Sürdürülebilirlik raporlamasında gönüllü ve zorunlu raporlama türleri
Sürdürülebilirlik, iş dünyasında uzun yıllar boyunca bir halkla ilişkiler faaliyeti veya kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak görüldü. Şirketler ne kadar ağaç diktiklerini ya da karbon ayak izlerini nasıl azalttıklarını green washing raporlarla, tamamen kendi istekleriyle anlattılar. Ancak iklim krizinin finansal piyasalar üzerindeki baskısı arttıkça, bu süreç gönüllü adımlardan çok sıkı yasal zorunluluklara dönüştü. 2023 yılında TTK’ya eklenen yasal düzenlemeyle KGK yetkilendirilmiş olup artık eşik değerleri aşan şirketler için 2024 yılından itibaren zorunlu raporlama dönemi başlamıştır.
Global raporlama
Türkiye'de ve dünyada gönüllü sürdürülebilirlik raporlamasının en yaygın altyapısını GRI standartları oluşturmaktadır. 1997 yılında kurulan ve daha sonra merkezini Amsterdam’da konumlandıran GRI, bugün dünya genelinde 14 binden fazla kuruluş tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Küresel ölçekteki en büyük 250 şirketin yaklaşık %70-80’inin tercih ettiği bu standart, finansal göstergelerden ziyade şirketin dış dünyaya olan etkisine odaklanır. Çevresel etkiler, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği gibi sosyal konular ile kurumsal yönetim ilkelerini kapsayan üç ana alanda şeffaflık sağlayan GRI, şirketlerin sürdürülebilirlik konularını baz alan en temel küresel rehberdir. Bu yaklaşım, şirketin hem çevreye ve topluma olan etkisini hem de bu unsurların şirkete olan etkisini aynı anda ele alan çifte önemlilik kavramının doğuşuna da zemin hazırlamıştır.
Çevresel performansın ölçüsü CDP
Gönüllü alanın bir diğer devasa gücü ise şirketlerin çevresel performansını ve iklim risklerini kredi olarak puankayan CDP’dir. Şirketlerden İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve Ormanlar olmak üzere üç ana modül üzerinden veri toplayan CDP, son yıllarda kapsamını biyoçeşitlilik, plastikler ve okyanuslar alanlarına doğru da genişletmiştir. Türkiye’deki şirketlerin büyük çoğunluğu bu sürece İklim Değişikliği ile başlamış olup, özellikle 2025 raporlama döneminde önemli bir başarıya imza atmıştır. Türkiye’den tam 45 şirket CDP Küresel A Listesi’ne girerken, dünya genelinde sadece 27 şirketin elde edebildiği ve üç modülün tamamında en yüksek başarıyı temsil eden Üçlü A unvanını ülkemizden 5 şirket girmiştir.
TSRS ve eşik değerler
Gönüllülük esaslı bu hazırlık dönemi, artık yerini Kamu Gözetimi Kurumu tarafından hayata geçirilen yasal zorunluluklara bırakmıştır. Türkiye, küresel standartlar ile tamamen uyumlu TSRS 1 ve TSRS 2 standartlarını yürürlüğe koyarak sürdürülebilirlik raporlamasını resmi bir yükümlülük haline getirmiştir. Öncelikle KGK tarafından belirlenen listede olup olmadığınıza bakılacak eğer bu listede yer alıyorsanız ikinci kriter ise aktif toplamı 500 milyon TL, çalışan sayısı 250 kişi ve yıllık net satış hasılatı 1 milyar TL eşiklerinden en az ikisini art arda iki dönem sağlayıp sağlamadığınız kontrol edilecek eğer bu kriterleri de sağlıyorsanız raporlama yapmak zorunluluğunuz bulunmaktadır. Raporlama tek başına şirketin sorumluluklarını ortadan kaldırmıyor. Ayrıca bu raporlar güvence denetiminden de geçmek zorundadır. Son olarak yazılan bu raporlar TSRS 61 T paragrafına göre entegre rapor, strateji raporu vb raporlamaların içeriğinde ayrı bir başlık altında sunulması gerekmektedir.
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