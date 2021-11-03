Sürdürülebilir ekonomik büyümenin kaynağı girişimcilik ve inovasyon

Zorlu Holding, kurum içi girişimcilik programı Parlak Bi’Fikir’i Akıllı Hayat 2030 vizyonunun en kritik süreçlerinden biri olarak görüyor. İkinci döngüsü tamamlanan Parlak Bi’Fikir programına gelen 720’ü aşkın fikir arasından 8 proje tohum yatırımı aldı. 200 saate yakın online görüşmeler sonrasında ise bu 8 takım arasından Be Right Back, Ne Ekersen, Selffix ve Geliverio Vestel Ventures ile yatırım masasına oturmaya hak kazandı.

“Dünyanın ve Türkiye’nin türlü meselelerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, inovasyon ve teknoloji odaklı çözümler üretmenin gücüne inanıyoruz. Ortak akıldan, kolektif çalışma prensiplerinden beslenen, esneklik ve çeviklik ilkeleriyle uyum kapasitesi yüksek bir kurum kültürünü güçlendirmek adına kurum içi girişimciliği önemsiyoruz” diyen Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, sürdürülebilir inovasyon ve girişimciliğin önemi hakkında şu yorumları yapıyor:

Şirketlerin hayatta kalabilmesi için sürdürülebilir inovasyon şart

“Bir şirketin sürdürülebilirliğinin o şirketin inovasyon gücüne, yenilenme ve yeniliklere uyum sağlama hızına bağlı olduğu düşüncesiyle grubumuzun sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışıyoruz. Bizim için katılımcı ve kapsayıcı bir kültür zemini oluşturmak çok önemli. Yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eden, girişimciliğe kapılarını açan, inovasyon odaklı bir iş kültürü artık sürdürülebilirlik odaklı büyümenin, dönüşümün ön koşulu. Şirketlerin hayatta kalabilmesi için inovasyonu sürdürülebilir hale getirmesi gerekiyor.”

Ülkeler bile inovasyon gücüne göre ayrışıyor

“Bugün dünyanın lider şirketlerinin tümünün ortak özelliği Ar-Ge’ye ve inovasyona yüksek yatırımlar yapmaları. Ülkeler bile ekonomik olarak inovasyon gücüne göre ayrışıyor. Teknoloji ile birlikte meydana gelen hızlı değişimler, girişimcilik ve inovasyon, verimliliği artıran en önemli unsurlar haline gelmiş durumda. Dolayısıyla artık sürdürülebilir ekonomik büyümenin temel kaynağı girişimcilik ve inovasyon. Buna paralel de şirketler artık kurum içi girişimciliğe çok önem veriyor.”

Amaç, kökten bir kültürel değişimi tetiklemek

“Bu projeyi, sadece yeni fikirler bulmak ya da kar odaklı girişimler yaratmak için başlatmadık. Aksine grubumuzda kökten bir kültürel değişimi tetiklemek ve bunu kurumumuzun iş yapış biçimine işlemek için bir araç olarak konumlandırdık. Zorlu Grubu’nda adeta kılcal damarlara kadar bu inovasyon kültürünü yaymak istiyoruz. İçimizden elbette start-up’lar çıkarıyoruz ve çıkaracağız da ama eğer bu kültürü oluşturursak inovasyonun sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Asıl başarımız da bu olacak.”

Kadın girişimciliğinin desteklenmesi şart

“Türkiye 2021 yılında, girişim ekosistemi yatırımlarında bir rekora imza attı. Bu yılın ilk yarısında 129 girişime 1.3 milyar dolarlık yatırım yapıldı, başarılı halka arzlar gerçekleşti ve mega yatırım turları kapatıldı. Bu başarıların arkasında hem yatırımcıların start-up’lara güveninin hem de girişimcilerin cesaretinin önemli bir etkisi var. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Türkiye girişimcilik ekosistemi 3. çeyrek verilerine baktığımda, daha iyisini yapmamızın şart olduğu bir başlık görüyorum, o da Türkiye’deki kadın girişimciliğin geliştirilmesi, çünkü 2021’de yatırım alan kadın kuruculu- eş kuruculu girişimlerin oranı son 5 sene içerisindeki en düşük seviyede. Bizler Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 vizyonunun alt başlıklarından biri olarak benimsediğimiz Eşit Bi’Hayat vizyonuyla, hem kadınların istihdama katılım oranının artmasına yönelik çalışıyor hem de kadın girişimcilere destek oluyoruz.”

BRB KURUCU ORTAĞI PELİN KUMCULAR:

Oyuncular ile güçlü bilgisayarları internette buluşturuyoruz

“Küresel tedarik krizi ve kripto para ile gelişen talep artışının donanım fiyatlarını da hızla arttırması oyuncuların güçlü oyun bilgisayarlarına erişimini zorlaştırıyor. BRB tam bu noktada oyun dünyasının çözüm ortağı oluyor ve oyuncular ile güçlü bilgisayarları internet üzerinden buluşturuyor. Oyuncuların donanım maliyeti ve güncelleme süresinden kurtularak herhangi bir akıllı ekrandan istediği oyunu internet üzerinden anında oynayabildiği, oyun bilgisayarı sahiplerinin de kullanmadıkları zamanlarda bilgisayarlarını kiralayarak Mining’den daha fazla gelir elde edebildiği bir paylaşım ekonomisi platformu yaratıyoruz. Parlak B’Fikir, ekibin oluşturulması, problemin keşfi, fikrin gelişimi ve pivot süreçlerini de kapsayarak bize can suyu sağladı diyebiliriz.”

GELİVERİO KURUCU ORTAĞI ULAŞ ÇAVUŞ:

Kargo şirketlerine kolay gönderi deneyimi sağlıyoruz

“E-ticaret büyüme oranının kargo sektörünü zorladığı bir dönemde pandemi etkisi de eklenince kargo şirketleri için çok yoğun bir çalışma dönem başladı. Günümüz şartlarındaki teknolojik altyapının getirdiği avantajlarla beraber, yenilikçi bir iş model ile kargo teslimatlarının gecikmeden yapılabilmesi düşüncesiyle bu iş fikri ortaya çıktı. İşletmelerin artan kargo maliyetleri ile baş etmelerine yardımcı oluyor, farklı bir önceliğinden dolayı ihtiyaç duyacağı alternatif kargo ve lojistik firmasına erişimini ve entegre olarak çalışmasını sağlıyoruz. Hayalimiz de Türkiye’de işletmelerin ve kargo şirketlerinin 1 numaralı kilit ortağı olmak ve akabinde bu modeli globale taşımak. Parlak B’Fikir, Zorlu Grubu çalışanlarına hızlı ve inovatif start-up çalışma kültürünü aşılayarak, doğru metodolojiler öğreten bir akademi görevi üstleniyor.”

NE EKERSEN KURUCU ORTAĞI EMRE TAŞKIRAN:

Tarım üreticisini teknoloji ile buluşturuyoruz

“Ne Ekersen” takımı olarak çiftçi ailelerden geliyoruz. Tarım üreticileri, verimliliklerini artırabilmek için gerekli teknolojik bilgiye kolay erişemiyorlar. Bu büyük problemi çözmek için tarım üreticileri, teknoloji geliştiricileri ve hizmet sağlayıcıları ortak bir platformda buluşturuyoruz. Tarım üreticisinin ihtiyaç duyduğu teknolojiyi sağlayan ve üreticiye 7 gün 24 saat bilgiye erişim imkânı sunan bir iş ortağı oluyoruz. 3 yıl içinde Türkiye’de tarımsal hizmetler alanında sektör lideri olma hedefindeyiz. Orta vadede ise dünya çapında Ne Ekersen’in kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Sadece biçerdöver hasadında yüzde 1 verim artışı sağladığımızda İstanbul’un 9 aylık ekmek ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Parlak B’Fikir süreci ise bu noktada, yenilikçi düşünme teknikleriyle büyük problemi tespit ederek ona yönelik çözümler test edip sonunda en iyi ürün ve hizmeti ortaya koymamızı sağladı.”