Sürdürülebilirlik alanındaki teşvik ve destekler

Robert C. Allen’ın The British Industrial Re­volution in Global Perspective adlı kitabında, Sanayi Devrimi’nin İngiltere’de gerçekleşmesi­nin temel nedeni olarak kömürün buhar makine­lerinde kullanılmaya başlanması gösterilir. Böy­lece üretim maliyetleri düşmüş, Uzak Doğu’daki ucuz iş gücüne rağmen İngiltere’de üretilen mal­lar rekabetçi ve kârlı hale gelmiştir. Günümüz­de ise durum tersine dönmüştür. İşletmelerin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla enerji kaynaklarını sınırsız kullanması artık bir avan­taj değil, aksine dezavantaj yaratmaktadır. Peki, enerji dönüşümünde geride kalan ülkeler ve iş­letmeler için neler yapılmaktadır? Gelişmekte olan ülkelerin enerji dönüşümlerini desteklemek amacıyla Taraflar Konferansı (COP) kapsamında uluslararası toplantılar düzenlenmekte, bu top­lantılarda gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülke­lere yönelik çeşitli teşvik ve destek programları üzerinde anlaşmalar yapmaktadır.

İşletmeler açısından ise Dünya Bankası, Avru­pa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa İmar ve Kal­kınma Bankası (EBRD) gibi kuruluşlar tarafın­dan çeşitli finansman ve destek paketleri sunul­maktadır. Türkiye’de de bu dönüşüm Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sağladığı vergi muafiyetleri ve Ticaret Bakanlığı’nın sunduğu teşvikler ara­cılığıyla desteklenmektedir. Teşvik ve destekler sadece bunlarla sınırlı kalmayıp aşağıda önemli olanlardan bazıları özetlenmiştir.

Yeşil mutabakata uyum projesi

Destek alacak şirketlerin öncelikle Responsib­leprogramına kabul olmaları gerekmektedir. Şir­ketlerin yeşil mutabakata uyum projesi desteğinin hedefleri doğrultusunda (Atık yönetimi, enerji ve­rimliliği, SKDM uyumu, karbon ayak izini düşür­mek gibi) almış oldukları danışmanlık hizmeti gi­derleri, 5 yıl süresince, yüzde 50 oranında ve top­lamda 17.640.256 liraya kadar Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Yeşil mutabaka­ta uyum projesi üç fazdan oluşmaktadır. Sürdü­rülebilirlik yol haritasının oluşturulması danış­manlığı (Faz 1), sürdürülebilirlik yol haritasında yer alan projelerin teknik ve finansal fizibilitesi­ne yönelik uygulama danışmanlığı (Faz 2) ile (Faz 3) izleme ve doğrulama danışmanlığıdır. İlaveten, sürdürülebilirlik yol haritasında yer alan bir ihti­yaca yönelik olmak kaydıyla, şirketlerin kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik sürdürülebilirlik ve bilişim danışmanlığı harcamaları ile sürdürülebi­lirlik raporunun hazırlanmasına dair danışman­lık ve eğitim giderleri de desteklenmektedir.

Pazara giriş belgesi desteği

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağ­lığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabil­mesini teminenakredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belge­lerine yönelik giderlerin desteklenmesi amaçlan­maktadır. Şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruh­satlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve 2026 yılı itibariyle şirket başına yıllık 19.728.672 TL’ye kadar desteklenmektedir.

TURQUALITY devletin marka büyütme fon’u

Bu destekten öncelikle Marka/TURQUALITY Destek Programı kapsamında yer alan şirketler yaralanacak olup şirketlerin ilk beş yıllık dönem­lerinde sürdürülebilirlik altyapılarını geliştirmek amacıyla sürdürülebilirliği ilişkin danışmanlık alımları desteklenecektir. Destek tutarı ise har­cama tutarlarının %50`si (üst limit 27.962.050) olarak belirlenmiştir.

Uluslararası rekabetçiliğin geliştirmesi Ur-Ge proje desteği

UR-GE desteği ile henüz ihracat yapmaya baş­lamamış firmaların ihracatla tanışarak düzenli ih­racatçılar olabilmeleri ve mevcut ihracatçıların küresel pazarlardaki gelişmelere adapte olması­na yönelik yetkinlikler kazanmaları amaçlanmak­tadır. Örneğin aynı sektörde faaliyet gösteren 15 üretici birlikte hareket ederek bu destekten fayda­lanabilir. Bu destekten ise şirketlerden ziyade şir­ketlerin üyesi oldukları organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, Sektörel Dış Tica­ret Şirketleri, gibi kurum ve kuruluşlardır.Şirket­lerin bir araya gelerek oluşturdukları projelerin ihtiyaç analizi yapılarak, eğitim, danışmanlık, ta­nıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri %75 oranında desteklenmektedir.