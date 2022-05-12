Sürdürülebilir Restoran Kılavuzu geliyor

Dünya genelinde üretilen her 3 gıdadan 1’i israf oluyor. Mevcut üretim aslında tüm dünyayı doyurabilecekken, israf ve dağıtım sorunları nedeniyle açlık sorunu bir türlü sonlanmıyor. Günde 4.9 milyon ekmek, yılda 1 trilyon dolar değerinde gıda çöpe giderken, dünyada gıda israfının yüzde 40’ı otel ve restoranlarda gerçekleşiyor. Türkiye’de de durum farklı değil. 2019 yılında 13 milyon ton gıda israf olmuş ve bu israfın yüzde 26’sı yeme içme sektöründen kaynaklanmış durumda.

Bu yıl 11'ncisi düzenlenen Restoran Haftası’nın teması “sürdürülebilirlik”

Gastronomiyle sosyal yaşamın tüm dinamiklerini bir araya getiren ve şehir yaşam kültürüne katkı sağlayan Türkiye’nin ilk gastronomi festivali olan Restoran Haftası, Metro Türkiye ana sponsorluğunda, Dude Table Gastronomi ve Pazarlama Ajansı tarafından düzenleniyor. Etkinlik 31 Mayıs 2022 tarihine kadar İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bodrum, Denizli ve Gaziantep’te de gerçekleştirilecek. Restoran Haftası süresince Türkiye’nin önde gelen katılımcı restoranları, etkinliğe özel olarak oluşturdukları sürdürülebilirlik temalı menülerini daha uygun fiyatlarla lezzet severlerle buluşturacak. Bu yıl aynı zamanda ilk kez “35 Yaş Altı 3 Şef ” yarışması düzenlenecek. Yarışma, Türk mutfağını sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak genç şefleri öne çıkarmayı ve desteklemeyi amaçlıyor.

30 yılı aşkın bir süredir Türk mutfak kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, atıksız mutfak çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor. Sorumlu iş modeli kapsamında gıda israfı ile mücadele yolculuğunda HORECA işletmelerinin sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemek ve onlara yol göstermeyi hedefleyen Metro Türkiye; gıda israfı, doğal kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilirlik ve sağlıklı yaşam odağında gelişen beslenme alternatiflerine dikkat çekerek lezzetin ve sürdürülebilirliğin birlikte mümkün olabildiğini göstermeyi hedefliyor.

Gıda israfıyla mücadele için üç ayaklı strateji

Metro Türkiye, gıda israfıyla mücadele etmek için üç ayaklı bir strateji benimsiyor. Mücadelenin ilk ayağında önce kendi operasyonlarında gıda atığını azaltan projeleri hayata geçiriyor. İkinci olarak tedarikçilerini bu sürece dâhil ediyor. Üçüncü olarak ise 30 yılı aşkın süredir yeme içme sektörünü bir numaralı iş ortağı olarak konumlandıran şirket, sektörün gıda israfıyla mücadelesine destek veriyor.

Metro Türkiye, bu kapsamda çok önemli bir projeyi de tamamlamak üzere. Sektörün önde gelen profesyonelleri, üniversiteler ve STK’lar ile bir araya gelerek çalışma gurubu oluşturan ve restoranların sürdürülebilirlik uygulamalarının uluslararası kriterlere uygun olması için sürdürülebilir restoran kılavuzu hazırlayan şirket, bu sayede yeme-içme sektöründe sürdürülebilirliği bir adım daha öne taşımayı hedefliyor. Sürdürülebilir Restoran Kılavuzunun da Mayıs ayı içerisinde sektör ile paylaşılması hedefleniyor.

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “100’den fazla restoranı, değerli şefleri ve gastronomi sektörünün temsilcilerini tüketiciyle, müşterileriyle bir araya getiren Restoran Haftası’nın tema olarak sürdürülebilirliği benimsemesi bizim için çok önemli ve değerli. Bu sayede gıda atıklarıyla mücadele, atıksız mutfak, yerel ürünlerin önemi, vegan ve vejetaryen beslenme gibi bizim de uzun zamandır üstünde çalıştığımız konular gündemin üst sıralarına çıkma fırsatı buluyor. Bu konuların Türk mutfağını sürdürülebilir bir zemin üzerinde geleceğe taşımak açısından temel öneme sahip olduğuna inanıyorum” diyor.

Türk mutfağının sürdürülebilir genç elçileri

Bu yıl Restoran Haftası kapsamında ilk kez düzenlenen “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması”nda genç şefler Türk mutfağının sürdürülebilirlik elçileri olmak için yarışacak. Ana sponsorluğunu Metro Türkiye’nin üstlendiği “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması” ile mutfağında sürdürülebilirliği ana disiplin haline getirmeyi hedefleyen genç şefler yarışacak. Finale kalan 3 genç şefe Prag’da bulunan Metro platformunda eğitim hakkı verilecek. Yarışmada başarılı olan bu 3 genç şef aynı zamanda “Türk mutfağının sürdürülebilir genç elçileri” olacak.

Hedef, Coğrafi İşaretli ürünlerin sayısını 2023’e kadar her yıl yüzde 20 artırmak

“Metro Türkiye; vegan, vejetaryen, bitki bazlı beslenme şekilleri ile uyumlu ürünleri, yerli ve Coğrafi İşaretli ürünler ile sürdürülebilirliği bütüncül bir şekilde ele alırken, Türk mutfağını ve değerlerini korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın tarımsal kalkınma ve yerelleşmeden geçtiğine inanıyor. Sinem Türüng, şirketin son bir yılda birlikte çalıştığı kooperatif sayısını yüzde 11 artırarak 800’ün üzerinde yerli üretici ve kooperatif ile iş birliği yaptığını söylüyor. Bu kapsamda, Finike portakalından Zile pekmezine, Taşköprü sarımsağından Bursa siyah incirine kadar, sezonuna bağlı olarak yaklaşık 200 Coğrafi İşaret tescilli ve aday ürün Metro raflarında yer alıyor. Şirket, raflarındaki Coğrafi İşaretli ürünlerin sayısını ise 2023’e kadar her yıl yüzde 20 oranında artırmayı hedefliyor.”