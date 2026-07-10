Sürdürülebilirlik performansınızı nasıl geliştirebilirsiniz?
“Ölçemezseniz yönetemezsiniz” sözü ile özdeşleşen yönetim bilimci Peter Drucker iş dünyasına “hedeflere göre yönetim” kavramını kazandırmıştı. Performansınızı artırabilmek için ölçülebilir hedefler gerekir. Hedefleri gerçekleştirmek, işinizi iyileştirebilmek ve geliştirebilmek için referans noktalarına ve karşılaştırılabilir verilere ihtiyaç vardır. Böylece nereden nereye geldiğinizi anlayabilir, nereye gideceğinizi planlayabilirsiniz. Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact Türkiye tarafından Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu iş birliğiyle hazırlanan “2025 İlerleme Bildirimi Analizi” bulguları, iş dünyasına yeni hedefler için yol gösteriyor. Türkiye’de sürdürülebilirlik verisi olarak bu kapsamda gerçekleşen ilk çalışma olan analiz, UN Global Compact katılımcısı şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemelerini Avrupa ve küresel verilerle karşılaştırmalı gösteriyor.
Türkiye’den 250 şirketin, küresel ölçekte 153 ülkeden 11.435 şirketin sürdürülebilirlik verilerini temel alıyor. Dünya, Avrupa ve Türkiye ortalamaları, Türkiye’deki büyük şirketler ve KOBİ’lerin sürdürülebilirlik performanslarına ilişkin karşılaştırmalı veriler sunuyor.
Türk iş dünyası önemli bir gelişme ivmesi yakaladı
UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Güliz Öztürk, Türkiye iş dünyasının sürdürülebilirlikte önemli bir gelişim ivmesi yakaladığını belirterek analiz sonuçlarını şöyle değerlendiriyor: “Yönetişimden çevreye, insan haklarından yolsuzlukla mücadeleye kadar birçok göstergede küresel ve Avrupa ortalamalarına yaklaşan, hatta bazı alanlarda öne geçen bir performans görüyoruz. Politika sahipliğinde güçlüyüz. Başarıyı belirleyecek olan unsur ise, bu yapıların operasyonel süreçlere ve değer zincirlerine ne ölçüde yansıtılacağı. KOBİ’lerimiz veri olgunluğu, bütçe ve uzman insan kaynağında yapısal zorluklar yaşıyor ancak dönüşüme istekliler ve uyuma yönelik hazırlanıyorlar. Dönüşüm, büyük şirketlerin değer zincirlerindeki işletmeleri desteklemesine de bağlı.”
Performans için 8 öncelikli eylem alanı
Analiz, Türkiye iş dünyasının sürdürülebilirlik performansını geliştirecek 8 öncelikli eylem alanı öneriyor: 1. Ölçülebilir hedefler ve yıllık ilerleme göstergeleri belirlemek. 2. Sürdürülebilirlik yönetişimini operasyonel karar alma süreçlerine derinleştirmek. 3. Değer zinciri yaklaşımını güçlendirmek. 4. İnsan hakları ve çalışma standartlarında durum tespiti süreçlerini kurumsallaştırmak. 5. Çevre alanında taahhütlerden sistematik uygulamaya geçmek. 6. İklim eyleminden dayanıklı dönüşüme geçmek. 7. Yolsuzlukla mücadelede iç mekanizmaları dış denetimle desteklemek. 8. Veri kalitesi, doğrulama ve şeffaflığı güçlendirmek. İlk adım, ölçülebilir hedefleri netleştirmek. Sürdürülebilirlikte politika ve taahhütlerinin olması önemli bir başlangıç. Taahhütlerin zamana bağlı, sorumluları tanımlanmış ve performans göstergeleriyle ilişkilendirilmiş biçimde kurgulanması gerek. Hesap verebilirlik kültürünün güçlenmesi için çevre, insan hakları, çalışma standartları, yolsuzlukla mücadele ve yönetişim alanlarında taahhütlerin kamuya açık paylaşılması ve yıllık ilerlemenin raporlanması önemli.
Yaklaşık 160 üzeri ülkede 20.000 üzeri şirket ve 4.500 üzerinde şirket dışı üyesi olan UN Global Compact, iş dünyasının sürdürülebilirlik yolculuğunda 2025 yılında nerede olduğunu verilerle gösteriyor. Bulgular, gelişim hedefleri belirlemek için önemli bir referans noktası. Analiz, yol haritasında öncelikleri alanları da öneriyor. İş dünyası bu veriler ve öneriler ile sürdürülebilirlikte nereye gidecek? Bir sonraki analizde hep birlikte göreceğiz.
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