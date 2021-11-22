Sürdürülebilirlik ile iklim değişikliği gündemimizde

Metro Türkiye’den daha sürdürülebilir bir dünya için yeni proje

30 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliği işinin merkezine yerleştirmeyi hedefleyen Metro Türkiye, kendi operasyonlarındaki çalışmalarından sonra HORECA (otel, restoran, kafe) işletmelerinin de sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemek ve onlara yol göstermek için projeler üretiyor. Bu kapsamda son olarak Metro Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun web sayfası üzerinde “Sürdürülebilirlik Web Portalı”nı hayata geçiren Metro Türkiye, işletmelerin sürdürülebilirliğe hangi adımlarla yaklaşacağını ve müşterilerine sürdürülebilir ürün ve hizmet sunabilmesini sağlayan önemli bilgi ve çözüm önerilerini portalda paylaşıyor. Ayrıca portal üzerinden ulaşılabilen “Atık Azaltım Menüsü” ile işletmeler, kahvaltılıklardan çorbalara, mezelerden ana yemeklere kadar atığı azaltılmış yemekler hazırlamak için örnekleriyle birlikte reçeteler de bulabiliyorlar.

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Sirha İstanbul’un da ana teması “sürdürülebilirlik”ti

Uluslararası Sirha İstanbul Fuarı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yılki ana teması “sürdürülebilirlik” olan fuarda daha fazla üretmenin değil, daha verimli ve daha doğru üretmenin önemine değinilirken düzenlenen panellerle sürdürülebilir menüler, profesyonel mutfaklarda sürdürülebilirlik ve eko gastronomi, tedarik zincirinde şeffaflık ve izlenebilirlik, Türkiye’de dikey tarım ve sürdürülebilir bir ekosistemde dikey tarımın faydaları ve daha birçok konu konuşuldu. Fuarda, HoReCa sektöründeki yenilikler de paylaşıldı.

SALT’ta tartışılıyor: İklim değişikliği sürmekte “Bu son şansımız mı?”

SALT’ın, Garanti BBVA desteğiyle gerçekleştirdiği iklim değişikliği odaklı “Bu son şansımız mı?” konuşma programı, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) işbirliğiyle 27 Kasım’a kadar yapılacak çevrimiçi konuşmalarla devam ediyor.

Akfen Holding’in sanat alanı Loft Art, kapılarını açıyor

Akfen Holding, kuruluşunun 45’inci yılında sanat dalında önemli projeyi hayata geçiriyor. Holding’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirmiş olduğu sanat alanı Loft Art, İstanbul Beşiktaş’taki Nisbetiye On’da kapılarını açıyor. 23 Kasım’da ön gösterimi yapılacak ve 2 Ocak’a kadar gezilebilecek Humano sergisi ile açılacak sanat alanında genç sanatçıların eserlerine yer veriliyor. Loft Art’daki sergilerde satışı yapılan eserler Akfen Holding çatısı altında kadın, genç ve çocukları merkezine alan çalışmalarda bulunan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) projelerine de kaynak olacak.

“Sabancı Vakfı sanatın gücüne inanıyor ve ödüllendiriyor”

Merhum Sakıp Sabancı’nın kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı’nın devam ettirdiği “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri”, 28. kez sahipleriyle buluştu. Ödül töreninde konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak sanatın gücüne sonuna kadar inanıyor ve kuruluşumuzdan bugüne yarım asra yaklaşan tarihimizde sürdürdüğümüz faaliyetlerde kültür sanata apayrı bir önem veriyoruz. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri, Türkiye’de kariyerlerinin başındaki sanatçıları desteklemek ve gençleri sanata teşvik etmek için 1994 yılında rahmetli Sakıp Sabancı tarafından başlatıldı” dedi.

Grup Gündoğarken’in müzikal yolculuğu Trump Sahne’de

‘Ellerimde Çiçekler’, ‘Gibi Gibiyim’, ‘Ankara’dan Abim Geldi’ ve ‘Sensiz Olmaz’ gibi şarkılara imza atan Grup Gündoğarken, 22 Kasım Pazartesi Trump Sahne’de sevenleriyle buluşacak.

Özen Altıparmak, “Ana gayemiz dünyaya fayda sağlamak!”

Sektörde 41. yılını geride bırakan Balparmak’ın arı ürünleri ve bitkisel ürün karışımlı takviye edici gıda markası Apitera’nın yenilenen yüzü ile genişleyen ürün ailesi tanıtıldı. Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, “Ana gayemiz dünyaya fayda sağlamak! Bu nedenle sadece bal satmıyor; arının doğaya, yaşamımıza ve dünyamıza katkılarının herkes tarafından fark edilmesi için elimizi taşın altına koyuyoruz” dedi.

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu. Bakanlığa bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Türk sanatçıların son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamına yeni eserler kazandırmak, buna bağlı olarak sanatçıların verimini artırmak amacıyla, 1939 yılından beri düzenlenen yarışma bu yıl “İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı” temasıyla gerçekleştirilmişti.

Pritt ve TOÇEV’den “Çocuklar İçin Üretiyoruz” projesi…

Pritt ve kalplerinde eğitim ışığı taşıyan çocuklara fırsat eşitliği sunmayı amaçlayan TOÇEV, “Çocuklar İçin Üretiyoruz” projesi için bir kez daha bir araya geldi. İki yıldır hayata geçirilen proje kapsamında Pritt bu defa Instagram platformu üzerinden bir kampanya gerçekleştirdi. Kampanyaya katılanların yaptıkları her bir paylaşım çocukların hayallerini gerçekleştirmek üzere TOÇEV’e bağışa dönüştü.