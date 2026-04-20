Sürdürülebilirlik ekonomisi
Sera gazlarının atmosferde bıraktığı zararları telafi etmenin iki temel yolu vardır. İlki sera gazlarının ortaya çıkmadan engelleyen proaktif çözüm diğeri ise sera gazlarının ortaya çıkardığı hasarı azaltan reaktif çözümdür. Bunun dışında farklı çözüm arayışlarıda devam etmektedir. Örneğin atmosferde bulunan karbondioksitin kimyasal yollar ile tutulup kömür ve petrol damarlarına sıvılaştırılarak enjekte edilmesi için denemeler yapılıyor olsa da, dünyada yaygınlaşması ve uzun dönemde ne kadar işe yarayacağı konusunda yapılacak çalışmalar zaman alacaktır. Bu nedenle sanayileşmenin her geçen gün atmosfere saldığı karbon miktarını azaltılmak için daha reaktif çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çözümlerin başında ise orman alanlarının artırılması gelmektedir.
Orman alanlarının sera gazı azaltımın da ki önemi
Orman alanlarımız ülke yüzölçümünün %30’unu kapsamakta olup anayasamızda ise 169 ve 170’inci maddelerle koruma altına alınmıştır. Orman alanlarının en önemli katkısı atmosferi rehabilite özelliğinin vazgeçilemeyecek kadar kıymetli olmasından gelmektedir. Tek dezavantajı ise bu katkıyı hemen veremeyecek oluşudur. Çünkü bir fidanın atmosfere sağlayacağı olumlu katkı için 50 yıllık bir bekleme süreci bulunmaktadır. Dolayısıyla ormanlarımız, Akdeniz Havzası’nda yer alan ülkemiz için iklim krizini önleme yönündeki uluslararası çabaların ön saflarında yer almasını sağlamaktadır. Ayrıca ülkemiz, güncellenmiş birinci ulusal katkı beyanında; enerji, sanayi, ulaştırma, arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık dâhil tüm ana sektörleri kapsayan, ekonominin geneline yönelik sera gazı emisyon azaltım hedefi belirlemiş ve 2030 yılı itibarıyla sera gazı emisyonlarını %41 azaltma taahhüdü sunmuştur.
Yutaklara neden ihtiyaç duyuldu
Sera gazı salımının doğaya verdiği zararlar tek bir sektörü ilgilendirmediği gibi tek bir kamu kurumu tarafından da yönetilebilecek bir süreç değildir. Dolayısıyla sera gazı salımıyla mücadelede birçok kamu/özel kurumun eşgüdümlü hareket etmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Örneğin sera gazı salımlarının doğaya verdiği zararın azaltılmasında enerji kaynağının fosil yakıttan yeşil enerjiye çevirimi başta gelirken bu dönüşümün imkânsız olduğu sektörlerde ise karbon yutak alanlarının artırılmasıyla emisyon salımlarının doğaya verdiği zararlar telafi edilmeye çalışılmaktadır. Öte yandan bugünlerde meclis gündemindeki kanun taslağında, karbon yutaklarının artırılması ve işletilmesi yönünde değişiklikler ele alınacaktır. İlgili kanun madde taslağında karbon yutak ormanları; optimum karbon tutumu ve/veya karbon kredilendirilmesi amacıyla planlanan ve yönetilen, kamu kurum ve kuruluşları ya da gerçek ve tüzel kişiler tarafından devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda veya sahipli arazilerde tesis edilecek ormanlık alanlar olarak tanımlanmıştır.
Karbon yutaklarının karbon kredilere çevrimi
Meclisteki taslak kanunla, Orman Genel Müdürlüğü’ne karbon yutak ormanları kurma, bedel karşılığı kurdurma ve tahsis etme yetkisi verilerek, karbon yutak ormanı olarak tanımlanan alanların karbon sertifikası karşılığında ticarete konu edileceği, metalaşacağı ve bu süreci yönetecek pozisyon öngörülmektedir. Tabi burada yutak alanlardan elde edilen karbon kredilerinin yönetimini iklim kanunuyla birlikte düşünmek gerekiyor. Şöyle ki; İklim kanunuyla beraber emisyon ticaret sistemi ve gönüllü taahhütler kapsamında yapılacak karbon kredilendirme ve denkleştirme sistemi için gerekli olan yetki (karbon kredisine çevirme ve piyasada yönetme yetkisi) iklim değişikliği başkanlığına verilmiştir. Peki, bu krediler nerede ve nasıl kullanılacak? Karbon yutakları aracılığıyla elde edilen karbon kredileri; sınırda karbon düzenleme mekanizması ve Paris İklim Anlaşması’nın 6’ncı maddesi kapsamında değerlendirilerek, hem işletmelerin hem de ülkelerin emisyonlarını belirlenen eşik değerlerin altına indirmelerine katkı sağlayacaktır.
|Borsa
|14.587,93
|2,72 %
|Dolar
|44,8408
|-0,04 %
|Euro
|52,7608
|-0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1738
|-0,24 %
|Altın (GR)
|6.948,70
|0,54 %
|Altın (ONS)
|4.831,93
|0,86 %
|Brent
|88,2215
|-6,48 %