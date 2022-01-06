Sürdürülebilir yatırım fonları rekor kırdı

Günümüz dünyasında, şirketlerin en büyük sınavı çevresel, sosyal ve yönetimsel (ESG) riskleri yönetmek oldu. ESG kriterleri, bir şirketin çalışanlarına nasıl davrandığı, tedarik zincirini nasıl yönettiği, nasıl bir yönetim mekanizması olduğu, birlikte faaliyet gösterdiği birincil paydaşları ve genel anlamda toplum için nasıl pozitif/negatif etki yarattığını gösteren veriler olarak tanımlanıyor.

KPMG Denetim Komitesi Enstitüsü’nün yaptığı “ESG, Risk and Return” başlıklı küresel araştırmaya göre, ESG konularına odaklanmak şirketlerin performanslarını arttırıyor.

Avrupa Yatırım Bankası’nın önümüzdeki 10 yıl içinde çevre projelerine 1 trilyon Euro ayırmayı planladığını açıklaması da, yatırımcıların çevresel, sosyal ve yönetişim göstergelerini iş süreçlerine entegre etmelerinin önemi bir kez daha ortaya koydu. Bu sayfada da çok kez ifade ettiğimiz gibi, sürdürülebilir yatırımlar ana akıma dönüşmek üzere. Öyle ki, Morningstar tarafından yapılan açıklamaya göre, küresel sürdürülebilir yatırım fonları 2021’in üçüncü çeyreğinde rekor kırarak 3,9 trilyon dolara ulaştı. Morningstar raporunda, küresel sürdürülebilir yatırım fonu sayısının 2021’in üçüncü çeyreğinde yüzde 51’in üzerinde artarak Eylül sonunda 7 bin 486 adet fona ulaştığına dikkat çekiliyor.

Hangi yatırımlar yeşil?

Morningstar raporunda, büyümenin temeli olarak 10 Mart 2021 yılında hayata geçirilen Sürdürülebilir Finans Raporlama Regülasyonu (The Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) gösteriliyor. Yeni kuralların yürürlüğe girmesiyle Avrupa’da hangi yatırımların yeşil olup hangilerinin olmadığını belirleme çabaları da artmış durumda. SFDR, sürdürülebilirlik risklerinin yatırımcı getirilerini nasıl etkilediğine ve bununla birlikte, yatırımların iklim değişikliği gibi sürdürülebilirlik faktörlerini nasıl olumsuz etkilediğine dair açıklamalar talep ediyor. SFDR, aynı zamanda sermaye piyasalarının çevresel politika amaçlarına katkı sağlayacak yatırım fırsatlarını belirleyip bu fırsatlara tepki verebilmeleri için önemli bir uygulama aracı olan AB Taksonomisi’nin geliştirilmesini de içeriyor.

İlk sırada AB var

SFDR, önümüzdeki 10 yıl içinde 1 trilyon Euro’yu yeşil yatırımlara yönlendirmeye yardımcı olmayı, finansal piyasa katılımcıları tarafından sağlanan iklimle ilgili düzensiz bilgileri gidermeyi ve sürdürülebilir ürünlere sahip firmalara avantaj sağlamayı hedefliyor.

Küresel sürdürülebilir yatırım fonlarına baktığımızda, aslan payı 108,7 milyar dolarla Avrupa Birliği'ne ait. Amerika Birleşik Devletleri 15,7 milyar dolarla ikinci sırada, Asya ise (Japonya hariç) 0,9 milyar dolarla üçüncü sırada geliyor.