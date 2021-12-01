Sürdürülebilirliğin toplam Ar-Ge’deki payı %70’e çıkacak

“Sabancı Topluluğu olarak DNA’mızda ‘bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanları ile paylaşma’ felsefesiyle hareket etmek, diğer bir deyişle iş yaparken insan ve çevreye faydayı odağımızda tutmak hep vardı” sözleri ile başlıyor Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur röportajımıza.

“Topluluk olarak vaadimizi yeniden belirlediğimizde, yalnızca sürdürülebilir olmayı değil, sürdürülebilirliğe öncülük etmeyi 5 ana stratejik yönümüzden biri olarak tayin ettik” diye devam ediyor.

Sabancı Holding, Sürdürülebilirlik Yol Haritası kapsamında başta İklim Eylemi, Eşitsizliklerin Azaltılması, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Sorumlu Üretim ve Tüketim olmak üzere 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin 11’ine odaklanıyor. Yol Haritası 80 adımdan oluşuyor ve bu adımların yaklaşık yüzde 40’ı, sistemsel bir dönüşümü içeriyor.

Bu sistemsel dönüşümde, “sahiplenme, liderlik ve yönetişim” unsurlarının çok önemli olduğunu ifade eden Timur, sürdürülebilirliğin Topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu düzeyinde sahiplenildiğine dikkat çekiyor.

Sabancı Holding 2050 yılında “net sıfır” hedefini açıkladı. Hakan Timur, “Bir Holding olarak, net sıfırı taahhüt etmek bizim için kolay bir iş değildi. Buna rağmen Türkiye’de bunu taahhüt eden ilk Holding olduk” derken, “net sıfır” hedefine ulaşmak için belirledikleri odak alanlarını; verimlilik ve döngüsel ekonomi çalışmaları, enerji üretim portföyünün dönüşümü, e-mobilite ve elektrifikasyon olarak sıralıyor.

Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur ile altenatif enerji kaynaklarından, Yeşil Mutabakat’a, döngüsel ekonomiden sürdürülebilir finansmana kadar yeşil dönüşümün tüm boyutlarını ve “net sıfır” yolculuğunu konuştuk:

Alternatif yakıt tüketimini son 4 yılda 2,5 kat arttırdık

“Her türlü doğal kaynağın verimliliğini artırmak için yeni teknolojilere ve döngüsel iş modellerine yatırım yapıyoruz. 2020 yılında 12 bin MWh’nin üzerinde enerji tasarrufu sağladık. Su geri kazanım oranımız yüzde 19 oldu. Geri dönüştürdüğümüz atık oranı ise yüzde 87 oldu. Döngüsel ekonomi yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçası olarak yapı malzemelerinde Türkiye ortalamasının 2 katı alternatif yakıt kullanıyoruz. Dahası, alternatif yakıt tüketimini son 4 yılda 2,5 kat artırdık.”

2020’de Türkiye’nin en yüksek yenilenebilir enerji üretimi

“Enerjisa Üretim 2020 yılında 4,37 GWh ile Türkiye’nin en yüksek yenilenebilir enerji üretimini gerçekleştirdi. 565 megavat rüzgar santrali, 100 MW hibrit güneş santrali yatırım planları var. Enerjisa Üretim ayrıca, Sabancı Üniversitesi ile birlikte küçük ölçekli bir hidrojen üretim tesisi kurulması için fizibilite çalışması yapıyor. Hidrojen teknolojilerinin kurulumu çalışmalarını 2022 yılı Mart ayında tamamlamayı, 2023’te ise hidrojen üretimine başlamayı hedefliyor. Yenilenebilir kurulu gücün mevcut durumda yüzde 44 olan oranını kısa vadede minimum yüzde 51’e çekmek, uzun vadede ise net sıfır emisyona ulaşmak yol haritamızda en önemli önceliklerimizden biri.”

Kaynaktan- tekere sıfır emisyon

“Türkiye’nin ilk ve en hızlı şarj istasyonu ağı olan Eşarj ile şarj istasyonu ağımızı genişletmeye ek olarak, toplu ulaşımın elektrifikasyonu için elektrikli otobüs ve akü teknolojileri üretmek gibi karayolu ulaşımının elektrifikasyonunun birçok alanında çalışıyoruz. Halka açık tüm elektrikli araç şarj istasyonlarında tüketilen enerji için I-REC sertifikası alıyoruz. I-REC, rüzgâr ve güneş santrallerinde üretilen enerjinin kullanımını belgeliyor. Bu sistem sayesinde kaynaktan- tekere sıfır emisyon mümkün hale geliyor. Enerjisa Enerji’nin kendisi de elektriğinin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Enerji grubunda toplam atık geri dönüşüm ve geri kazanım oranı yüzde 100’e yakın.”

Ar-Ge ve çevresel harcamaların toplamı 287 milyon TL

“2020 yılında Topluluğumuzda Ar-Ge ve çevresel harcamaların toplam büyüklüğü 287 milyon TL olarak gerçekleşti. Sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge faaliyetlerinin toplam Ar-Ge içindeki payı ise yüzde 44’e ulaştı. Bu oranı kısa vadede yüzde 70’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Ar-ge bizim güçlü kaslarımızdan birisi. Kordsa Ar-Ge merkezi, lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri alanında, 76-250 arası Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge Merkezlerinin değerlendirildiği kategoride Türkiye’nin en iyi Ar-Ge Merkezi seçildi. Öte yandan, Continental ile birlikte Ar-Ge gücünü birleştirerek geliştirdiği Cokoon adında çevre dostu yapıştırma teknolojisi ile neredeyse 100 yıldır, tekstil güçlendirme malzemelerini yapıştırmak için kullanılan formülde devrim yarattı. Öte yandan TEMSATech platformu bünyesinde elektrikli araçların yanı sıra otonom araçlar, güç dağıtım ve araç şarj ünitesi, şarj istasyonları gibi çok farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz. 2025 toplam otobüs hacminin yarısından fazlasını elektrikli araçlar tarafından karşılamayı hedefliyoruz. Elektrikli araçlarda ihracatın payının da yüzde 80’lere ulaşmasını öngörüyoruz. Yapı malzemeleri grubumuzda, çevresel açıdan daha verimli özelliklere sahip 35 çimento ürünümüz bulunuyor.”

■ Tedarikçilerden CDP raporu ve net sıfır taahhüdü isteyeceğiz

“Ecovadis sürdürülebilir tedarikçi değerlendirmesi konusunda uluslararası bir standart. Tedarik zinciri yönetiminde 4 başlığa bakıyor: İnsan Hakları, Çevre, Sürdürülebilir Satınalma ve Etik konular. Şirketlerimiz tedarikçilerinden de Ecovadis değerlendirmesi istiyor. Diğer bir deyişle, tedarik zincirinin derinliklerine iniyor. Planlarımızdan biri de tedarikçilerimizde net sıfır emisyon haritalarını özendirmek ve CDP Değişikliği, CDP Su Programları’na raporlama yapmayı taahhüt net sıfır emisyon taahhüdünü kamuoyuna açıklayan tedarikçilerimize öncelik vermek.”

■ Yeşil Mutabakat’ın en önemli köşe taşlarından biri sürdürülebilir finansman

“AB Yeşil Mutabakatı’nın en önemli köşe taşlarından biri sürdürülebilir finansman. Biz tüm faaliyetlerimizde asgari oranda çevreye ve topluma zarar vermeme ilkesini benimsiyoruz. Akbank Türkiye’de ilk defa özel mevduat bankaları arasında uzun vadeli sürdürülebilir finansman hedefi vermiş bir banka. 2030’a kadar 200 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlama ve 15 milyar TL sürdürülebilir fon bakiyesi taahhüdü verdi. Sürdürülebilir finansman ürünlerini yalnızca önermiyoruz, diğer sektörlerimizde sürdürülebilir yatırımlar için kullanıyoruz. Geçtiğimiz yıl Enerjisa Üretim 650 milyon Euro’luk ‘Sürdürülebilirlik ile bağlantılı Kredi Sözleşmesi’ne imza attı. Bu sözleşme, Türkiye’de o dönemde kendi türünde ilk ve en büyük kredi sözleşmesi oldu.”