Sürdürülebilirlik ekonomisi

Sera gazlarının atmosferde bıraktığı za­rarları telafi etmenin iki temel yolu var­dır. İlki sera gazlarının ortaya çıkmadan engelleyen proaktif çözüm diğeri ise sera gazlarının ortaya çıkardığı hasarı azaltan reaktif çözümdür. Bunun dışında farklı çö­züm arayışlarıda devam etmektedir. Örne­ğin atmosferde bulunan karbondioksitin kimyasal yollar ile tutulup kömür ve petrol damarlarına sıvılaştırılarak enjekte edil­mesi için denemeler yapılıyor olsa da, dün­yada yaygınlaşması ve uzun dönemde ne kadar işe yarayacağı konusunda yapılacak çalışmalar zaman alacaktır. Bu nedenle sa­nayileşmenin her geçen gün atmosfere sal­dığı karbon miktarını azaltılmak için daha reaktif çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çözümlerin başında ise orman alanları­nın artırılması gelmektedir.

Orman alanlarının sera gazı azaltımın da ki önemi

Orman alanlarımız ülke yüzölçümünün %30’unu kapsamakta olup anayasamızda ise 169 ve 170’inci maddelerle koruma altı­na alınmıştır. Orman alanlarının en önemli katkısı atmosferi rehabilite özelliğinin vaz­geçilemeyecek kadar kıymetli olmasından gelmektedir. Tek dezavantajı ise bu katkı­yı hemen veremeyecek oluşudur. Çünkü bir fidanın atmosfere sağlayacağı olumlu katkı için 50 yıllık bir bekleme süreci bulunmak­tadır. Dolayısıyla ormanlarımız, Akdeniz Havzası’nda yer alan ülkemiz için iklim kri­zini önleme yönündeki uluslararası çaba­ların ön saflarında yer almasını sağlamak­tadır. Ayrıca ülkemiz, güncellenmiş birinci ulusal katkı beyanında; enerji, sanayi, ulaş­tırma, arazi kullanımı, arazi kullanım deği­şikliği ve ormancılık dâhil tüm ana sektör­leri kapsayan, ekonominin geneline yönelik sera gazı emisyon azaltım hedefi belirlemiş ve 2030 yılı itibarıyla sera gazı emisyonları­nı %41 azaltma taahhüdü sunmuştur.

Yutaklara neden ihtiyaç duyuldu

Sera gazı salımının doğaya verdiği zarar­lar tek bir sektörü ilgilendirmediği gibi tek bir kamu kurumu tarafından da yönetilebi­lecek bir süreç değildir. Dolayısıyla sera ga­zı salımıyla mücadelede birçok kamu/özel kurumun eşgüdümlü hareket etmesi zorun­luluğu bulunmaktadır. Örneğin sera gazı sa­lımlarının doğaya verdiği zararın azaltılma­sında enerji kaynağının fosil yakıttan yeşil enerjiye çevirimi başta gelirken bu dönüşü­mün imkânsız olduğu sektörlerde ise kar­bon yutak alanlarının artırılmasıyla emis­yon salımlarının doğaya verdiği zararlar te­lafi edilmeye çalışılmaktadır. Öte yandan bugünlerde meclis gündemindeki kanun taslağında, karbon yutaklarının artırılması ve işletilmesi yönünde değişiklikler ele alı­nacaktır. İlgili kanun madde taslağında kar­bon yutak ormanları; optimum karbon tutu­mu ve/veya karbon kredilendirilmesi ama­cıyla planlanan ve yönetilen, kamu kurum ve kuruluşları ya da gerçek ve tüzel kişiler tarafından devletin hüküm ve tasarrufu al­tındaki alanlarda veya sahipli arazilerde te­sis edilecek ormanlık alanlar olarak tanım­lanmıştır.

Karbon yutaklarının karbon kredilere çevrimi

Meclisteki taslak kanunla, Orman Genel Müdürlüğü’ne karbon yutak ormanları kur­ma, bedel karşılığı kurdurma ve tahsis etme yetkisi verilerek, karbon yutak ormanı ola­rak tanımlanan alanların karbon sertifika­sı karşılığında ticarete konu edileceği, me­talaşacağı ve bu süreci yönetecek pozisyon öngörülmektedir. Tabi burada yutak alan­lardan elde edilen karbon kredilerinin yö­netimini iklim kanunuyla birlikte düşün­mek gerekiyor. Şöyle ki; İklim kanunuyla beraber emisyon ticaret sistemi ve gönül­lü taahhütler kapsamında yapılacak karbon kredilendirme ve denkleştirme sistemi için gerekli olan yetki (karbon kredisine çevir­me ve piyasada yönetme yetkisi) iklim de­ğişikliği başkanlığına verilmiştir. Peki, bu krediler nerede ve nasıl kullanılacak? Kar­bon yutakları aracılığıyla elde edilen kar­bon kredileri; sınırda karbon düzenleme mekanizması ve Paris İklim Anlaşması’nın 6’ncı maddesi kapsamında değerlendiri­lerek, hem işletmelerin hem de ülkelerin emisyonlarını belirlenen eşik değerlerin al­tına indirmelerine katkı sağlayacaktır.