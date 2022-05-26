Sürdürülebilirlik ödüllerine sahip bir turistik tesisin 7 özelliği

Türkiye, doğası, tarihi ve modern tesisleriyle Avrupa, Orta Doğu ve Asya başta olmak üzere tüm dünya için son derece cazip seçenekler sunarak ön plana çıkıyor. Ancak, küresel rekabette güçlenmemiz için tesislerimizin sürdürülebilirlik çalışmalarına ağırlık vermesi ve tüm süreçlerini gözden geçirmesi gerekiyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük kaynak ayıran Club Marvy, bu bağlamda tüm otellerimize örnek alabilecekleri bir rol model sunuyor. Club Marvy, müşteri memnuniyetinden gıda güvenliğine, çevre politikalarından yerel yönetim sistemlerine kadar tüm süreçlerinde önceliği doğanın korunması ve iyileşmesine tanıyor. 2017 yılında, İzmir’in Kesre Koyu’mdaki 160 bin metrekarelik bir alanda hizmete açılan Club Marvy, çevre duyarlılığı ekseninde yaptığı çalışmaları ve yerel kuruluşlarla birlikte yürüttüğü çevre etkinlikleri sonucu Yeşil Yıldız, Mavi Bayrak, TUI Çevre Şampiyonu, Travelife Gold gibi değerli ödüllere layık görülmüş bir tesis. Club Marvy’ye bu ödülleri kazandıran sürdürülebilirlik vizyonunu 7 maddede özetlemeyi diliyorum.

Bilinçli su tüketimi

Yer altı su kaynaklarının tükenmesini engellemek amacı ile Club Marvy’de Deniz Suyu Reverse Osmosis teknolojisi tercih ediliyor. Deniz suyu Reverse Osmosis sisteminden geçen su, depolara alınarak tesisin tüm su ihtiyacı bu temiz sudan sağlanıyor. Bu suların hem mikrobiyolojik hem de kimyasal analizleri sürekli yapılarak içme ve kullanma suları kriterlerine uygunluğu denetleniyor. Kara Suyu Reverse Osmosis sistemine göre daha yüksek maliyetli olan bu teknoloji sayesinde Club Marvy, bölgedeki yer altı su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunuyor.

Atık sular tesis bünyesinde yer alan arıtma sisteminde arıtılarak bahçe sulama deposuna aktarılıyor. Ayrıca atık su arıtma sisteminde kullanılan yararlı bakteriler bahçe sulama suyu ile birlikte toprağa verildiği için doğal gübre görevi görüyor ve toprağın zenginleşmesini sağlıyor.

Atık Yönetim Planı

Club Marvy’nin çevreyi ve doğal yaşamı korumak için yaptığı çalışmaların başında atık yönetim planı bulunuyor. Tesis yönetimi, tüm çalışanlarına ve bölge halkına ambalaj atıklarının çöp değil, geri dönüşebilir malzemeler olduğu bilincini yerleştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Club Marvy personeli için eğitimler, misafirleri için aktiviteler ve bölge halkı için yerel kuruluşlar ile etkinlikler düzenlenliyor. Club Marvy’nin hem personel hem misafir alanlarında atık ayrıştırmalı çöp kovaları bulunuyor. Ayrıştırılan ambalaj atıkları yetkili ve lisanslı firmalar tarafından bertaraf ediliyor.

Club Marvy’de sağlıklı kullanım süresi geçmiş, niteliği bozulmuş veya kontamine olmuş tehlikeli atıklar için özel bir yönetim protokolü oluşturulmuş. Bu protokolde amaç Club Marvy bünyesinde gerçekleşen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan tehlikeli atıkların, insan ve çevre sağlığına zarar vermeden, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi. Tıbbi atıklar, atık bitkisel yağlar, atık piller, akümülatörler, flüoresan lamba atıkları, zirai kutu ilaç atıkları, kontamine atıklar, madeni yağ ve antifriz atıkları, sprey kutusu ve soğutucu gaz tüp atıkları, kartuş-toner atıkları, elektrikli ekipman atıkları, kablo atıkları, reşo ve kandil yakıtları tehlikeli atık kapsamında değerlendirilerek diğer atıklardan ayrı bir alanda atık kodları ile yönetmeliğe uygun, geçici olarak depolanıyor ve lisanslı firmalara imha için teslim ediliyor.

Deniz yaşamında biyoçeşitliliğe saygı

Club Marvy kıyılarında bolca görülen, halk arasında erişte olarak da adlandırılan deniz çayırları; doğal deniz yaşamı için vazgeçilmez bir yaşam alanı sunuyor. Tropikal ormanlardan daha fazla organik madde üreten deniz çayırları biyoçeşitliliğe ev sahipliği yaparken, sudaki oksijen miktarını da arttırarak kirliliği önlüyor ve deniz canlılarının yaşamsal faaliyetlerine katkıda bulunuyor. Ayrıca perde görevi görerek güçlü akıntı ve dalgaları önlüyor, suyun hareketi ile süpürme görevi görüyor: Böylece, suyun daha berrak ve parlak görünmesini sağlıyor. Üstelik balıklar ve diğer deniz canlıları için bir yuvalama ve yavruların korunması için sığınak görevi üstlenerek deniz canlılarının erken dönemlerde doğal seleksiyondan etkilenmesini engelliyor. Club Marvy, deniz çayırlarının deniz yaşamının geleceği için önemini misafirlerine de anlatarak, bu bilinci yaygınlaştırıyor.

Sürdürülebilir gıda yönetimi

Ege’nin yerel ürünlerine ve zanaatına verdiği değeri her alanda gösteren Club Marvy, “Marvy Cuisine” adlı mutfak konseptini, geleneksel Ege sofralarından ilham alarak, alışılmışın dışında bir mutfak kültürü üzerine kurmuş. Restoranlarında yerel değerlerle uluslararası tatları bir araya getiren menüler sunuyor.

Club Marvy’de çoğunlukla organik gıdalar tercih ediliyor. Marvy Cuisine’de kullanılan organik gıdalar tesisin kurucusu aileye ait organik sertifikalı çiftlikten temin ediliyor. Marvy Cuisine’de organik ürün kullanımı tercih edilmesinin ana sebebi ‘Sonraki Nesillere Yaşanabilir bir Doğa Bırakma.’’ felsefesi. Mutfak üretim alanında kullanılan gıdaların israfını olabildiğince engellemek için yumurta kabuklarının geri dönüşümünden çay posasının gübrede kullanımı, kuş besini ayrıştırmasına kadar pek çok proje uygulanıyor.

Yerel ekonomiye katkı

Ege kasabalarındaki sade yaşam tarzı, Club Marvy’nin modern bir mimari yaklaşımla tasarlanan odalarında en yalın haliyle yaşatılıyor. Club Marvy’nin dekorasyon ve mobilyalarında tamamen yöre ustalarının elinden çıkan hasır işleri, doğal boyalarla boyanarak el tezgâhlarında dokunan yerel tekstiller ve bölgeden çıkarılan mermerler kullanılıyor. Ege ruhunu yansıtan bu anlayışla yerel zanaatkarlar da desteklenmiş oluyor. Odalardaki tüm kişisel bakım ürünleri, Club Marvy markasına özel seçilen esanslardan organik olarak üretiliyor ve misafirlerin kullanımına sunuluyor.

Club Marvy ihtiyaçlarını mümkün olduğunca yerel satıcılardan temin ederek, bölgenin kalkınmasının yanı sıra yerel satıcıların kaliteli ve daha iyi üretim yapmasına ve çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirilmesine katkıda bulunuyor.

Club Marvy’de doğal kaynak kullanımı azaltılıyor; toprağa, suya, havaya verilen zararın minimum düzeye indirilmesi ve mümkünse ortadan kaldırılabilmesi için yoğun çalışmalar yapılıyor. Yerel halkın istihdamı ve gelişimi için çalışmalar yürütüyor.

Çalışanlara yönelik sürdürülebilirlik eğitim programları

Club Marvy’nin yıllık eğitim planları doğrultusunda yeni işe başlayan personel için iş başı yapmadan önce kurum kültürünü tanıtmak, hizmet bilgilerinden haberdar olmalarını sağlamak ve tüm otel yöneticileri ile tanıştırmak amacıyla iki günlük oryantasyon eğitim programı düzenleniyor. Bu program dahilinde çalışanların hem mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek, hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim içerikleri yer alıyor.

Bunların dışında eğitim planında hijyen ve çevre eğitimleri veriliyor. Çevre eğitimleri; çevre temizliği, doğal hayatın korunması, atıkları doğru ayrıştırma, atık azaltma, kimyasalların güvenli kullanımı gibi konular içeriyor..

Tüm canlılara saygı

Her ay Club Marvy’de “Ayın Çevreye Duyarlı Personeli” seçimi yapılıyor. Ayın çevreye duyarlı personeli seçiminde çalışanlar, çevreye verdiği önem, atık ayrıştırma ve çevre prosedürlerine hâkimiyet gibi konularda değerlendiriliyor. Belirlenen adaylar arasından oylama ile seçilen ayın çevreye duyarlı çalışanına WWF’ten nesli tükenmekte olan bir hayvanlar arasından bir tanesini evlat edindiğini gösteren bir sertifika armağan ediliyor. Club Marvy ekibi düzenli olarak hayvan barınaklarını ziyaret ediyorlar. Mama ve otelde kullanılmayacak durumda olan tekstillerin barınaklara ulaştırılmasında yardımcı oluyorlar.

Liseli öğrenciler kadın dans tiyatrosuyla şiddete hayır diyor

Açı Lisesi öğrencilerinin kurduğu “Kadın Dans Tiyatrosu”, farklı mekanlarda performanslar sergiliyor. KADIN isimli bu proje geniş kitlelerde kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Kadın Dans Tiyatrosu bugüne kadar üç farklı kadının öyküsünü oyunlaştırarak farklı mekanlarda sahneledi. Elde edilen geliri farklı sivil toplum kuruluşlarına bağışladı.

Kadın Dans Tiyatrosu ekibi bugünlerde 1 Haziran 2022’de Haliç Kongre Merkezi Perakende Günleri’nde gerçekleşecek bir özel gösteriye hazırlanıyorlar.

Bu performansın tümü daha sonra 10 Haziran 2022’de İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda sahnelenecek.

SOYSAL sponsorluğunda yapılan ve geliri Türkiye Yardımseverler Derneği “Kadın ve Çocuk Güvende” fonuna bağışlanacak gösterinin biletlerine Passo’dan ulaşabilir ve bu harika projeye siz de destek olabilirsiniz.

Her performans bir desteğe dönüşüyor

Kadın Dans Tiyatrosu fikriyle yola cıkan öğrenciler ilk adım olarak, proje grubu oluşturdular. Daha sonra, Açı Lisesi film kulübü desteği ile projeyi anlatan bir tanıtım filmi çektiler.

https://www.youtube.com/watch?v=Dse8PYJ6_24

Projenin ilk gösterimi için sahne ve sponsor arayışına girerek ilk performanslarını 30 Mayıs 2019’da Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 650 kişilik salonda gerçekleştirdiler. Performanstan elde edilen geliri TOÇEV’e bağışladılar.

İkinci performanslarını, ana sponsorları İstanbul Dolmabahçe Rotary Kulübü ile 13 Aralık 2019 tarihinde Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiler. Bu performanstan elde edilen geliriyse Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)’na bağışladılar. Bu bağış ile İlk Adım Kadın Kooperatifi’ne dokuma tezgahı alınmasına destek oldular.

Üçüncü performanslarını TEV(Türk Eğitim Vakfı) için, 23 Şubat 2020 tarihinde Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiren grup, bu geliri TEV kız çocukları fonuna bağışladılar.

Tebrikler...

Kadın Dans Grubu için çalışan gençlerimizi, velilerini, Açı Lisesi Yönetimini ve KADIN grubuna destek olan tüm sponsorları kutluyor, Kadın Dans Grubu gibi gençlik insiyatiflerinin çoğalmasını diliyoruz.