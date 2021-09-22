Sürdürülebilir gelecek için “Mavi Dönüşüm Başladı”

Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz ile geçen sene yaptığımız röportajın başlığını “Mavi, yeni normale çok hazır" olarak atmıştım.

“Zor şartlara rağmen, Mavi kalesi içinde sağlığımız yerinde, mutluyuz. Türkiye’nin de yaşam mücadelesi verme gücü çok yüksek. Refleksleri kuvvetli. Hızlı bir silkinme sürecinden geçeceğimize inanıyorum” diyen Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, Mavi’nin zorlu pandemi sürecinin sadece finansal veriler açısından değil, yarattığı sosyal fayda, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve yönetişim açısından da oldukça verimli geçtiğini ifade etmişti.

Bu röportajdan bir sene sonra, Cüneyt Yavuz’un ortaya koyduğu tablo yine son derece pozitif ve Mavi’nin “durmaya ve yavaşlamaya niyeti olmadığını” kanıtlar nitelikte. Mavi’nin toplam gelirleri 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 99; 2019’a göreyse yüzde 37 artarak 1 milyar 837 milyon TL’ye yükselmiş durumda. Yılın ilk yarısını konsolide bazda 138 milyon TL net kârla tamamlayan şirket, ikinci çeyrekte 102 milyon TL net kâr elde ederek, bugüne kadar bir çeyrekte gerçekleştirdiği en yüksek net kar rakamına ulaştı. Perakende mağaza satışları 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 84,9 yükselirken, online satışlar global ölçekte yüzde 97, Türkiye’de ise yüzde 128 artış kaydetti. Global e-ticaret hacminin toplam ciro içindeki payı ise yüzde 17,20’ye yükseldi.

“Bir sene sonra daha akıllı bir şirket olacağız”

Cüneyt Yavuz bu başarının arkasında, iyi bir ekip, iyi bir yönetim, iyi bir planlama, çok iyi bir takım çalışması olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: “İçinden geçtiğimiz süreçte insanlar uzun vadeli düşünmeyi öğrendi. Ekosistem birbirini gözetti. Biz de gazımızı kesmeden devam ettik. 30 yaşına girdiğimiz 2021 yılında ‘kaliteyle sürdürülebilir büyüme’ üzerine kurduğumuz Mavi All Blue stratejimizle, sürdürülebilirliği şirket kültürüne, vizyonumuza, iş yapış şekillerine, ürünlere ve büyüme hedeflerimize entegre etmek üzere çok önemli bir yol aldık. Bir sene sonra daha akıllı bir şirket olacağız.”

593 bin 750 plastik şişe jean oldu

Mavi, daha akıllı bir şirket olma yolculuğunda iki yıl önce All Blue sürdürülebilirlik stratejisini hayata geçirdi. Bu kapsamda, organik pamuk, geri dönüştürülmüş pamuk ve yeniden hayat bulmuş malzemelerle daha az su ve daha az enerji harcanarak üretilen ve yüzde 100 vegan olmak özelliği taşıyan bir koleksiyon gerçekleştirildi.

Marka, başlatmış olduğu sürdürülebilir dönüşümü şimdi de, “Mavi Dönüşüm Başladı” söylemiyle ileriye taşıyor ve geri dönüştürülmüş plastik şişelerden ve malzemelerden jean üretiyor.

En gelişmiş geri dönüşüm tesislerinin başında gelen Unifi’in, Repreve adındaki recycyle polyesterinden üretilen doğaya saygılı Pro Sport Repreve koleksiyonu için 593 bin 750 plastik şişe dönüştürüldü ve ürünlerin her birinde 8 adet geri dönüştürülmüş pet şişe kullanıldı.

Karbon ayak izini şeffaf bir şekilde açıklayan ilk hazır giyim markasıyız

Yavuz, Mavi’nin sürdürülebilir dönüşümünü şöyle anlatıyor: “30. yaşımızı kutladığımız bu sene, sürdürülebilirliği şirket kültürümüze, vizyonumuza, iş yapış şekillerimize, ürünlerimize ve büyüme hedeflerimize entegre etmek üzere çok önemli yol aldık. Türkiye’de karbon ayak izini şeffaf bir şekilde açıklayan ilk hazır giyim markası olduk. Doğaya olan sevgimizle yarattığımız sürdürülebilir All Blue koleksiyonumuzu iki katına çıkardık. UN Global Compact, WEPs, CEO Water Mandate gibi dünyanın en önemli kurumsal sürdürülebilirlik platformlarında imzacı olduk. Sürdürülebilirliğin çok uzun bir yolculuk olduğunu biliyor, yaptığımız her işe Mavi kalitesini katarak sürdürülebilirlik dönüşümümüze devam ediyoruz. 30 yıldır tutkuyla en iyi jean’lerin peşinden koşan bir marka olarak, şimdi de daha sürdürülebilir ve doğaya saygılı ürünler yapma motivasyonuyla çalışıyoruz. Geri dönüşümün en yeni halini sunan Mavi Pro Sport Repreve de bunun en güzel örneklerinden biri. Lider marka sorumluluğuyla sürdürülebilir bir gelecek için üzerimize düşen sorumluluğu almaya çevresel sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarımızı arttırarak doğayı koruyan, tasarruf ve verimlilik sağlayan ürünler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Mavi’nin yılda 10 milyonun üzerinde Jean sattığını söyleyen Yavuz, “AllBlue’nun oranının yüzde 100 büyütmeyi planlıyoruz. Şu anda Türkiye’de geri dönüştürülmüş ürünlerin payı yüzde 5-6 civarında. Bu oran büyüdükçe, yeni teknolojilere yatırımlar da artacak” diyor.

Sürdürülebilir ürünler konusunda toplumun eğitilmesi çok önemli

Cüneyt Yavuz, geri dönüşüm sayesinde pet şişelerin ipliğe, sonrasında da Mavi teknolojisi ile jean’e dönüştüğünü ifade ederken, bu sürecin “pet şişe mi giyiyoruz?” sorusuna yol açmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Mavi Pro Sport Repreve’de, en gelişmiş geri dönüşüm tesislerinin başında gelen Unifi’in, Repreve adındaki recycyle polyesteri kullanılıyor. Öncelikle Amerika’nın en gelişmiş geri dönüşüm tesislerinden birinde plastik şişeler ayrılıyor, yıkanıyor ve parçacık haline getiriliyor. Temiz parçacıklar karıştırılarak, eritiliyor ve geri dönüştürülmüş Repreve yongalarına dönüştürülüyor. Bu yongalar, ileri teknolojili işlemlerden geçirilerek doğal performans özelliklerine sahip ipliklere dönüştürülüyor. Bebek sağlığına bile zararlı olmayan sınıfta OEKOTEX 6 Hijyen Sertifikası ve şeffaf/izlenebilir U-Trust belgesine sahip iplikten, nem ve ısı düzenleme özelliğine sahip inovatif kumaşlar elde ediliyor. Yavuz, “Biz bu iplikleri Orta Anadolu, Kipaş ve Tüsa gibi Türkiye’deki en önemli kumaş üreticilerinden alıyoruz. Onlarla birlikte üzerinde çalışarak Mavi’ye en uygun kumaşları yaratıyoruz. Mavi repreve ürünlerimizde, ürün başına ortalama 8 adet plastik şişe kullanılıyor. Sadece bu sezon toplamda yaklaşık 600 bin pet şişenin geri dönüştürülmesine katkı sağladık. Bu geri dönüşümle yaklaşık 15 ton karbon emisyonunun önüne geçtik” diyor.