Ündeğer de, 40 yıl önce Ünsped Şirketler Grubu’nun temelini ilk atan kişi olarak, sahip oldukları varlık ve değerleri en iyi şekilde yönetmeyi amaçladıklarını belirterek “Müşterimize nasıl faydalandırtabiliriz bunun hesaplarını yaparız. Bu çalışmalar için en önemli yol telekomünikasyon, birbirimizi tanımamız, ihtiyaçlarımızı karşılıklı olarak en iyi şekilde analiz edebilmemiz. Diyoruz ki sizin bu kısımlarınız eksik kaldı bunları tamamlayın. Tedarikçimizi ya da hizmet aldığımız kişiyi bırakmak yerine geliştirmeyi hedefliyoruz ve o alanlara dikkatlerini çekmeye çalışıyoruz. Altı ayda bir yaptığımız bu toplantıların amacı önceki toplantılarda sizler tarafından eksik bulunmuş alanların, önem verilmesini istediğiniz konuların tarafımızda iyileştirmelerinin yapıldığına dair sizlere geri bildirim raporu vermek. Paris’te imzaladığımız Yeşil Mutabakat var ki bu daha çok daha uzun vadeli problemlerimizi getirecek. Tüm bürokratik işlemlerimizde çok dikkat etmeliyiz. Biz bunun bilincindeyiz iki sene önce Türkiye’de Uluslararası Şeffaflık Derneği’nden ödül almış bir şirketiz. Bu konudaki farkındalığımız tam ve çalışmalarımız hep bu konu üzerinde. Firmamız bu anlamda sürekli kendini denetleten bir firmadır” dedi.