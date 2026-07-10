Sürdürülebilirlik performansınızı nasıl geliştirebilirsiniz?

“Ölçemezseniz yönetemezsiniz” sö­zü ile özdeşleşen yönetim bilim­ci Peter Drucker iş dünyasına “hedeflere göre yönetim” kavramını kazandırmış­tı. Performansınızı artırabilmek için öl­çülebilir hedefler gerekir. Hedefleri ger­çekleştirmek, işinizi iyileştirebilmek ve geliştirebilmek için referans noktalarına ve karşılaştırılabilir verilere ihtiyaç var­dır. Böylece nereden nereye geldiğinizi anlayabilir, nereye gideceğinizi planla­yabilirsiniz. Dünyanın en büyük kurum­sal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Glo­bal Compact Türkiye tarafından Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu iş birliğiyle hazırlanan “2025 İlerleme Bildirimi Analizi” bulguları, iş dünyası­na yeni hedefler için yol gösteriyor. Tür­kiye’de sürdürülebilirlik verisi olarak bu kapsamda gerçekleşen ilk çalışma olan analiz, UN Global Compact katılımcısı şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemelerini Avrupa ve küresel verilerle karşılaştırmalı gösteriyor.

Türkiye’den 250 şirketin, küresel öl­çekte 153 ülkeden 11.435 şirketin sürdü­rülebilirlik verilerini temel alıyor. Dün­ya, Avrupa ve Türkiye ortalamaları, Tür­kiye’deki büyük şirketler ve KOBİ’lerin sürdürülebilirlik performanslarına iliş­kin karşılaştırmalı veriler sunuyor.

Türk iş dünyası önemli bir gelişme ivmesi yakaladı

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Güliz Öztürk, Türkiye iş dünyasının sürdürülebilirlikte önem­li bir gelişim ivmesi yakaladığını belirte­rek analiz sonuçlarını şöyle değerlendi­riyor: “Yönetişimden çevreye, insan hak­larından yolsuzlukla mücadeleye kadar birçok göstergede küresel ve Avrupa or­talamalarına yaklaşan, hatta bazı alanlar­da öne geçen bir performans görüyoruz. Politika sahipliğinde güçlüyüz. Başarıyı belirleyecek olan unsur ise, bu yapıların operasyonel süreçlere ve değer zincirle­rine ne ölçüde yansıtılacağı. KOBİ’leri­miz veri olgunluğu, bütçe ve uzman insan kaynağında yapısal zorluklar yaşıyor an­cak dönüşüme istekliler ve uyuma yöne­lik hazırlanıyorlar. Dönüşüm, büyük şir­ketlerin değer zincirlerindeki işletmeleri desteklemesine de bağlı.”

Performans için 8 öncelikli eylem alanı

Analiz, Türkiye iş dünyasının sürdürü­lebilirlik performansını geliştirecek 8 ön­celikli eylem alanı öneriyor: 1. Ölçülebilir hedefler ve yıllık ilerleme göstergeleri be­lirlemek. 2. Sürdürülebilirlik yönetişimi­ni operasyonel karar alma süreçlerine de­rinleştirmek. 3. Değer zinciri yaklaşımını güçlendirmek. 4. İnsan hakları ve çalışma standartlarında durum tespiti süreçlerini kurumsallaştırmak. 5. Çevre alanında ta­ahhütlerden sistematik uygulamaya geç­mek. 6. İklim eyleminden dayanıklı dönü­şüme geçmek. 7. Yolsuzlukla mücadelede iç mekanizmaları dış denetimle destek­lemek. 8. Veri kalitesi, doğrulama ve şef­faflığı güçlendirmek. İlk adım, ölçülebi­lir hedefleri netleştirmek. Sürdürülebi­lirlikte politika ve taahhütlerinin olması önemli bir başlangıç. Taahhütlerin zama­na bağlı, sorumluları tanımlanmış ve per­formans göstergeleriyle ilişkilendirilmiş biçimde kurgulanması gerek. Hesap vere­bilirlik kültürünün güçlenmesi için çev­re, insan hakları, çalışma standartları, yolsuzlukla mücadele ve yönetişim alan­larında taahhütlerin kamuya açık payla­şılması ve yıllık ilerlemenin raporlanma­sı önemli.

Yaklaşık 160 üzeri ülkede 20.000 üzeri şirket ve 4.500 üzerinde şirket dışı üye­si olan UN Global Compact, iş dünyası­nın sürdürülebilirlik yolculuğunda 2025 yılında nerede olduğunu verilerle göste­riyor. Bulgular, gelişim hedefleri belir­lemek için önemli bir referans noktası. Analiz, yol haritasında öncelikleri alan­ları da öneriyor. İş dünyası bu veriler ve öneriler ile sürdürülebilirlikte nereye gi­decek? Bir sonraki analizde hep birlikte göreceğiz.