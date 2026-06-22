Sürdürülebilirlik raporlamasında gönüllü ve zorunlu raporlama türleri

Sürdürülebilirlik, iş dünyasında uzun yıllar boyunca bir halkla ilişkiler fa­aliyeti veya kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak görüldü. Şirketler ne ka­dar ağaç diktiklerini ya da karbon ayak iz­lerini nasıl azalttıklarını green washing raporlarla, tamamen kendi istekleriy­le anlattılar. Ancak iklim krizinin finan­sal piyasalar üzerindeki baskısı arttıkça, bu süreç gönüllü adımlardan çok sıkı ya­sal zorunluluklara dönüştü. 2023 yılında TTK’ya eklenen yasal düzenlemeyle KGK yetkilendirilmiş olup artık eşik değerleri aşan şirketler için 2024 yılından itibaren zorunlu raporlama dönemi başlamıştır.

Global raporlama

Türkiye'de ve dünyada gönüllü sürdürü­lebilirlik raporlamasının en yaygın altya­pısını GRI standartları oluşturmaktadır. 1997 yılında kurulan ve daha sonra mer­kezini Amsterdam’da konumlandıran GRI, bugün dünya genelinde 14 binden fazla ku­ruluş tarafından aktif olarak kullanılmak­tadır. Küresel ölçekteki en büyük 250 şir­ketin yaklaşık %70-80’inin tercih ettiği bu standart, finansal göstergelerden ziyade şirketin dış dünyaya olan etkisine odakla­nır. Çevresel etkiler, insan hakları, iş sağ­lığı ve güvenliği gibi sosyal konular ile ku­rumsal yönetim ilkelerini kapsayan üç ana alanda şeffaflık sağlayan GRI, şirketlerin sürdürülebilirlik konularını baz alan en temel küresel rehberdir. Bu yaklaşım, şir­ketin hem çevreye ve topluma olan etkisini hem de bu unsurların şirkete olan etkisini aynı anda ele alan çifte önemlilik kavramı­nın doğuşuna da zemin hazırlamıştır.

Çevresel performansın ölçüsü CDP

Gönüllü alanın bir diğer devasa gücü ise şirketlerin çevresel performansını ve iklim risklerini kredi olarak puankayan CDP’dir. Şirketlerden İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve Ormanlar olmak üzere üç ana modül üze­rinden veri toplayan CDP, son yıllarda kap­samını biyoçeşitlilik, plastikler ve okyanus­lar alanlarına doğru da genişletmiştir. Tür­kiye’deki şirketlerin büyük çoğunluğu bu sürece İklim Değişikliği ile başlamış olup, özellikle 2025 raporlama döneminde önem­li bir başarıya imza atmıştır. Türkiye’den tam 45 şirket CDP Küresel A Listesi’ne gi­rerken, dünya genelinde sadece 27 şirketin elde edebildiği ve üç modülün tamamında en yüksek başarıyı temsil eden Üçlü A unva­nını ülkemizden 5 şirket girmiştir.

TSRS ve eşik değerler

Gönüllülük esaslı bu hazırlık dönemi, ar­tık yerini Kamu Gözetimi Kurumu tarafın­dan hayata geçirilen yasal zorunlulukla­ra bırakmıştır. Türkiye, küresel standart­lar ile tamamen uyumlu TSRS 1 ve TSRS 2 standartlarını yürürlüğe koyarak sürdürü­lebilirlik raporlamasını resmi bir yüküm­lülük haline getirmiştir. Öncelikle KGK ta­rafından belirlenen listede olup olmadığını­za bakılacak eğer bu listede yer alıyorsanız ikinci kriter ise aktif toplamı 500 milyon TL, çalışan sayısı 250 kişi ve yıllık net satış hasılatı 1 milyar TL eşiklerinden en az iki­sini art arda iki dönem sağlayıp sağlamadı­ğınız kontrol edilecek eğer bu kriterleri de sağlıyorsanız raporlama yapmak zorunlu­luğunuz bulunmaktadır. Raporlama tek ba­şına şirketin sorumluluklarını ortadan kal­dırmıyor. Ayrıca bu raporlar güvence dene­timinden de geçmek zorundadır. Son olarak yazılan bu raporlar TSRS 61 T paragrafına göre entegre rapor, strateji raporu vb rapor­lamaların içeriğinde ayrı bir başlık altında sunulması gerekmektedir.